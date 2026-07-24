Návrat k prvnímu modelu. Na stařičké stavbě Piperu L-4H barva stále drží

Ohodnoťte model v %:
Zdravím všechny modeláře. Chci se omluvit předem, že zde budu zmiňovat konkrétní jména firem, k mému Piperu to však patří. Chci vám představit model letadla od Směru, Piper L-4H. Starší z vás si teď nejspíš ťuknou do čela, co tu dělá tato vykopávka – k tomu se ale dostaneme.
Trocha historie stavebnice...
Samotná stavebnice je původní výrobek firmy Kovozávody Prostějov vyráběné od roku 1992. Samotné Kovozávody se později přejmenovaly na KOPRO a nějak okolo roku 2010 přestaly s výrobou modelů úplně. Na trhu fungují dodnes a vyrábí různé plastikové a další výrobky, jak se lze dočíst na jejich webovkách.
Formy na stavebnice letadel, sahající až do sedmdesátých let, neskončily ve šrotu, ale většinu má asi firma Směr, která z nich stejná letadýlka dělá dodnes, včetně úžasných boxartů na krabicích od pana Jaroslava Velce. Totéž se stalo u forem firmy OEZ, kde se jednalo o čtvrtkové modely „sucharů“ neboli po česku Suchoj. A to Su-7, Su-25K a Su-25 UBK. Byl ještě MiG-21, ale tam se forma během přepravy rozbila a dělá tak z původní stavebnice MiG-21 od OEZ sběratelský artikl.
Byl rozpracován i Su-22, ale ten už pod značkou OEZ nestihl vyjít. Vyšel až pod značkou Kovozávodů a dodnes si ho můžete koupit opět u firmy Směr. Začínající modelář si teď naopak nejspíš řekne, co tu autor píše za blbosti. Vždyť Kovozávody Prostějov dodnes potkávám v obchodě i s původním logem, dokonce jsou i zde v cenách! Takže: původní logo bylo nabídnuto ke koupi a koupil ho pan Petr Muzikant a od 2. října 2013 se tak mohly pod tímto logem objevovat modely opět na trhu. Vrátil krabičkám původní žluto-červenou formu a můžete ho potkat osobně na výstavách modelů.
Tyto stavebnice vychází hlavně z tzv. shortrun forem, tedy úsměvně řečeno, u těchto novodobých KP se stejně jako u těch původních starých KP bez tmelu a pilníku neobejdete (jenže ten jsme dřív neměli). Plusem však jsou československé markingy a také typy letadel, a je rozhodně dobře, že další česká značka nezanikla a navíc vyrábí hodně našich letadel.
No ale teď už zpět ke zmíněnému Piperu. To byl rok asi 1997 a já byl rodiči zapsán do modelářského kroužku. Pocházel jsem z letecké rodiny, můj otec byl původně pilot-operátor na vrtulníku Mi-24 a začínal ještě s vrtulníkem Mi-4. Můj strýc si naopak potykal s MiGem-21. Právě u něj jsem ve vitríně viděl Piper L-4 v zelené barvě, čtvrtka od firmy Směr. To jsem tehdy nevěděl, ale hodně se mi to letadlo zalíbilo. Takže když jsem šel do kroužku, chtěl jsem stavit Piper!
|
Tatry na Technetu: letiště Poprad je vysoko. První linku mělo v roce 1943
I když už byly devadesátky, stále byl problém sehnat v pohraničí se Slovenskem pro kluka ze základky stavebnice letadel nebo barvy, pokud se nepočítaly Unicolky... Byl tu jeden obchod, taková spíš dřevěná bouda, na pilotech, kde se topilo v kamnech, zatékalo do ní a hýbala se hnilá podlaha. Majitel prodával stavebnice za pultem, před pultem byly vitríny se složenými modely – kápečka, směry, modely z „abíčka“. Mělo to svou atmosféru. Chodil jsem to tam okukovat při čekání na autobus z „hudebky“, kde jsem dojížděl jednou týdně asi sedm kilometrů a v zimě se tam ohřát ke kamnům. Majitel se mnou vždy vlídně pokecal. Dnes je na tom místě dětské hřiště. A když jsem šel do kroužku, první kroky vedly sem – dostat svůj Piper.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Dostal jsem světle modrou krabičku lemovanou tmavomodrou barvou. Měřítka mi tehdy nic neříkala a už to, že na krabičce je 1/72, měl být vykřičník. Jenže tento údaj jsem tehdy vůbec nevnímal. Dumal jsem tedy nad tím, jak se do této malé krabičky vleze tak velké letadlo, jako jsem viděl u strýce ve vitríně. Když jsem to v kroužku rozbalil, byl jsem naštvaný. Takový prcek! I mé dětské prsty měly problém ty součástky lepit.
Další problém byly barvy. Něco jsem svou neopatrností zlámal, na něco jsem neměl chuť… nebyla to dobrá stavba. Do toho jsem radši lepil a pomáhal dalším klukům v kroužku s lepším vybavením a lepšími stavebnicemi.
|
7. června 2024
Když už Piper začal připomínat letadlo, byl čas barvit. Barvy nebyly. Rozhodl jsem se být kreativní a naředil jsem hodně temperky. Náš vedoucí říkal, že se to do týdne sloupe. Uběhla léta. Hodně let. A přišel ten čas, kdy se každý starší chlap vrátí do mladých let a koupí si motorku, moderní oblečení pro teenagery a vypadá jako debil. Mně se stal úraz, zůstal jsem nějakou dobu omezen v pohybu, nudil jsem se a napadla mě zase modelařina.
Když už bylo líp, navštívil jsem hračkárnu, kam jsem v dětství také chodil kupovat modely. Jen ze zvědavosti, jestli se ještě dnes vůbec stavebnice prodávají. A najednou tam byl znovu tento Piper. Neodolal jsem a vzal jsem ho. Práce s ním bylo hodně, tmelení, broušení a hlavně práce s pinzetou, protože chlapské prsty už nejsou co ty dětské a součástky jsou vážně titěrné. Vzal jsem ho celý postaru štětečkem.
S výsledkem jsem docela spokojený a nakonec jsem našel i ten původní Piper. Dal jsem si ho do vitríny k tomuto postavenému, jako relikvii z dětství. Pane vedoucí, nebyl to týden. Je to už skoro třicet let. A většina barvy stále drží i po přejetí prstem... Tak modelařině zdar!
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: