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Návrat k prvnímu modelu. Na stařičké stavbě Piperu L-4H barva stále drží

Soutěž   8:21
náladovka

náladovka | foto: Archiv soutěže

náladovka
Užil jsem si stavbu a vy si užijte sérii náladových fotografií :)
náladovka
náladovka
13 fotografií
Příběh o návratu k ikonickému letadélku z dětství nám poslal modelář Jakub Pavlůsek. Začtěte se do působivé historie jeho Piperu L-4H.

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Návrat k prvnímu modelu. Na stařičké stavbě Piperu L-4H barva stále drží
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Zdravím všechny modeláře. Chci se omluvit předem, že zde budu zmiňovat konkrétní jména firem, k mému Piperu to však patří. Chci vám představit model letadla od Směru, Piper L-4H. Starší z vás si teď nejspíš ťuknou do čela, co tu dělá tato vykopávka – k tomu se ale dostaneme.

Trocha historie stavebnice...

Samotná stavebnice je původní výrobek firmy Kovozávody Prostějov vyráběné od roku 1992. Samotné Kovozávody se později přejmenovaly na KOPRO a nějak okolo roku 2010 přestaly s výrobou modelů úplně. Na trhu fungují dodnes a vyrábí různé plastikové a další výrobky, jak se lze dočíst na jejich webovkách.

Formy na stavebnice letadel, sahající až do sedmdesátých let, neskončily ve šrotu, ale většinu má asi firma Směr, která z nich stejná letadýlka dělá dodnes, včetně úžasných boxartů na krabicích od pana Jaroslava Velce. Totéž se stalo u forem firmy OEZ, kde se jednalo o čtvrtkové modely „sucharů“ neboli po česku Suchoj. A to Su-7, Su-25K a Su-25 UBK. Byl ještě MiG-21, ale tam se forma během přepravy rozbila a dělá tak z původní stavebnice MiG-21 od OEZ sběratelský artikl.

Byl rozpracován i Su-22, ale ten už pod značkou OEZ nestihl vyjít. Vyšel až pod značkou Kovozávodů a dodnes si ho můžete koupit opět u firmy Směr. Začínající modelář si teď naopak nejspíš řekne, co tu autor píše za blbosti. Vždyť Kovozávody Prostějov dodnes potkávám v obchodě i s původním logem, dokonce jsou i zde v cenách! Takže: původní logo bylo nabídnuto ke koupi a koupil ho pan Petr Muzikant a od 2. října 2013 se tak mohly pod tímto logem objevovat modely opět na trhu. Vrátil krabičkám původní žluto-červenou formu a můžete ho potkat osobně na výstavách modelů.

Tyto stavebnice vychází hlavně z tzv. shortrun forem, tedy úsměvně řečeno, u těchto novodobých KP se stejně jako u těch původních starých KP bez tmelu a pilníku neobejdete (jenže ten jsme dřív neměli). Plusem však jsou československé markingy a také typy letadel, a je rozhodně dobře, že další česká značka nezanikla a navíc vyrábí hodně našich letadel.

náladovka
Užil jsem si stavbu a vy si užijte sérii náladových fotografií :)
náladovka
náladovka
13 fotografií

No ale teď už zpět ke zmíněnému Piperu. To byl rok asi 1997 a já byl rodiči zapsán do modelářského kroužku. Pocházel jsem z letecké rodiny, můj otec byl původně pilot-operátor na vrtulníku Mi-24 a začínal ještě s vrtulníkem Mi-4. Můj strýc si naopak potykal s MiGem-21. Právě u něj jsem ve vitríně viděl Piper L-4 v zelené barvě, čtvrtka od firmy Směr. To jsem tehdy nevěděl, ale hodně se mi to letadlo zalíbilo. Takže když jsem šel do kroužku, chtěl jsem stavit Piper!

Tatry na Technetu: letiště Poprad je vysoko. První linku mělo v roce 1943

I když už byly devadesátky, stále byl problém sehnat v pohraničí se Slovenskem pro kluka ze základky stavebnice letadel nebo barvy, pokud se nepočítaly Unicolky... Byl tu jeden obchod, taková spíš dřevěná bouda, na pilotech, kde se topilo v kamnech, zatékalo do ní a hýbala se hnilá podlaha. Majitel prodával stavebnice za pultem, před pultem byly vitríny se složenými modely – kápečka, směry, modely z „abíčka“. Mělo to svou atmosféru. Chodil jsem to tam okukovat při čekání na autobus z „hudebky“, kde jsem dojížděl jednou týdně asi sedm kilometrů a v zimě se tam ohřát ke kamnům. Majitel se mnou vždy vlídně pokecal. Dnes je na tom místě dětské hřiště. A když jsem šel do kroužku, první kroky vedly sem – dostat svůj Piper.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Dostal jsem světle modrou krabičku lemovanou tmavomodrou barvou. Měřítka mi tehdy nic neříkala a už to, že na krabičce je 1/72, měl být vykřičník. Jenže tento údaj jsem tehdy vůbec nevnímal. Dumal jsem tedy nad tím, jak se do této malé krabičky vleze tak velké letadlo, jako jsem viděl u strýce ve vitríně. Když jsem to v kroužku rozbalil, byl jsem naštvaný. Takový prcek! I mé dětské prsty měly problém ty součástky lepit.

Další problém byly barvy. Něco jsem svou neopatrností zlámal, na něco jsem neměl chuť… nebyla to dobrá stavba. Do toho jsem radši lepil a pomáhal dalším klukům v kroužku s lepším vybavením a lepšími stavebnicemi.

7. června 2024

Když už Piper začal připomínat letadlo, byl čas barvit. Barvy nebyly. Rozhodl jsem se být kreativní a naředil jsem hodně temperky. Náš vedoucí říkal, že se to do týdne sloupe. Uběhla léta. Hodně let. A přišel ten čas, kdy se každý starší chlap vrátí do mladých let a koupí si motorku, moderní oblečení pro teenagery a vypadá jako debil. Mně se stal úraz, zůstal jsem nějakou dobu omezen v pohybu, nudil jsem se a napadla mě zase modelařina.

Když už bylo líp, navštívil jsem hračkárnu, kam jsem v dětství také chodil kupovat modely. Jen ze zvědavosti, jestli se ještě dnes vůbec stavebnice prodávají. A najednou tam byl znovu tento Piper. Neodolal jsem a vzal jsem ho. Práce s ním bylo hodně, tmelení, broušení a hlavně práce s pinzetou, protože chlapské prsty už nejsou co ty dětské a součástky jsou vážně titěrné. Vzal jsem ho celý postaru štětečkem.

S výsledkem jsem docela spokojený a nakonec jsem našel i ten původní Piper. Dal jsem si ho do vitríny k tomuto postavenému, jako relikvii z dětství. Pane vedoucí, nebyl to týden. Je to už skoro třicet let. A většina barvy stále drží i po přejetí prstem... Tak modelařině zdar!

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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