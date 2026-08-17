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Válec nechal rezivět před výjevem z polní opravy pásového traktoru DT-75

Soutěž
Pohled bez stromu

Pohled bez stromu | foto: Archiv soutěže

Celkový pohled
Pohled do kabiny
Celkový pohled s celou podložkou a štítkem
Pohled do kabiny
19 fotografií
Používat čas jako součást modelářského díla – i tak by se dalo z jistého pohledu charakterizovat další dílo z oblasti pracovních strojů, které do naší soutěže zaslal Jiří Poch. Prozkoumejte příběh sovětského pásového traktoru DT-75, využívaného převážně v zemědělství, stavebnictví a dopravě.

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Traktor byl vyráběn v 60. letech 20. století a postupně vzniklo několik verzí, které se lišily jak výkonem motoru, tak pracovním využitím. Stroj bylo možné osadit radlicí, pluhem nebo jiným závěsným nářadím, například branami, secím strojem či vyorávačem brambor.

Přestože je dnes tento traktor spíše muzejním exponátem nebo raritou v rukou nadšenců, stále jej lze občas vidět jako pracovního pomocníka u menších zemědělců nebo lesníků.

Co se týče modelu, jak už je u mě zvykem, jedná se o resinovou stavebnici značky Balaton Modell v měřítku 1/35. Přestože na fotografiích působí poměrně mohutně, ve skutečnosti jde o velmi malý pásový traktor, do kterého se větší člověk jen stěží vejde.

Stavebnice je, jako vždy, velmi kvalitní a přesná. Na internetu je navíc dostupné velké množství fotografií, videí i dalších podkladů, které stavbu, včetně interiéru, výrazně usnadňují.

Celkový pohled
Pohled do kabiny
Celkový pohled s celou podložkou a štítkem
Pohled do kabiny
19 fotografií

Představu o výsledném vzhledu jsem měl už od začátku. Původně jsem chtěl traktor zakomponovat společně s cisternou ZIS-5V do diorámy opuštěného kolchozu podle dobových fotografií. Bohužel z tohoto plánu sešlo a z původní diorámy nakonec vznikly dvě samostatné malé viněty.

Celé barvení, tvorba patiny i úprava interiéru byly velkou zábavou a práce šla krásně od ruky.

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Jediný problém nastal při nasazování druhého pásu. Zjistil jsem totiž, že mi chybějí dva články. O jednom jsem věděl, že někam zapadl, a druhý jej zřejmě následoval. Obrátil jsem se proto na firmu Balaton Modell s dotazem, zda by mi byli ochotni oba ztracené články poslat.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Do týdne jsem měl ve schránce náhradní díly – a ne jen dva články, ale téměř celý pás. Firma si naúčtovala pouze poštovné, takže pro mě to bylo velmi příjemné překvapení a skvělá zkušenost se zákaznickým servisem.

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Nakonec jsem se však rozhodl situaci vyřešit jinak. Chybějící článek jsem zamaskoval bednou s nářadím, která představuje polní opravu.

K traktoru jsem přidal také strom, který však zatím nepovažuji za finální. S jeho vzhledem totiž nejsem úplně spokojený a v budoucnu jej pravděpodobně předělám. Pod strom jsem umístil rezavějící brány, a protože mi stále připadalo, že scéně něco chybí, pořídil jsem od stejného výrobce ještě silniční válec, který jsem nechal rezivět před traktorem.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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