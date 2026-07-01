Ohodnoťte procenty tento model:North American B-25J Mitchell bojoval i ve Slovenském národním povstání
Zbraně pro Slovensko! North American B-25J Mitchell v sovětských barvách, pilot mjr. Lazarev (1/72 Hasegawa model, camo a obtisky DK Decals). Tento stroj se účastnil zásobování slovenského povstání v září a říjnu 1944, byl ale ztracen na podzim 1944 nad Dunajem.
Sověti později nasadili Mitchelly například k bombardovací ofenzivě proti ostravským nádražím v lednu a únoru 1945. Celkem dostali cca 980 Mitchellů, asi 10 % celé produkce tohoto úspěšného stroje, který sloužil na všech válečných frontách.
Slovensko bylo během povstání poměrně kosmopolitním místem hluboko za frontovou linií. Sovětské zásobovací lety se tu potkávaly s americkými létajícími pevnostmi z Itálie a československými letci z RAF operujícími v obklíčení na sovětských Lavočkinech.
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Proti přesile a v obklíčení. Výjimečný kousek československých letců
Na zemi se pak mísili operativci z SOE s ruskými a československými partyzány, slovenskou armádou a čs paradesantní brigádou. Slovensko bylo cílem uprchlých válečných zajatců, stejně jako uprchlíků z koncentráků. Slyšet jste kolem mohli vedle slovenštiny skoro všechny evropské jazyky. Povstání bylo bohužel rozdrceno a skončilo v naprostém chaosu, ale ta chvíle svobody a vzdoru musela být nezapomenutelná.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
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Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Jiří Rajlich věnoval sovětským bombardovacím Mitchellům kapitolu ve své knize Nebe nad protektorátem 1945, kde popisoval jejich spíše neúspěšné nasazení k bombardování ostravských nádraží počátkem roku 1945. Každopádně přiložené barevné fotky Mitchellu v sovětské kamufláži mě přesvědčili, že takový stroj potřebuji i ve své sbírce modelů.
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Sestřeloval "skopčáky" nad Slovenskem a zahynul při letecké katastrofě
Provedl jsem tedy rešerše dostupných fotek, pořídil odpovídající model od Hasegawy a obtisky od mé oblíbené české firmy DK Decals. Ti vydali set věnující se strojům účastnících se Slovenského národního povstání (postavil jsem z něj později i Mustanga od 15. US letecké armády). Jedním z dostupných strojů byl právě tento Mitchell. Nakonec tak mám ve sbírce jednak model ikonického bombardéru, zároveň ukázku Land & Lease pomoci západních spojenců SSSR a také stroj, jehož válečná pouť se jasně váže i k významné kapitole čs dějin.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: