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North American B-25J Mitchell bojoval i ve Slovenském národním povstání

Soutěž
Zbraně pro Slovensko! B-25J Mitchell

Zbraně pro Slovensko! B-25J Mitchell | foto: Archiv soutěže

Mitchell v líbivé sovětské bombardovací kamufláži druhé poloviny války.
Taktické značení a odznak příslušnosti ke gardovému dálkovému bombardovacímu...
Sověti s Mitchelly rádi lítali – byly to úspěšné a kvalitní stroje s mnohem...
V pumovnicích vozily Mitchelly na Slovensko náklad zbraní a dalších dodávek pro...
12 fotografií
North American B-25J Mitchell je slavné letadlo druhé světové války, známé asi především z proslulého bombardování Tokia v roce 1942. Modelář Petr Záras nám představuje nejspíš méně známou podobu legendárního stroje, a to z jeho působení v SNP. Dále už Petr Záras:

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Zbraně pro Slovensko! North American B-25J Mitchell v sovětských barvách, pilot mjr. Lazarev (1/72 Hasegawa model, camo a obtisky DK Decals). Tento stroj se účastnil zásobování slovenského povstání v září a říjnu 1944, byl ale ztracen na podzim 1944 nad Dunajem.

Sověti později nasadili Mitchelly například k bombardovací ofenzivě proti ostravským nádražím v lednu a únoru 1945. Celkem dostali cca 980 Mitchellů, asi 10 % celé produkce tohoto úspěšného stroje, který sloužil na všech válečných frontách.

Slovensko bylo během povstání poměrně kosmopolitním místem hluboko za frontovou linií. Sovětské zásobovací lety se tu potkávaly s americkými létajícími pevnostmi z Itálie a československými letci z RAF operujícími v obklíčení na sovětských Lavočkinech.

Proti přesile a v obklíčení. Výjimečný kousek československých letců

Na zemi se pak mísili operativci z SOE s ruskými a československými partyzány, slovenskou armádou a čs paradesantní brigádou. Slovensko bylo cílem uprchlých válečných zajatců, stejně jako uprchlíků z koncentráků. Slyšet jste kolem mohli vedle slovenštiny skoro všechny evropské jazyky. Povstání bylo bohužel rozdrceno a skončilo v naprostém chaosu, ale ta chvíle svobody a vzdoru musela být nezapomenutelná.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Jiří Rajlich věnoval sovětským bombardovacím Mitchellům kapitolu ve své knize Nebe nad protektorátem 1945, kde popisoval jejich spíše neúspěšné nasazení k bombardování ostravských nádraží počátkem roku 1945. Každopádně přiložené barevné fotky Mitchellu v sovětské kamufláži mě přesvědčili, že takový stroj potřebuji i ve své sbírce modelů.

Sestřeloval "skopčáky" nad Slovenskem a zahynul při letecké katastrofě

Provedl jsem tedy rešerše dostupných fotek, pořídil odpovídající model od Hasegawy a obtisky od mé oblíbené české firmy DK Decals. Ti vydali set věnující se strojům účastnících se Slovenského národního povstání (postavil jsem z něj později i Mustanga od 15. US letecké armády). Jedním z dostupných strojů byl právě tento Mitchell. Nakonec tak mám ve sbírce jednak model ikonického bombardéru, zároveň ukázku Land & Lease pomoci západních spojenců SSSR a také stroj, jehož válečná pouť se jasně váže i k významné kapitole čs dějin.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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