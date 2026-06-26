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Model motocyklu BMW R75 se sajdkárou promlouvá skrze detaily a patinu

Soutěž
Těžký pancéřový oddíl 508, dílenská rota. Itálie 1944. Italeri 1:9

Těžký pancéřový oddíl 508, dílenská rota. Itálie 1944. Italeri 1:9 | foto: Archiv soutěže

Zadní pohled a detail upevnění sajdy
Ptačí perspektiva
Pohled zepredu
Motor a zadní odnímatelný kufr
11 fotografií
Jak napsal autor tohoto modelu motocyklu BMW R75, nejde jen o modelářský projekt, ale o spojení zájmu o historii, studium dobových materiálů a trpělivost při tvorbě. Ponoříme se do řady zajímavých detailů. Dále už modelář Martin Kalmus:

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Můj vztah k modelářství začal už v dětství. Jsem ročník 1967 a jako mnoho kluků mé generace jsem vyrůstal na papírových modelech z časopisu ABC. Kolem třináctého roku jsem začal stavět první plastikové modely značky Směr. Tehdy se zrodil koníček, který mě provází prakticky celý život. Později přišla dlouhá přestávka. Rodina, děti, práce a budování kariéry odsunuly modelářství na vedlejší kolej.

Přesto mě nikdy neopustil zájem o historii druhé světové války. Po celou dobu jsem četl odbornou literaturu, studoval dobové fotografie a zajímal se o vojenskou techniku i osudy lidí, kteří tehdejší události prožili. K modelářství jsem se vrátil přibližně před deseti lety. Tentokrát už s většími zkušenostmi, lepším vybavením a především s trpělivostí, kterou člověk získá až časem.

Těžký pancéřový oddíl 508, dílenská rota. Itálie 1944. Italeri 1:9
Zadní pohled a detail upevnění sajdy
Ptačí perspektiva
Pohled zepredu
11 fotografií

Začal jsem se více zaměřovat na historickou věrohodnost a snažil se, aby každý model vyprávěl vlastní příběh. Model BMW R75 se sajdkárou v měřítku 1:9 od firmy Italeri vznikal právě s tímto záměrem. Nechtěl jsem postavit pouze stavebnici podle návodu. Mým cílem bylo vytvořit motocykl, který bude působit jako skutečný stroj používaný v náročných podmínkách války.

Inspirací mi byly motocykly opravárenské čety těžkého tankového oddílu 508, působícího v Itálii. Přestože přesné místo nasazení konkrétního stroje není známé, snažil jsem se zachytit vzhled pracovního motocyklu, který byl denně využíván při podpoře a údržbě bojové techniky. Při stavbě jsem průběžně porovnával model s dobovými fotografiemi a odbornou literaturou.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Mnoho detailů bylo upraveno nebo nově vyrobeno. Dřevěné nášlapy v sajdkáře jsou ze skutečného dřeva, vyrobil jsem nové uchycení kulometu, doplnil kabeláž motoru a řadu dalších drobných detailů. Na držadlo spolujezdce jsem přidal identifikační štítek inspirovaný skutečnými stroji. Velkou pozornost jsem věnoval patině. Nechtěl jsem vytvořit nový motocykl právě vyjetý z továrny, ale stroj, který má za sebou dlouhou službu. Proto jsem pracoval s prachem, oděrkami a stopami běžného používání.

Můj zájem o historii nezůstává pouze u modelů. Měl jsem možnost navštívit oblast Moskvy a Orlu v Rusku i italskou Cisternu, místa spojená s významnými událostmi druhé světové války. Právě osobní kontakt s prostředím, kde se historie odehrávala, mi pomáhá lépe chápat dobu, kterou se snažím ve svých modelech zachytit. Výsledkem je model BMW R 75 se sajdkárou od firmy Italeri v měřítku 1:9, který pro mě nepředstavuje pouze modelářský projekt. Je spojením celoživotního zájmu o historii, studia dobových materiálů a mnoha hodin trpělivé práce. Je také připomínkou toho, že ke koníčkům, které nás provázely v mládí, se někdy vyplatí se vrátit.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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