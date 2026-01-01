náhledy
Nová soutěž Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je přede dveřmi. Ve hře bude celkem 50 plastikových stavebnic, takže se opět zvýšila šance, sáhnout si na výhru. Jen dostat všechny výhry do redakce byl počin hodný těžké party stěhovací služby. Bylo jich plné auto a nejsnazší bylo, prostě je nakládat oknem. Zde je zatím ochutnávka cen z prvního kola. Bližší informace o soutěži se dozvíte již brzy.
Autor: Technet.cz
Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto čtyři výhry.
Autor: Technet.cz
Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět výher.
Autor: Technet.cz
Plastiková stavebnice legendární stíhačky Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
Autor: Technet.cz
Plastiková stavebnice letadlové lodi USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy
Autor: Technet.cz
Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou bojovat i o co nejvyšší hodnocení našich čtenářů. Cena čtenářů v prvním kole soutěže představuje těchto pět výher ve formě plastikových stavebnic.
Autor: Technet.cz
V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro modeláře do 15 let. Podle pravidel se sice může zúčastnit pouze člověk starší 18 let, ale nic nebrání tomu, aby mladého modeláře přihlásil dospělý. Věříme vám, že do kategorie mladých modelářů nepřihlásíte svého dědu s 50letou modelářskou praxí. V každém kole je připraveno pět výher. Zde jsou výhry pro mladé modeláře v prvním kole.
Autor: Technet.cz
Plastiková stavebnice legendární stíhačky Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
Autor: Technet.cz
Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 představuje tento obří model hasičského vozu od firmy Revell, udělíme v každém ze dvou kol soutěže. Redakce tak spolu s odbornou porotou vzdá hold tomu nejlepšímu modelu, který jsme měli příležitost v soutěžním kole hodnotit.
Autor: Technet.cz
V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní hlasování. V každém kole soutěže vylosujeme pět čtenářů, kteří získají jednu z pětice plastikových stavebnic. Tyto rozdělíme mezi čtenáře v prvním kole soutěže.
Autor: Technet.cz
Plastiková stavebnice letounu Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
Autor: Technet.cz
Plastiková stavebnice ikonické stíhačky P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
Autor: Technet.cz
Plastiková stavebnice známého akrobatického letounu Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
Autor: Technet.cz
Tato hromada ukrývá ještě dalších 25 modelů, které však odhalíme až před začátkem druhého kole soutěže Příběh mého modelu 2026. A věřte, že i ve druhém kole bude rozhodně o co soutěžit. Na letní dovolenou tak doporučujeme přibalit i modelářské nástroje.
Autor: Technet.cz