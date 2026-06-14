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Výher do nové modelářské soutěže je tolik, že jsme je museli nakládat oknem

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Nová soutěž Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je přede dveřmi. Ve hře bude celkem 50 plastikových stavebnic, takže se opět zvýšila šance, sáhnout si na výhru. Jen dostat všechny výhry do redakce byl počin hodný těžké party stěhovací služby. Bylo jich plné auto a nejsnazší bylo, prostě je nakládat oknem. Zde je zatím ochutnávka cen z prvního kola. Bližší informace o soutěži se dozvíte již brzy.
Připravujeme novou soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu 2026 Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto... Plastiková stavebnice tanku M1A2 Abrams od firmy Tamiya Plastiková stavebnice bombardéru B-17G od firmy Revell Plastiková stavebnice tahače Volvo od firmy Italeri Plastiková stavebnice Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět... Plastiková stavebnice legendární stíhačky Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody...

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