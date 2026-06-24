Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Modelářská pocta dobře známému místu a epoše v podobě letounu MiG-21SMT

Soutěž   18:00
MiG-21SMT, Eduard, 1/48

MiG-21SMT, Eduard, 1/48 | foto: Archiv soutěže

MiG-21SMT, Eduard, 1/48
MiG-21SMT, Eduard, 1/48
MiG-21SMT, Eduard, 1/48
MiG-21SMT, Eduard, 1/48
9 fotografií
Letní soutěž Příběh mého modelu 2026 otvíráme příspěvkem modeláře Radovana Vašíčka, který se rozhodl věnovat čas a úsilí legendárnímu stíhacímu letounu MiG-21. Co ho k tomu vedlo a o jaké prvky model vylepšil, to vše popsal v následujícím příběhu.

Ohodnoťte procenty tento model:

Modelářská pocta dobře známému místu a epoše v podobě letounu MiG-21SMT
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů
Pro ohodnocení se musíte přihlásit
Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 28. 7. 2026

Po téměř osmi měsících přerušovaných seancí u modelářského stolu je konečně hotovo – MiG-21SMT v měřítku 1/48 ze stavebnice Eduard. Ze všech variant MiG-21 mi připadá právě verze SMT nejzajímavější. Výrazně zvětšený hřbet trupu, skrývající rozšířenou palivovou nádrž, dává stroji siluetu odlišnou od štíhlejších předchůdců a dělá z něj vizuálně nejcharakterističtějšího člena celé rodiny.

Sice šlo z aerodynamického hlediska o kompromis, ale pro modeláře je to vděčný námět s okamžitě rozpoznatelnou siluetou. Model představuje letoun 582. pluku VVS, dislokovaného na základně Chojna v severozápadním Polsku – nedaleko Štětína, kde jsem sám několik let žil. Tento osobní vztah k místu byl jedním z hlavních důvodů výběru námětu.

25. dubna 2018

Pluk byl součástí Severní skupiny sovětských vojsk a jeho MiGy-21SMT byly v osmdesátých letech určeny pro doprovody stíhacích bombardérů Su-24 Fencer při průnicích do hloubky nepřátelského území. Právě proto jsem zvolil konfiguraci s řízenými střelami vzduch-vzduch.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21.7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Celý model byl natřen barvami Mr. Paint, které patří k mým oblíbeným – výborná konzistence, snadné nanášení airbrushem a věrné sovětské odstíny. Weathering jsem aplikoval střídmě, aby stroj působil jako letoun v běžném provozním stavu po standardní liniové údržbě – jemné šmouhy od výfuků a stopy po doplňování paliva, nic dramatického.

Osudový omyl. První a poslední přistání proudového letadla v Olomouci

K základnímu kitu jsem přidal několik aftermarket doplňků: tažnou tyč a kryt kabiny od Ciro Models, resinová katapultážní sedačka KM-1M od Quickboost, FOD kryty, klíny kol a žebřík od 77Propeller a kola od ResKit. Tyto detaily výrazně přispěly k celkovému dojmu a zasadily model do konkrétní scény na stojánce. Eduard odvedl skvělou práci – kit se staví s radostí a lícování dílů je precizní. Dokončený model pro mě není jen modelářský výsledek, ale také osobní pocta místu a epoše, kterou dobře znám.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni

Ilustrační snímek

Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.

Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček

Historical Airshow 2026

Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku...

Letecký simulátor v prohlížeči. Google dal do Earth možnost létání

Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení....

Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.

Šlechtična byla naše první parní lokomotiva se spalovací komorou a varníkem

Parní lokomotiva řady 475.1

Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce...

Hanbaté fotky v mobilu vás na dovolené mohou dostat i do vězení, varuje expert

Premium
Bezpečnost na dovolené

Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek. A ačkoli jde zpravidla o souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla, s jejichž pomocí lze problémům předcházet nebo...

Modelářská pocta dobře známému místu a epoše v podobě letounu MiG-21SMT

Soutěž
MiG-21SMT, Eduard, 1/48

Letní soutěž Příběh mého modelu 2026 otvíráme příspěvkem modeláře Radovana Vašíčka, který se rozhodl věnovat čas a úsilí legendárnímu stíhacímu letounu MiG-21. Co ho k tomu vedlo a o jaké prvky model...

24. června 2026

Je vám vedro? Zkuste se zařídit jako lenochodi. Pomohly jim skákající geny

Embéčkem kolem světa

V současném počasí je nejvhodnější vyhýbat se jakékoliv činnosti. Zejména pracovní. Skuteční experti na zahálku jsou jedni z nejpodivnějších savců, lenochodi. Teď vyšlo najevo, kde ke svým...

24. června 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

POZOR VLAK: Matoušovy kreslené pohledy si získaly srdce fanoušků železnice

160. díl magazínu POZOR VLAK

Více než 370 ručně kreslených železničních pohlednic, detailní papírové modely vlaků a neobyčejný talent mladého nadšence. Přesně to na vás čeká ve 160. vydání videomagazínu POZOR VLAK. Ukážeme vám...

24. června 2026

Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček

Historical Airshow 2026

Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku...

24. června 2026

Maraton na Marsu? Vozítko Perseverance jej zvládlo za rekordních pět let

Vozítko Perseverance si na Marsu udělalo selfie

Průzkumné vozítko Perseverance je teprve druhým zařízením, kterému se podařilo po vlastních kolečkách ujet na jiné planetě vzdálenost odpovídající maratonu, tedy 42,195 kilometrů. A zatímco tomu...

23. června 2026  10:25

V Řeži u Prahy vyvíjejí a testují vodíkový pohon pro elektrická letadla

Newborn

Pohon letadel pomocí elektřiny z vodíkových článků je jednou z možných variant budoucího nízkoemisního letectví. Výzkum a vývoj takového pohonu řídí společnost Honeywell a podílí se na něm v rámci...

23. června 2026

Startuje letní soutěž Příběh mého modelu 2026. Podělte se o svůj výtvor

Soutěž
Panthers Cup 2026

Přišel čas zúročit dobu, která uplynula od konce naší loňské letní modelářské soutěže, a představit váš další nebo nový výtvor. Jak se ukázalo už i loni, za hodinami práce je často i velmi silný...

23. června 2026

Turecká firma vyvíjí ponorku, která může vypouštět drony i hlídat kabely

Společnost Datum nedávno ukázala projekt poměrně velkého podvodního dronu s...

Společnost Datum nedávno ukázala projekt poměrně velkého podvodního dronu s nákladním prostorem, který může sloužit k mnoha útočným i obranným účelům.

22. června 2026

Stíhačka F-14 známá z Top Gunu se má po dvaceti letech znovu vznést

Premium
Dvojice stíhaček F-14 Tomcat

Na začátku měsíce schválili američtí senátoři zákon umožňující námořnictvu USA darovat tři vyřazené letouny F-14D Tomcat muzeu. Norma povoluje uvést jeden z nich do letuschopného stavu. Spojené státy...

22. června 2026

Hledá se mimozemský život. Saturnův měsíc splňuje podmínky obyvatelnosti

Premium
Velmoci se snaží dostat člověka na Měsíc, ale ve vesmíru pokračuje i hledání...

Velmoci se snaží dostat člověka na Měsíc, ale ve vesmíru pokračuje i hledání mimozemského života. Evropa pátrá po tom, co skrývá Saturnův měsíc Enceladus, píše magazín Víkend DNES.

21. června 2026

KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni

Ilustrační snímek

Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.

vydáno 21. června 2026

Supersimulace boje v kanceláři? Výcvikový trenažér umí napodobit i zpětný ráz

Premium
V sídle společnosti VR Group prožijí trénující díky nejmodernějším technologiím...

Džungle, poušť, městská zástavba nebo zásah v budově plné civilistů. Prostředí, jejichž vytvoření pro potřeby výcviku by ve skutečnosti stálo miliony korun, vznikají v Brně několika kliknutími myši...

20. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.