Ohodnoťte procenty tento model:Modelářská pocta dobře známému místu a epoše v podobě letounu MiG-21SMT
Po téměř osmi měsících přerušovaných seancí u modelářského stolu je konečně hotovo – MiG-21SMT v měřítku 1/48 ze stavebnice Eduard. Ze všech variant MiG-21 mi připadá právě verze SMT nejzajímavější. Výrazně zvětšený hřbet trupu, skrývající rozšířenou palivovou nádrž, dává stroji siluetu odlišnou od štíhlejších předchůdců a dělá z něj vizuálně nejcharakterističtějšího člena celé rodiny.
Sice šlo z aerodynamického hlediska o kompromis, ale pro modeláře je to vděčný námět s okamžitě rozpoznatelnou siluetou. Model představuje letoun 582. pluku VVS, dislokovaného na základně Chojna v severozápadním Polsku – nedaleko Štětína, kde jsem sám několik let žil. Tento osobní vztah k místu byl jedním z hlavních důvodů výběru námětu.
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25. dubna 2018
Pluk byl součástí Severní skupiny sovětských vojsk a jeho MiGy-21SMT byly v osmdesátých letech určeny pro doprovody stíhacích bombardérů Su-24 Fencer při průnicích do hloubky nepřátelského území. Právě proto jsem zvolil konfiguraci s řízenými střelami vzduch-vzduch.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21.7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Celý model byl natřen barvami Mr. Paint, které patří k mým oblíbeným – výborná konzistence, snadné nanášení airbrushem a věrné sovětské odstíny. Weathering jsem aplikoval střídmě, aby stroj působil jako letoun v běžném provozním stavu po standardní liniové údržbě – jemné šmouhy od výfuků a stopy po doplňování paliva, nic dramatického.
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Osudový omyl. První a poslední přistání proudového letadla v Olomouci
K základnímu kitu jsem přidal několik aftermarket doplňků: tažnou tyč a kryt kabiny od Ciro Models, resinová katapultážní sedačka KM-1M od Quickboost, FOD kryty, klíny kol a žebřík od 77Propeller a kola od ResKit. Tyto detaily výrazně přispěly k celkovému dojmu a zasadily model do konkrétní scény na stojánce. Eduard odvedl skvělou práci – kit se staví s radostí a lícování dílů je precizní. Dokončený model pro mě není jen modelářský výsledek, ale také osobní pocta místu a epoše, kterou dobře znám.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: