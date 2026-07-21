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Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily

Soutěž
Stíhač tanků Marder II

Stíhač tanků Marder II | foto: Archiv soutěže

Stíhač tanků Marder II
Stíhač tanků Marder II
Stíhač tanků Marder II
Stíhač tanků Marder II
10 fotografií
Měřítko je věc ožehavá a velikost dílů modelu může vyvolávat nejrůznější pocity. Chuť vytvořit model stíhače tanků Marder II musel dozrát několik let. Jeho příběh nám popsal Matyáš Holiš:

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Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily
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Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 28. 7. 2026

Do letošní soutěže jsem se rozhodl přihlásit svůj poměrně nedávno dokončený model stíhače tanků Marder II v měřítku 1/72 od firmy Special Armour.

Model jsem před pár lety vyhrál, tenkrát ještě jako modelář junior na jedné modelářské soutěži. Po prohlédnutí titěrných dílů interiéru jsem se však rozhodl model uložit do skříně a nechat na jindy. Zhruba před pěti měsíci pro mě nastal ten správný čas na jeho stavbu.

Stíhač tanků Marder II
Stíhač tanků Marder II
Stíhač tanků Marder II
Stíhač tanků Marder II
10 fotografií

Stavba modelu i s podložkou mi s přestávkami nakonec trvala něco kolem tří měsíců. Při stavbě jsem se také snažil shromažďovat různé fotografie a informace o tomto stroji, aby byl model co nejvěrohodnější. Dozvěděl jsem se například, že se vyrobilo jen 852 strojů a z toho pár kusů dokonce i v plzeňské Škodovce.

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A nyní k samotné stavbě modelu. Model se stavěl poměrně dobře a bez větších komplikací, až na díly interiéru, ale i s těmi jsem se nakonec vypořádal. Při stavbě jsem na modelu nedělal žádné úpravy a stavěl jej přímo z krabičky. Po kompletaci modelu následoval nástřik základovou barvou neboli surfacerem a poté samotná kamufláž. Model jsem dále zalakoval bezbarvým lakem a nanesl obtisky, které jsem opět přelakoval další vrstvou.

Nakonec zbývalo model už jen patinovat do finální podoby. To však nebyl konec stavby jako takové, protože mě ještě čekalo několik detailů, jako jsou například figurky a také podložka neboli malé diorama, do kterého je vše usazené.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Základ podložky je z polystyrenu obloženého balsovým dřevem. Povrch, na kterém model stojí a do kterého jsem také obtiskl pásy viditelné za vozidlem, je vytvořen ze speciální modelářské hmoty (VMS Smart mud 2.0) a následně posypaný jemnou hlínou. Následovalo zakomponování domečku (což je kupovaný model), který jsem jen nabarvil a vylepšil o okap vyrobený ze starého rámečku plastikového modelu.

Poté přišlo na řadu barvení podložky, figurek a také dodatečných detailů, jako jsou bedny s jablky nebo helma položená na zadní části vozidla. Nakonec už jen zbývalo vše slepit dohromady a bylo hotovo. Výsledkem je malé diorama, které se snadno vejde do jedné ruky.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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