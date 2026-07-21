Ohodnoťte model v %:Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily
Do letošní soutěže jsem se rozhodl přihlásit svůj poměrně nedávno dokončený model stíhače tanků Marder II v měřítku 1/72 od firmy Special Armour.
Model jsem před pár lety vyhrál, tenkrát ještě jako modelář junior na jedné modelářské soutěži. Po prohlédnutí titěrných dílů interiéru jsem se však rozhodl model uložit do skříně a nechat na jindy. Zhruba před pěti měsíci pro mě nastal ten správný čas na jeho stavbu.
Stavba modelu i s podložkou mi s přestávkami nakonec trvala něco kolem tří měsíců. Při stavbě jsem se také snažil shromažďovat různé fotografie a informace o tomto stroji, aby byl model co nejvěrohodnější. Dozvěděl jsem se například, že se vyrobilo jen 852 strojů a z toho pár kusů dokonce i v plzeňské Škodovce.
|
Lehké tanky Praga šly před válkou na dračku. Bojovaly i v Jižní Americe
A nyní k samotné stavbě modelu. Model se stavěl poměrně dobře a bez větších komplikací, až na díly interiéru, ale i s těmi jsem se nakonec vypořádal. Při stavbě jsem na modelu nedělal žádné úpravy a stavěl jej přímo z krabičky. Po kompletaci modelu následoval nástřik základovou barvou neboli surfacerem a poté samotná kamufláž. Model jsem dále zalakoval bezbarvým lakem a nanesl obtisky, které jsem opět přelakoval další vrstvou.
Nakonec zbývalo model už jen patinovat do finální podoby. To však nebyl konec stavby jako takové, protože mě ještě čekalo několik detailů, jako jsou například figurky a také podložka neboli malé diorama, do kterého je vše usazené.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Základ podložky je z polystyrenu obloženého balsovým dřevem. Povrch, na kterém model stojí a do kterého jsem také obtiskl pásy viditelné za vozidlem, je vytvořen ze speciální modelářské hmoty (VMS Smart mud 2.0) a následně posypaný jemnou hlínou. Následovalo zakomponování domečku (což je kupovaný model), který jsem jen nabarvil a vylepšil o okap vyrobený ze starého rámečku plastikového modelu.
Poté přišlo na řadu barvení podložky, figurek a také dodatečných detailů, jako jsou bedny s jablky nebo helma položená na zadní části vozidla. Nakonec už jen zbývalo vše slepit dohromady a bylo hotovo. Výsledkem je malé diorama, které se snadno vejde do jedné ruky.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: