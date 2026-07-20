Ohodnoťte model v %:Vytvoření stavebnice lokomotivy přezdívané „Pilštyk“ zabralo dva měsíce
Lokomotiva řady T 466.0, přezdívaná „Pilštyk“, patřila mezi stroje, které v Československu postupně nahrazovaly parní trakci na vedlejších i hlavních tratích. Tento šedesátitunový dieselový obr mě zaujal natolik, že jsem se rozhodl převést jej do podoby modelu pro zahradní železnici. Celý model vznikl jako autorský projekt od prvního návrhu až po finální sestavení.
Nejprve jsem shromáždil dostupné fotografie a výkresovou dokumentaci. Velkou pomocí pro mě byla spolupráce se strojvedoucím Honzou Prchalem, který s lokomotivami této řady najezdil tisíce kilometrů a poskytl mi řadu cenných podkladů i detailních informací.
Vytvoření základního 3D modelu zabralo přibližně dva týdny. Následovaly další dva měsíce práce na konstrukci stavebnice – rozdělení lokomotivy na jednotlivé sestavy, návrhy spojů a modelování dílů tak, aby byly snadno tisknutelné a současně do sebe přesně zapadaly. Po vytištění prototypů následoval zhruba měsíc úprav, oprav a postupného zdokonalování konstrukce.
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7. června 2020
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Samotný 3D tisk představuje přibližně 150 hodin práce tiskárny. Největší jednotlivý díl se tiskne asi 9 hodin. Stavebnice je navržena tak, aby byla vhodná pro tisk na běžné jednobarevné 3D tiskárně. Barevnosti je dosaženo samostatným tiskem jednotlivých součástí, které se následně sestavují do výsledného modelu.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Model jsem realizoval ve dvou provedeních. První variantou je lokomotiva T 466.0286, vytištěná z barevných PLA filamentů. Jde o statický výstavní model, jehož sestavení je díky promyšlené konstrukci velmi jednoduché a intuitivní. Druhou variantou je provozní model 735 125-7, vytištěný z odolnějšího materiálu PETG a následně přelakovaný do šedomodrého nátěru.
Tento model je určen pro provoz na zahradní železnici. Oproti statické verzi je vybaven upravenými pojezdy pro kolejivo velikosti G, dvěma ocelovými výztuhami rámu a dodatečným závažím, které zajišťuje dostatečný přítlak lokomotivy ke kolejím.
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Obě verze jsou zhotoveny v měřítku 1:25. Projekt představuje spojení zájmu o historii československé železnice s možnostmi moderních technologií 3D modelování a tisku. Mým cílem bylo vytvořit věrnou miniaturu legendárního „Pilštyka“, která nejen dobře vypadá ve vitríně, ale může také skutečně jezdit po zahradní železnici.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: