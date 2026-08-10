Ohodnoťte model v %:Okamžik z operace Market Garden, který vypráví modelářské figury
Velmi se zajímám o druhou světovou válku. Vždycky mě fascinovaly hrdinské činy výsadkářů. Jednou jsem narazil na figurky Red Devils, tedy britských výsadkářů, a hned mě zaujaly. Pak mi dlouho ležely ve skříňce, zatímco se mi v hlavě rodil plán.
Přečetl jsem spoustu materiálů o operaci Market Garden a nakonec jsem se pustil do tvorby své malé viněty. Figurky jsem koupil od firmy Dragon, jejich modely mám opravdu rád. Později jsem objevil model rozbořeného domku od firmy Italeri a začal jsem si představovat, jak bude celá viněta vypadat.
Rámeček jsem vyrobil z balzy a natřel běžnou barvou na dřevo. Samotný model domu bylo potřeba upravit, protože mu chyběly vnitřní stěny. Na baráček jsem nejprve použil barvy Tamiya, ale po nabarvení mi výsledek připadal zvláštní. Nezbylo mi tedy nic jiného než namíchat vlastní odstín, který by byl přesně podle mých představ.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Po nabarvení jsem zbořeninu očoudil a usadil na vinětu. Silnici jsem odlil ze sádry a nabarvil barvami Gunze. Po zalakování jsem vše důkladně zaprášil pigmenty. Chtěl jsem, aby celá scéna působila jako skutečná válečná zóna.
Uvnitř i kolem domu jsem vytvořil hromady cihel, aby stavba působila jako torzo domu po bombardování. Figurky jsem maloval barvami AK Interactive. Když jsem vinětu kompletoval, měl jsem obavu, jestli jsem rozboření domu nepřehnal. Nakonec mě ale uklidnil kolega z USA, který mi řekl, že je to v pořádku. S výsledkem jsem nakonec spokojený.
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Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený
Příběh britských výsadkářů během operace Market Garden je velmi zajímavý. Při plánování operace spojenci během leteckého průzkumu přehlédli přítomnost elitních německých tankových jednotek SS v okolí Arnhemu. Pro spojence to znamenalo citelnou porážku a Britové přišli přibližně o 7 500 výsadkářů.
Z německých svědectví se dochovala i zajímavá vzpomínka. Když se britští výsadkáři po kapitulaci dostali do německé polní ošetřovny, němečtí lékaři prý později říkali, že z Britů vyzařovalo takové odhodlání, že kdyby se rozhodli ošetřovnu obsadit, nikdo by neměl odvahu se jim postavit. Právě tento příběh mě inspiroval k vytvoření této viněty.
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: