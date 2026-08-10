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Okamžik z operace Market Garden, který vypráví modelářské figury

Soutěž
Arnhem 2

Arnhem 2 | foto: Archiv soutěže

Arnhem 1
Arnhem 3
Arnhem 8
Arnhemu 4
14 fotografií
Tento příspěvek do naší soutěže Příběh mého modelu přináší zase jiný pohled na modelářský způsob vyprávění. Celý výtvor totiž stojí jen na figurách. Více už modelář Ladislav Hudec:

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Velmi se zajímám o druhou světovou válku. Vždycky mě fascinovaly hrdinské činy výsadkářů. Jednou jsem narazil na figurky Red Devils, tedy britských výsadkářů, a hned mě zaujaly. Pak mi dlouho ležely ve skříňce, zatímco se mi v hlavě rodil plán.

Přečetl jsem spoustu materiálů o operaci Market Garden a nakonec jsem se pustil do tvorby své malé viněty. Figurky jsem koupil od firmy Dragon, jejich modely mám opravdu rád. Později jsem objevil model rozbořeného domku od firmy Italeri a začal jsem si představovat, jak bude celá viněta vypadat.

Arnhem 2
Arnhem 1
Arnhem 3
Arnhem 8
14 fotografií

Rámeček jsem vyrobil z balzy a natřel běžnou barvou na dřevo. Samotný model domu bylo potřeba upravit, protože mu chyběly vnitřní stěny. Na baráček jsem nejprve použil barvy Tamiya, ale po nabarvení mi výsledek připadal zvláštní. Nezbylo mi tedy nic jiného než namíchat vlastní odstín, který by byl přesně podle mých představ.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Po nabarvení jsem zbořeninu očoudil a usadil na vinětu. Silnici jsem odlil ze sádry a nabarvil barvami Gunze. Po zalakování jsem vše důkladně zaprášil pigmenty. Chtěl jsem, aby celá scéna působila jako skutečná válečná zóna.

Uvnitř i kolem domu jsem vytvořil hromady cihel, aby stavba působila jako torzo domu po bombardování. Figurky jsem maloval barvami AK Interactive. Když jsem vinětu kompletoval, měl jsem obavu, jestli jsem rozboření domu nepřehnal. Nakonec mě ale uklidnil kolega z USA, který mi řekl, že je to v pořádku. S výsledkem jsem nakonec spokojený.

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Příběh britských výsadkářů během operace Market Garden je velmi zajímavý. Při plánování operace spojenci během leteckého průzkumu přehlédli přítomnost elitních německých tankových jednotek SS v okolí Arnhemu. Pro spojence to znamenalo citelnou porážku a Britové přišli přibližně o 7 500 výsadkářů.

Z německých svědectví se dochovala i zajímavá vzpomínka. Když se britští výsadkáři po kapitulaci dostali do německé polní ošetřovny, němečtí lékaři prý později říkali, že z Britů vyzařovalo takové odhodlání, že kdyby se rozhodli ošetřovnu obsadit, nikdo by neměl odvahu se jim postavit. Právě tento příběh mě inspiroval k vytvoření této viněty.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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Okamžik z operace Market Garden, který vypráví modelářské figury

Soutěž
Arnhem 2

Tento příspěvek do naší soutěže Příběh mého modelu přináší zase jiný pohled na modelářský způsob vyprávění. Celý výtvor totiž stojí jen na figurách. Více už modelář Ladislav Hudec:

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