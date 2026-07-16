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Model legendární F-15ky chtěl občas hodit proti zdi, ale trpělivost se vyplatila

Soutěž   13:00
Tomáš Franz

Tomáš Franz | foto: Archiv soutěže

Tomáš Franz
Tomáš Franz
Tomáš Franz
Tomáš Franz
41 fotografií
Modelář Tomáš Franc představí v naší soutěži svůj model letounu F-15 s náročnými dekály, která si vyžádaly veškeré zbytky trpělivosti.

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Model legendární F-15ky chtěl občas hodit proti zdi, ale trpělivost se vyplatila
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Zdravím všechny příznivce plastikového modelářsví, konkrétně letadel. Jmenuji se Tomáš, je mi 18 a rád bych Vám představil můj model F-15 E Eagle od Revellu v měřítku 1:72.

Něco krátce o mě: s modelařinou jsem začínal již od útlého věku, kdy jsem s tatínkem prováděl své první pokusy vytvořit z plastových rámečků výtvor, podobající se letadlu. Začínal jsem jako většina modelářů štětcem, postupně jsem se dopracoval až k airbrushi a další vychytávkám, použití leptaných a resinových dílů a dalších doplňků.

Stále se s airbrushem učím a snažím se sbírat poznatky ze svého okolí. Svou lásku k letadlům jsem nakonec využil i k výběru svého vysněného povolání – učím se leteckým mechanikem a pravidelně docházím do Mošnova na praxi. Toť vše o mě, teď se vrhneme na model, který bych vám rád přiblížil.

Model F-15 E od Revellu v 1:72.
Detail ptačího peří a ohnivého šípu na trupu.
Model je vybaven samozřejmě výzbrojí včetně raket a přídavných nádrží.
Tato výroční kamufláž se Američanům opravdu povedla.
41 fotografií

Jak jsem již zmínil, jedná se o F-15 E od firmy Revell v 1:72. I když nejsem moc příznivcem moderních letounů, F-15 je pro mě srdcovka. Proto jsem se rozhodl si pořídit tento výroční marking od Revellu. Tento model jsem ještě barvil celý štětcem. Mohlo to být tak okolo roku 2023.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Stavba byla vskutku dobrá. Formy Revellu seděly parádně a tudíž nebylo potřeba dalších úprav. Nejnáročnější byly obtisky, u nich jsem se skutečně zapotil. Jak je na fotkách patrné, jedná se o nádherný výroční marking se siluetou ptačích křídel a ohnivého šípu. S dekály jsem musel zacházet opravdu opatrně, aby nedošlo k jejich poškození a nedej bože roztržení.

26. května 2019

Myslím si, že svou trpělivostí jsem to opravdu zvládl, ale někdy jsem měl chuť ji poslat proti zdi. Další chuťovkou byly žáruvzdorné plechy na koncích motorů, které jsem musel detailně vybarvit. Nakonec jsem stíhačku ještě vybavil plnou výzbrojí včetně raket a přídavných nádrží. Kabinu jsem nechal otevřenou, protože se mi líbí dvoumístné letouny a samozřejmě kokpit je také součástí modelu.

S výsledkem jsem byl natolik spokojen, že jsem se s ním zúčastnil i Tomcat Trophy 2026 ve Frýdku-Místku. Stavbu tohoto modelu jsem si nesmírně užil. Přestože v současné době již moc Revelly nestavím, jsem rád, že dokáže vydat stavebnice s takovýmito nádhernými markingy a tím obohatí sbírku vášnivých fandů jak už amerických tak i pestře kamuflovaných letounů.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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