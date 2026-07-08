Ohodnoťte model v %:Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!
Zdravím čtenáře u dalšího ročníku této soutěže. V tomto kole vám chci představit model od firmy Tamiya a to De Havilland Mosquito FB MK.VI v měřítku 1:32. Tomuto letadlu se přezdívalo „Dřevěný zázrak“, jelikož bylo primárně sestaveno ze dřeva a překližky.
Na model bylo použito snad vše co je běžně sehnatelné od resinových doplňků od firmy Eduard až po na zakázku dělané masky na výsostné znaky a označení stroje, ale nejlepší investice byla koupě masek popisek od firmy 1ManArmy. Proč tomu tak bylo, se dostaneme dále v článku.
V tomto měřítku je opravdu šance vše vyšperkovat za pomoci různých doplňku, drátků a dalších drobností k dokonalosti za pomoci publikací a fotek z internetu. Stavba započala klasicky v kokpitu.
Stavebnice poskytuje super výsledek už z „krabičky“, ale s pár doplňky se jde opravdu dostat k dokonalosti. Největší rozdíl je znát na upínacích pásech pro osádku. Ty zde jsou od HGW z laseru vypalovaného materiálu podobné látce, tím se dá dosáhnou co nejrealističtějšího výsledku, další velké vylepšení bylo použití 3D obtisků od Quinta a Red Fox. Kokpit také byl dosti oživen přidáním kabeláže a kontrolních tyčí.
Poté se stavba přesunula na výstroj a výzbroj. Zde byla využita sada od Eduardu, příďové a trupové zbraně, pumy byly vyšperkované za pomoci fotek a v pumovnici bylo doděláno potrubí pro palivový, hydraulický a vzduchový systém, samozřejmě nic z toho není vidět, ale jak my modeláři říkáme: „Je to tam“!
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Co model opravdu posunulo na vyšší úroveň jsou motory, ty už z krabičky lze udělat odhalené a vypadají dobře, ovšem proč si to udělat jednoduché, když to jde složitě? Opět sada od Eduardu, zde bylo pár problémů s chybějícími náčrty potrubí, kde u jednoho motoru bylo u druhého ne, a taky problém s vpasováním do modelu.
Ale nakonec se to vše s trochou trpělivosti zvládlo. Poté se mohlo vše schovat pod maskovací pásku, stříknout základovou barvou a začít aplikovat barvy. Na samotném povrchu modelu nebyl použit ani jeden klasický dekál. Vše je stříkané přes masky včetně popisek, jelikož dekály od Tamiye jsou notorická tlustá prkna a nechtějí se zapustit do povrchu ani po aplikaci litrů chemie.
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Použité masky bylo na zakázku od Omask v podobě výsostných znaků a označení stroje, popisky za pomoci laserem řezaných masek od 1ManArmy, kokarda na křídlech je „samodomo“ výroba. V průběhu stavby jsem našel informaci, že kokarda se žlutým krajem byla nestandardně i na vrchní straně křídel. Po velkolepém odhalení přišlo na řadu jen drobné opotřebení a výsledek byl na světě.
Inspirací pro stavbu tohoto konkrétního stroje byl dánský film Skyggen i mit øje, anglicky The Shadow in My Eye a česky znám jako Bombardování. Celý příběh se váže k operaci Kartágo. Účel operace bylo vybombardovat velitelství gestapa v Dánsku tzv. Shellhus v hlavním městě Kodani, na žádost místního odboje, protože se báli odhalení. Zprvu britské RAF odmítalo tento útok podniknout z obav vedlejších škod, ale po naléhání odbojářů Britové nakonec na nálet přistoupili, poté co odboj byl obeznámen s tím, že při náletu může dojít k značným vedlejším ztrátám a souhlasil s rizikem.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Tento konkrétním stroj náležel ke 140. peruti 21. křídlu 2. taktické letky. Pilotem byl W/Cdr (88440) Peter Andrew Kleboe RAFVR a navigátorem F/O (C/14919) Reginald John Ward Hall RCAF. 21. března 1945 po týdnech plánování RAF spustilo operaci Kartágo. Operace se účastnilo celkem 50 letadel, od různých verzí mustangů po objekt toho článku – mosquita v různých verzích. Operace ve výsledku byla úspěšná, je tady ale velké ALE.
Tento stroj s označením Y-HT a sériovým číslem SZ977 v den operace při finálním přibližování se k cíli zavadil křídlem o stožár a dopadl poblíž dívčí katolické školy Jeanne d'Arc. Zavěšené pumy se odtrhly a podle svědectví dopadly na obytnou budovu, která se zřítila. Samotné Mosquito narazilo do garáže mezi školou a blízkého divadla. Mosquita z první vlny zasáhly budovu gestapa a toto se odehrálo v první vlně. Dvě mosquita z druhé vlny shodily pumy na školu a ve třetí všechny až na jedno. Při tomto nešťastném incidentu zemřelo celkem 123 civilistů a z toho 87 dětí. Dnes na místě školy stojí pomník této události. A s touto smutnou tečkou se s vámi rozloučím.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: