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Destrukcí k úspěchu. Dioráma s havárií P-40 utěšila duši malého modeláře

Soutěž
Ještě pohled z druhé strany.

Ještě pohled z druhé strany. | foto: Archiv soutěže

Fotka celé diorámy i se stromkem od Petra Matouška.
Kdesi v Číně, kde zrovna rostl smrk. Asi tam moc nepasuje, ale co už :)
Detail na průstřely motoru.
Částečně olámané křoví poté co se přes něj prohnal Warhawk.
12 fotografií
Neztrácet hlavu za žádných okolností – to platí nejen v rodičovství, ale i v modelařině. Hezky to ilustruje příběh diorámy s letounem Curtis P-40. Dále už modelář Martin Prokeš:

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Destrukcí k úspěchu. Dioráma s havárií P-40 utěšila duši malého modeláře
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Náš klučina postavil jako jeden z prvních modelů Curtiss P-40 od Academy v 1/72. Prastarý model, ale tak nějak seděl a byl jednoduchý. Na obtisky se nedostalo, protože obtisky nejsou zábava. Model stál dlouhou dobu nedokončený na skříňce a pak se stala nehoda. Při úklidu pokoje mu spadly velké kartonové kostky na modely, které dostaly zásah. Mezi nimi Warhawk a jeden Hellcat od Hobby Boss. Do malého srdce se vkradl smutek a do očí slzy. „Nic se neděje, je to na kusy, ale něco s tím uděláme,“ řekl jsem. A taky že jo.

Co můžete udělat se zničeným modelem? Zničit ho ještě víc! „Uděláme diorámu!“ navrhl ten náš klučina. A tak jsme si k tomu sedli a nechal jsem ho odříznout křídlo, zbývající kolo a bombu. „Uděláme díry kolem motoru.“ „Jasně!“ A podal jsem mu minivrtačku. Po chvíli bzučení se začaly rýsovat díry jak po velkorážním kanónu.

16. června 2015

Celý proces jsme si ohromně užili a smutek byl ten tam. Jediný večer a taková rychlá výhra. Žádné velké barvení nebo přípravy, zkrátka nic. Prostě to rozbít, kapka hliníkové barvy, hromada bláta a kamínků. Nějaké to předpřipravené křoví a stromek. Další večer jsme už jen přidali ještě pár křovíček, natřeli strany na černo a bylo vymalováno.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Tato diorama vzniklá z dramatu nakonec měla zatím největší úspěch. Náš klučina nechtěl nejlepší a nejdetailnější diorámu světa, víc mu sedla svoboda udělat si to podle svého což bylo větší vítězství než ta zatím nejvymazlenější diorama, u které jsem mu radil s každým detailem.

Filmové předlohy z Pearl Harboru. Američtí letci se vrhali proti přesile

Od té doby se ptá, kdy utopíme toho Hellcata – to druhé letadlo, co dostalo zásah a přišlo o podvozek a vrtuli. No jasně že utopíme! Protože jeho bojiště byl Pacifik a tam se letadla topí nebo havarují do džungle! A jak se má utopit? To už bude příběh na jindy, ale prý musí obsahovat pryskyřici. Tak to jsem sám zvědavý co z toho bude. Doufáme, že se vám diorama padlého Warhawku líbí a ať vám to s ratolestmi lepí, i když situace vypadá bezvýchodně!

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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Destrukcí k úspěchu. Dioráma s havárií P-40 utěšila duši malého modeláře

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Ještě pohled z druhé strany.

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