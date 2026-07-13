Ohodnoťte model v %:Destrukcí k úspěchu. Dioráma s havárií P-40 utěšila duši malého modeláře
Náš klučina postavil jako jeden z prvních modelů Curtiss P-40 od Academy v 1/72. Prastarý model, ale tak nějak seděl a byl jednoduchý. Na obtisky se nedostalo, protože obtisky nejsou zábava. Model stál dlouhou dobu nedokončený na skříňce a pak se stala nehoda. Při úklidu pokoje mu spadly velké kartonové kostky na modely, které dostaly zásah. Mezi nimi Warhawk a jeden Hellcat od Hobby Boss. Do malého srdce se vkradl smutek a do očí slzy. „Nic se neděje, je to na kusy, ale něco s tím uděláme,“ řekl jsem. A taky že jo.
Co můžete udělat se zničeným modelem? Zničit ho ještě víc! „Uděláme diorámu!“ navrhl ten náš klučina. A tak jsme si k tomu sedli a nechal jsem ho odříznout křídlo, zbývající kolo a bombu. „Uděláme díry kolem motoru.“ „Jasně!“ A podal jsem mu minivrtačku. Po chvíli bzučení se začaly rýsovat díry jak po velkorážním kanónu.
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16. června 2015
Celý proces jsme si ohromně užili a smutek byl ten tam. Jediný večer a taková rychlá výhra. Žádné velké barvení nebo přípravy, zkrátka nic. Prostě to rozbít, kapka hliníkové barvy, hromada bláta a kamínků. Nějaké to předpřipravené křoví a stromek. Další večer jsme už jen přidali ještě pár křovíček, natřeli strany na černo a bylo vymalováno.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Tato diorama vzniklá z dramatu nakonec měla zatím největší úspěch. Náš klučina nechtěl nejlepší a nejdetailnější diorámu světa, víc mu sedla svoboda udělat si to podle svého což bylo větší vítězství než ta zatím nejvymazlenější diorama, u které jsem mu radil s každým detailem.
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Filmové předlohy z Pearl Harboru. Američtí letci se vrhali proti přesile
Od té doby se ptá, kdy utopíme toho Hellcata – to druhé letadlo, co dostalo zásah a přišlo o podvozek a vrtuli. No jasně že utopíme! Protože jeho bojiště byl Pacifik a tam se letadla topí nebo havarují do džungle! A jak se má utopit? To už bude příběh na jindy, ale prý musí obsahovat pryskyřici. Tak to jsem sám zvědavý co z toho bude. Doufáme, že se vám diorama padlého Warhawku líbí a ať vám to s ratolestmi lepí, i když situace vypadá bezvýchodně!
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: