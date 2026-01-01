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Ceny v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 jsou rozdané a právě probíhá kolo druhé. Pojďme si prohlédnout, o co se v tomto kole soutěží. Na snímku jsou čtyři výhry, které nabídne Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu 2026.
Autor: Technet.cz
Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici výher:
Autor: Technet.cz
Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět výher: Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed L-1049G Super Constellation od firmy Revell Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter id firmy Revell Ducati 1199 od firmy Tamiya Avia S-199 od firmy Eduard
Autor: Technet.cz
V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro modeláře do 15 let. Podle pravidel se sice může zúčastnit pouze člověk starší 18 let, ale nic nebrání tomu, aby mladého modeláře přihlásil dospělý. V druhém kole se původně mělo soutěžit jen o těchto pět výher. Z prvního kola nám ale pár výher zůstalo, a tak je předsouváme do druhého kola. Celkem tedy bude pro mladé modeláře připraveno devět – ano, skutečně devět! – výher v podobě plastikové stavebnice.
Autor: Technet.cz
Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu zvláštního uznání v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026.
Autor: Technet.cz
I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v soutěži hodnotili zaslané soutěžní příspěvky. Každý z pěti vylosovaných získá jednu z těchto plastikových stavebnic:
Autor: Technet.cz