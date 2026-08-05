Nenechte si ujít ceny ve druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Velký prázdninový test o železnici na našem území
Srpnový železniční kvíz nabízí otázky napříč tématem tuzemské železniční dopravy, z nichž některé jsme vytáhli z těch nejtemnějších zákoutí dep. O co je tento kvíz jednodušší, o to je delší.Čtenáři,...
Nekontrolovatelná raketa SpaceX se ve středu střetla s Měsícem
Ráno proběhla unikátní událost, na povrch Měsíce dopadla nekontrolovaně část rakety SpaceX. Zatím není jasné, zda se dopad podařilo zachytit i na snímcích, astronomové teprve vyhodnocují data z...
Jen jednou za dva roky. Podívejte se na letadla z mezinárodního veletrhu
Je to svátek letecké techniky, jehož tradice sahá desítky let zpátky. Pravidelně se na letecké airshow spojené s veletrhem v britském Farnborough objevují novinky i exkluzivní stroje. Projděte se...
Jaké palivo je nejlepší? A proč netankovat až po hrdlo? Manažerka Shellu vypráví
Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...
Zachytili jsme kolotoč hasičských letounů nad chorvatskou zátokou
V polovině července se přes Jadran přehnala vlna bouřek a vydatných dešťů a zdálo se, že požáry budou na čas minulostí. Ale dlouhodobě vyprahlá země a silný vítr na Balkáně opět napomohly k novým...
Pozor na cestách. Hackeři právě útočí přes hotelové wi-fi. Jak se bránit?
Připojení na dovolené k internetu přes veřejné wi-fi se může stát letos ještě problematičtějším než jindy. Microsoft vyzývá k opatrnosti, když varuje před útoky skupiny, která zneužívá nejen hotelové...
Perseidy a zatmění Slunce v jeden den. Takovou oblohu Česko dlouho nevidělo
„Padá hvězda, něco si přej.“ V noci z 12. na 13. srpna 2026 si budete moci přát mnohokrát. Podmínky pro pozorování Perseid budou mimořádně příznivé, protože Měsíc bude v novu a jeho svit nezastíní...
Kašpar by se divil. Replikou jeho letounu cvičí vyladěný motor z felicie
Na letišti Kunětice pod Kunětickou horou sídlí Expozice pardubického letectví, kterou spravuje Letka Aviatické pouti. Ve svém hangáru ukrývá letuschopné repliky strojů z počátků letectví i naprosto...
Nenechte si ujít ceny ve druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026
Ceny v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 jsou rozdané a právě probíhá kolo druhé. Pojďme si prohlédnout, o co se v tomto kole soutěží.
Nekontrolovatelná raketa SpaceX se ve středu střetla s Měsícem
Ráno proběhla unikátní událost, na povrch Měsíce dopadla nekontrolovaně část rakety SpaceX. Zatím není jasné, zda se dopad podařilo zachytit i na snímcích, astronomové teprve vyhodnocují data z...
Trpí kosti, ucpe se nos, máte zrakové iluze. Co udělá pobyt v kosmu s lidským tělem
Stovky lidí se už dostaly do kosmu a tucet pozemšťanů si šláplo do prachu Měsíce. Přesto pro nás zůstává i blízký vesmír krajně nehostinným prostředím. Jaký má pobyt v kosmu vliv na lidský...
KVÍZ: Velký prázdninový test o železnici na našem území
Srpnový železniční kvíz nabízí otázky napříč tématem tuzemské železniční dopravy, z nichž některé jsme vytáhli z těch nejtemnějších zákoutí dep. O co je tento kvíz jednodušší, o to je delší.Čtenáři,...
Pátrání po mimozemšťanech teprve začíná. Není divu, že mlčí, říká astrobioložka
Jsme ve vesmíru sami? Jak by mohl vypadat život na jiné planetě? Máme pro něj nějaké důkazy? Tají nám něco vlády mocností, nebo bývají údajná svědectví pochybná? I na to v rozhovoru pro časopis Téma...
Vyhlášení výsledků prvního kola soutěže Příběh mého modelu 2026 je tu
A je to tady! Naše modelářská soutěž je ve své polovině, přinášíme výsledky prvního kola. Hodnotit tak pěkné výtvory nebylo – ostatně jako loni – vůbec jednoduché a před redakční bitkou nás...
Kdo pláče po starých Windows, musí se obrnit před dalšími změnami
Ještě před dvaceti lety vypadal první den s novým počítačem a Windows téměř stejně u každého. Dnes je situace úplně jiná. Tehdy po spuštění následovalo stahování a instalace programů, jako byl...
Ohodnoťte modely v prvním kole naší soutěže a vyhrajte. Soupeří 25 kousků
Až do dnešních 23:00 můžete v procentech ohodnotit modely přihlášené do prvního kola naší letní soutěže Příběh mého modelu. Z hlasujících čtenářů vylosujeme pět výherců plastikové stavebnice.
Hrozí pokuty za AI. Chatbot i generovaný obsah musí být v EU jasně označen
Od neděle 2. srpna začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Hlavní z nich je povinnost informovat uživatele, že člověk komunikuje s chatbotem či jiným systémem AI, případně, že obsah jako...