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Model tanku Centurion připomíná, že modelařina je i o kamarádech

Soutěž   14:07
Centurion Mk 5/1

Centurion Mk 5/1 | foto: Archiv soutěže

Model byl od firmy Vespid models
(Zleva) Adam Zylberait, František Brtinský, Hugo Jordan. Eday 2025
Podstavec ze dřeva
Figurky white stork
17 fotografií
O tom, že modelářství je nejen o krásné kreativní práci s notnou dávkou vztahu k technice či historii, ale i o přátelství a kontaktech mezi modeláři, vypráví příběh Huga Jordana. Do naší soutěže vstupuje se svým ztvárněním tanku Centurion Mk.5/1.

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Míra popularity modelářství v jižním Německu (kde žiji) se vůbec nedá srovnat s tou v Česku. Velké modelářské kluby se nacházejí pouze ve větších městech, jako je Stuttgart. Ta jsou ale pro mě až moc daleko na to, abych se tam pravidelně stavoval. Navíc je většina modelářů ve věku mých rodičů, nebo dokonce prarodičů. Tím pádem mi asi jako jediná možnost, jak se spojit s jinými modeláři, zbyly sociální sítě.

Na síti Discord jsem se potkal s lidmi podobného věku, jako jsem já, a ze všech možných zemí, jako například USA, Slovensko, Singapur, Nizozemsko a Česko. Jednou jsme se asi před rokem se dvěma Čechy, Adamem Zylberaitem a Františkem Brtinským, bavili o modelářských soutěžích. Když mi řekli o české soutěži Eday 2025, rozhodl jsem se zeptat táty, jestli by nechtěl do Česka jet. Překvapivě to vyšlo, a tak jsme se mohli na Edayi s Adamem a Františkem potkat.

Model byl od firmy Vespid models
(Zleva) Adam Zylberait, František Brtinský, Hugo Jordan. Eday 2025
Podstavec ze dřeva
Figurky white stork
17 fotografií

Vždycky mi přijde super slyšet naživo lidi, které znáte jen z telefonátů. Po setkání jsme umístili naše modely na soutěžní místa. František a já jsme na nějaké soutěži byli poprvé, Adam nikoli. Pak jsme si šli prohlédnout obchody, které se tam nacházely. Hledal jsem jednu specifickou stavebnici, ale po neúspěšném hledání jsem zakoupil model Centurionu. Byl ve slevě, a tak jsem se rozhodl si ho koupit.

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Na konci samotné soutěže se Adam umístil na 2. a 3. místě ve svých kategoriích, František se umístil na 1. místě ve své a já dostal 2× oceněný model. Všichni jsme byli velmi spokojení, a tak jsme se rozhodli potkat se v budoucnu znovu.

Poté, co jsem se dostal domů a dokončil rozestavěný projekt, vrhl jsem se na stavbu Centurionu. K němu jsem ještě předtím pořídil figurky od firmy White Stork a náklad od různých společností. Vzhledem k pásům typu „link and length“ jsem je nemohl nabarvit a nechat oddělené do konce stavby, ale musel jsem celý tank sestavit dohromady i s pásy. Nakonec to nezpůsobilo moc potíží při barvení, jak jsem se bál.

Jediná problematická část bylo barvení. Australské Centuriony ve Vietnamu používaly divný mix americké barvy Olive Drab. Takže jsem odstín musel míchat na několik pokusů, než jsem dostal to, co jsem chtěl, ale ani pak jsem nebyl stoprocentně spokojený. Naštěstí jsem měl jedno eso v rukávu, a to olejové barvy.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to bylo nutné stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které jsme nestihli redakčně zpracovat a publikovat, spadají do kola druhého. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Po vrstvě laku na kamufláž jsem začal nanášet olejové barvy, abych rozbil fádnost povrchu a zajistil tónovou variaci. Poté, co jsem byl s olejovými barvami spokojen, jsem začal vytvářet opotřebování. Dal jsem si záležet na oblastech s výskytem rzi, jako například na výfucích. Rez jsem vytvořil enamelovými pigmenty a oleji.

Pak jsem se mohl přesunout na patinu, moji oblíbenou část stavby. Začal jsem patinou napodobující prach a hlínu, nanesením tří odstínů od světlejšího po tmavší. Použitím načervenalého odstínu země jsem dosáhl hezkého kontrastu se zelenou kamufláží tanku. Jako poslední jsem udělal podstavec a nabarvil figurky.

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Po nějaké době jsme se znovu rozhodli potkat. Eday byl tentokrát ne úplně vhodnou lokací, takže jsme vybrali Odolský Albatros. Tentokrát jsem jel do Prahy vlakem a přespal u Adama. František s jeho tátou nás odvezli na soutěž. Ta byla rozhodně menší než Eday, ale líbila se mi. Potkali jsme tam ještě jednoho člověka, kterého jsme znali z Discordu.

A jak se tahle soutěž pojí k té předchozí? Všichni z nás tam měli modely z Edaye, které jsme tam zakoupili. František měl Bradleyho s přidaným vybavením, které na Edayi zakoupil, Adam měl svůj tank M18 a já svého Centuriona.

Největším překvapením bylo, že jsme všichni něco vyhráli. Adam dostal 3. místo, já 1. a František 2. Všichni samozřejmě ve svých kategoriích. Všichni jsme tedy byli zase jednou šťastní, ale ne jenom kvůli výhře, ale také kvůli tomu, že jsme se znovu mohli potkat.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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