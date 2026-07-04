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Vzpomínka na život s BVP. Model dostal detaily z praxe, posloužil i kapesník

Soutěž
BVP-2

BVP-2 | foto: Archiv soutěže

BVP-2
Doplněné části upevnění plováků a doraz páky vlnolamu
BVP-2
Doplněné očka uzamčení příklopů
31 fotografií
Příspěvek Jiřího Nováka do naší letní soutěže Příběh mého modelu opět dokazuje, že v řadách modelářů jsou často lidé, kteří danou techniku znají opravdu dokonale. A co víc, dokážou svoji znalost detailů přenést do modelářského díla. Takový je i tento příběh BVP-2. Dále už Jiří Novák:

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Vzpomínka na život s BVP. Model dostal detaily z praxe, posloužil i kapesník
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BVP-2 bylo pár let součástí mého profesního života zbrojíře. Proto jsem se rozhodl, že si postavím model tohoto vozidla. Abych postavil vozidlo sloužící v AČR, musel jsem koupit modely BVP-2 IFV a D od Trumpeteru. Pak jsem mezi stavebnicemi prohodil díly věže a příklopů.

Následovalo shánění pasů pro BVP-2, jelikož ve stavebnici jsou pásy pro BVP-1. Dále hledání obtisků věžových čísel a státních znaků. Toto vše jsem zakoupil na soutěži v Bratislavě. Dokoupil jsem doplňkovou sadu kanonu 2A42, kamarád mi vytiskl na 3D tiskárně ještě pár dílků a pustil jsem se do stavby.

BVP-2
BVP-2
Doplněné části upevnění plováků a doraz páky vlnolamu
BVP-2
31 fotografií

Jako předlohu jsem si vybral vozidlo, které sloužilo u 42. mechanizovaného praporu, mělo hnací kolo (rozetu) z BVP-1 a vcelku dost orezlé pásy. Podle fotek, které jsem v době působení u AČR pořídil, jsem doplnil různé detaily, které ve stavebnici chybějí, jako dorazy pák vlnolamu, chybějící sváry na věži a korbě, věžový klíč, anténu radiostanice, dřevěnou kulatinu pro samovyproštění vozidla a její upevnění na vozidle, očka pro uzamčení příklopů visacím zámkem.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Po sjednocení povrchu surfacerem následovalo nabarvení korby a věže vozidla odpovídající barvou od MRP. Pásy jsem nejdříve zkusil zrezivět pomocí přípravku Metal Burnishing od AK, ale výsledek nebyl tak uspokojivý. Po konzultaci s kamarády jsem koupil suché křídy a pásy dokončil s jejich pomocí.

9. února 2016

Jediné, co mi chybělo, bylo označeni příslušnosti vozidla. Toto se mi naštěstí podařilo také vyřešit. Po nanesení lesklého laku přišla na řadu umístění obtisků, opětovné zalakování, wash. Na celý model jsem následně nanesl matný lak a doladil povrch pomocí oilbrusheru.

Z papírového kapesníku jsem vytvořil plachtový kryt odpalovacího zařízení PTŘS a dečku na jednu mřížku ejektorky. Jako poslední detail jsem před prostor řidiče umístil tubus od motoru PG-7 ve kterém měla většina řidičů těchto vozidel smotaný jízdní rozkaz a propisku. Nyní mám doma model vozidla se kterým jsem strávil – jak se říká – nějaký ten pátek, a to jak na denních, tak nočních střelbách a technických údržbách.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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