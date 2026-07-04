Ohodnoťte procenty tento model:Vzpomínka na život s BVP. Model dostal detaily z praxe, posloužil i kapesník
BVP-2 bylo pár let součástí mého profesního života zbrojíře. Proto jsem se rozhodl, že si postavím model tohoto vozidla. Abych postavil vozidlo sloužící v AČR, musel jsem koupit modely BVP-2 IFV a D od Trumpeteru. Pak jsem mezi stavebnicemi prohodil díly věže a příklopů.
Následovalo shánění pasů pro BVP-2, jelikož ve stavebnici jsou pásy pro BVP-1. Dále hledání obtisků věžových čísel a státních znaků. Toto vše jsem zakoupil na soutěži v Bratislavě. Dokoupil jsem doplňkovou sadu kanonu 2A42, kamarád mi vytiskl na 3D tiskárně ještě pár dílků a pustil jsem se do stavby.
Jako předlohu jsem si vybral vozidlo, které sloužilo u 42. mechanizovaného praporu, mělo hnací kolo (rozetu) z BVP-1 a vcelku dost orezlé pásy. Podle fotek, které jsem v době působení u AČR pořídil, jsem doplnil různé detaily, které ve stavebnici chybějí, jako dorazy pák vlnolamu, chybějící sváry na věži a korbě, věžový klíč, anténu radiostanice, dřevěnou kulatinu pro samovyproštění vozidla a její upevnění na vozidle, očka pro uzamčení příklopů visacím zámkem.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Po sjednocení povrchu surfacerem následovalo nabarvení korby a věže vozidla odpovídající barvou od MRP. Pásy jsem nejdříve zkusil zrezivět pomocí přípravku Metal Burnishing od AK, ale výsledek nebyl tak uspokojivý. Po konzultaci s kamarády jsem koupil suché křídy a pásy dokončil s jejich pomocí.
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9. února 2016
Jediné, co mi chybělo, bylo označeni příslušnosti vozidla. Toto se mi naštěstí podařilo také vyřešit. Po nanesení lesklého laku přišla na řadu umístění obtisků, opětovné zalakování, wash. Na celý model jsem následně nanesl matný lak a doladil povrch pomocí oilbrusheru.
Z papírového kapesníku jsem vytvořil plachtový kryt odpalovacího zařízení PTŘS a dečku na jednu mřížku ejektorky. Jako poslední detail jsem před prostor řidiče umístil tubus od motoru PG-7 ve kterém měla většina řidičů těchto vozidel smotaný jízdní rozkaz a propisku. Nyní mám doma model vozidla se kterým jsem strávil – jak se říká – nějaký ten pátek, a to jak na denních, tak nočních střelbách a technických údržbách.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: