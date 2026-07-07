Ohodnoťte tento model v %:Od královské rodiny po ovce a krávy. Bristol 170 Superfreighter vozil vše
Abych si něco postavil, musím mít k předloze vztah. Nejlépe, abych znal zajímavou historii toho typu, aby sehrála nějakou historickou roli, abych znal letce, kteří s tím typem létali, abych měl nějaké artefakty z tohoto typu…, něco takového.
No a mám rád warbirdy, automobilové veterány, prostě retro. No a retro jsou i stavebnice Airfix edice Vintage Classics. V nabídce modelářských obchodů jsem z této edice zahlédl jejich typ Bristol 170 Superfreighter v měřítku 1:72. Vintage Classics – aby ne, když formy tohoto konkrétního modelu pocházejí z roku 1964.
To znamená konstrukci i provedení stavebnice z doby před více než 60 lety, prakticky z doby z počátků plastikového modelářství. Při srovnání s tím, co produkují dnešní výrobci, je to pravěk.
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VIDEO: Vznikl na přání vojáků, ale proslavil se jako létající trajekt
Proběhl jsem internet a zjistil, že předloha nejvíce ze všeho připomínající pterodaktyla má tuze zajímavou historii. Její vývoj započal u firmy Bristol již v roce 1944 a výroba dala okolo 214 kusů, které u různých provozovatelů létaly do konce 60. let. Výroba běžela ve dvou verzích – Freighter a Superfreighter. Odlišit se dají snadno podle tvarů přídě a směrovky.
Během své kariéry vozily od britské královské rodiny přes vojenské vybavení po ovce a krávy v Austrálii. Freightery působily jak u leteckých dopravců převážejících cestující i s jejich osobními automobily po Britských ostrovech a do Francie, tak i u vojenských letectev, například Kanady a Austrálie. Zkrátka – předloha mne zaujala.
Stavebnice, jak jsem předeslal, je poplatná době svého vzniku – moc nepasuje, neoplývá detaily, takže nastupuje opravdická modelařina. Hodně všelijakého pižlání, tmelení a broušení, doplňování všelijakých detailů, které stavebnice opomíjí.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Sehnal jsem dost podkladů a podle nich jsem z trubičkového cínu doplnil výfuky, z trubiček doplnil táhla křidélek, doplnil polohová světla na křídlech i na vrcholu směrovky, doplnil anténní stožárky a anténu na spodek trupu – fakticky maličkosti.
Víc práce dalo vybavení kabiny pro náklad a piloty, bohužel z toho není skoro nic vidět. Stavebnice vnitřek neřeší, podle návodu se slepí obě poloviny trupu, zalepí okna, a to je vše. U modelu je nákladová kabina konfigurována v nejběžnějším provedení – vzadu jsou sedadla cestujících a vepředu je prostor pro dva osobní automobily. Musel jsem proto doplnit podlahu, strop, nějakou tu hydrauliku a kabeláž, sedadla pro cestující a bezpečnostní pásy.
Vzhledem k umístění pilotní kabiny do ní piloti šplhali po žebříku z nákladového prostoru. Tu jsem též doplnil, ale zvnějšku jsou vidět tak maximálně pilotní sedadla a pásy. Nákladové dveře jsou také doplněny podle fotek – hydraulika, zavírání. Taková ta polopřepážka v každé polovině dveří je prostor pro zavazadla cestujících.
Model jsem stavěl pro radost ze stavby samotné a z hledání informací o předloze, při vědomí, že zůstane ve vitrínce (kde zabere dost místa). Lituji jediné věci – nemám žádné autíčko v měřítku 1:72, nejlépe jaguara nebo rolls royce z doby největší slávy freighterů, abych ho mohl naaranžovat do polohy, že zrovna najíždí na palubu.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: