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Od královské rodiny po ovce a krávy. Bristol 170 Superfreighter vozil vše

Soutěž
Tento příspěvek do naší letní modelářské soutěže krásně popisuje radost ze stavby samotné – snad i trochu svérázně okořeněnou díly ze starých forem – a radost ze shánění informací o daném kusu techniky. Představíme si nákladní letoun Bristol 170 Superfreighter a příběh stavby tohoto modelu nám popíše modelář Stanislav Černý.

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Od královské rodiny po ovce a krávy. Bristol 170 Superfreighter vozil vše

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Abych si něco postavil, musím mít k předloze vztah. Nejlépe, abych znal zajímavou historii toho typu, aby sehrála nějakou historickou roli, abych znal letce, kteří s tím typem létali, abych měl nějaké artefakty z tohoto typu…, něco takového.

No a mám rád warbirdy, automobilové veterány, prostě retro. No a retro jsou i stavebnice Airfix edice Vintage Classics. V nabídce modelářských obchodů jsem z této edice zahlédl jejich typ Bristol 170 Superfreighter v měřítku 1:72. Vintage Classics – aby ne, když formy tohoto konkrétního modelu pocházejí z roku 1964.

Bristol 170 Superfreighter
Bristol 170 Superfreighter
Bristol 170 Superfreighter
Bristol 170 Superfreighter
Bristol 170 Superfreighter
48 fotografií

To znamená konstrukci i provedení stavebnice z doby před více než 60 lety, prakticky z doby z počátků plastikového modelářství. Při srovnání s tím, co produkují dnešní výrobci, je to pravěk.

VIDEO: Vznikl na přání vojáků, ale proslavil se jako létající trajekt

Proběhl jsem internet a zjistil, že předloha nejvíce ze všeho připomínající pterodaktyla má tuze zajímavou historii. Její vývoj započal u firmy Bristol již v roce 1944 a výroba dala okolo 214 kusů, které u různých provozovatelů létaly do konce 60. let. Výroba běžela ve dvou verzích – Freighter a Superfreighter. Odlišit se dají snadno podle tvarů přídě a směrovky.

Během své kariéry vozily od britské královské rodiny přes vojenské vybavení po ovce a krávy v Austrálii. Freightery působily jak u leteckých dopravců převážejících cestující i s jejich osobními automobily po Britských ostrovech a do Francie, tak i u vojenských letectev, například Kanady a Austrálie. Zkrátka – předloha mne zaujala.

Stavebnice, jak jsem předeslal, je poplatná době svého vzniku – moc nepasuje, neoplývá detaily, takže nastupuje opravdická modelařina. Hodně všelijakého pižlání, tmelení a broušení, doplňování všelijakých detailů, které stavebnice opomíjí.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Sehnal jsem dost podkladů a podle nich jsem z trubičkového cínu doplnil výfuky, z trubiček doplnil táhla křidélek, doplnil polohová světla na křídlech i na vrcholu směrovky, doplnil anténní stožárky a anténu na spodek trupu – fakticky maličkosti.

Víc práce dalo vybavení kabiny pro náklad a piloty, bohužel z toho není skoro nic vidět. Stavebnice vnitřek neřeší, podle návodu se slepí obě poloviny trupu, zalepí okna, a to je vše. U modelu je nákladová kabina konfigurována v nejběžnějším provedení – vzadu jsou sedadla cestujících a vepředu je prostor pro dva osobní automobily. Musel jsem proto doplnit podlahu, strop, nějakou tu hydrauliku a kabeláž, sedadla pro cestující a bezpečnostní pásy.

Vzhledem k umístění pilotní kabiny do ní piloti šplhali po žebříku z nákladového prostoru. Tu jsem též doplnil, ale zvnějšku jsou vidět tak maximálně pilotní sedadla a pásy. Nákladové dveře jsou také doplněny podle fotek – hydraulika, zavírání. Taková ta polopřepážka v každé polovině dveří je prostor pro zavazadla cestujících.

Model jsem stavěl pro radost ze stavby samotné a z hledání informací o předloze, při vědomí, že zůstane ve vitrínce (kde zabere dost místa). Lituji jediné věci – nemám žádné autíčko v měřítku 1:72, nejlépe jaguara nebo rolls royce z doby největší slávy freighterů, abych ho mohl naaranžovat do polohy, že zrovna najíždí na palubu.

Bristol Freighter

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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