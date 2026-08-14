Ohodnoťte model v %:Naleštěná kráska symbolicky zastupuje tichomořské bojiště – Boeing B-29
Již loňského kola této soutěže jsem se zúčastnil se svým modelem pod názvem „Kombinace archaického tahače ZIL a moderní střely Guideline“. Letos jsem se rozhodl zaslat k nahlédnutí svůj hlavní modelářský směr – letadla.
Představuji vám model amerického druhoválečného bombardéru Boeing B-29 od firmy Monogram v měřítku 1/48. Toto měřítko dává letadlu v daném modelářském odvětví již impozantní rozměry, a tím i poněkud problematické umístění do vitríny. Pokud však člověk této vášni propadne, lze k „velké“ radosti rodiny obětovat a přestavět garáž pro modelaření i výstavní účely.
Tento typ letounu snad nenechá žádného fanouška letectví chladným. Mně se navíc v devadesátých letech podařilo osobně prozkoumat jeho sovětskou kopii, Tupolev Tu-4. Ta je vystavena v China Aviation Museum na bývalé letecké základně Datangshan severně od Pekingu. Toto muzeum jsem během služebních cest navštívil dvakrát a rozhodně stojí za návštěvu.
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Nechtěl, ale musel. Jak Tupolev kopíroval americký super bombardér B-29
Několik kusů Tu-4 věnovali Sověti Mao Ce-tungovi. V expozici jsou vystaveni i jejich následovníci s turbovrtulovými motory Wujiang WJ-6 (licenční verze sovětských Ivčenko AI-20) a pod označením KJ-1 (Kong Jing-1) dokonce s anténou systému včasné výstrahy. Pokud vím, byl tento projekt kvůli technickým problémům zrušen, ale i tak jde o impozantní kus techniky.
Právě jeho vzor jsem se rozhodl pořídit. Nejprve v dětství v měřítku 1/72 a později, už v dospělosti, také v měřítku 1/48.
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9. března 2015
Model jsem sehnal z druhé ruky. Dlouho ležel ve skříni a až nabídka nových typů barev mě popohnala ke stavbě. Mám slabost pro povrchovou úpravu leštěného kovu, takže to byla jasná volba a zároveň velká výzva.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Model je postaven, jak se říká, „z krabičky“, bez použití jakýchkoli doplňkových dílů. Kvalita stavebnice už zdaleka neodpovídá dnešním standardům a rok jejího vzniku je opravdu znát. Také obtiskový aršík byl vlivem stáří nepoužitelný. O to větší důraz bylo potřeba klást na lakování a improvizaci.
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Shodil jsem atomovou bombu na Hirošimu. Bože, co jsme to udělali!
Práci s barvami, na které jsem dosud nebyl zvyklý, bylo potřeba nejprve vyzkoušet. Obětoval jsem tomu jeden levný model českého výrobce, na kterém byla každá plocha nastříkána jiným základem a jiným postupem nanášení, než jsem našel kombinaci, se kterou jsem byl spokojen.
Model B-29 je proveden ve stavu, který by mohl představovat buď zcela nový stroj po výrobě a přidělení k jednotce někde na atolu Tinian, nebo letoun po současné renovaci, pečlivě udržovaný některou z nadací leteckých nadšenců. Právě těch několik dosud provozovaných strojů je udržováno ve vysokém lesku kovových panelů.
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S omrzlinami, ale nebi blíž. Jak se astronomové učili létat
Má nerozhodnost při výběru konkrétní předlohy a velké množství stejných modelů, které lze vidět na internetu, mě nakonec dovedly k rozhodnutí pojmout stavbu trochu volněji. Bez soutěžních ambicí, bez skutečné imatrikulace a konkrétního označení – jednoduše podle hesla „kdesi v Pacifiku“. Model tak nepředstavuje žádný konkrétní letoun, ale symbolicky zastupuje tichomořské bojiště na sklonku války s Japonskem.
Můj Superfortress je tedy postaven jako pocta tehdejšímu vrcholu letecké techniky, z čisté radosti z modelařiny a zároveň jako cvičení v lakování leštěného kovu.
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: