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Naleštěná kráska symbolicky zastupuje tichomořské bojiště – Boeing B-29

Soutěž
B-29 1/48

B-29 1/48 | foto: Archiv soutěže

B-29 1/48
B-29 1/48
B-29 1/48
B-29 1/48
26 fotografií
Tento model vznikl jako pocta tehdejšímu vrcholu letecké techniky. Pokochejte se naleštěnými povrchy B-29. A protože každá kráska má i svůj příběh, bude i co číst. Dále už modelář Jiří Polívka.

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Již loňského kola této soutěže jsem se zúčastnil se svým modelem pod názvem „Kombinace archaického tahače ZIL a moderní střely Guideline“. Letos jsem se rozhodl zaslat k nahlédnutí svůj hlavní modelářský směr – letadla.

Představuji vám model amerického druhoválečného bombardéru Boeing B-29 od firmy Monogram v měřítku 1/48. Toto měřítko dává letadlu v daném modelářském odvětví již impozantní rozměry, a tím i poněkud problematické umístění do vitríny. Pokud však člověk této vášni propadne, lze k „velké“ radosti rodiny obětovat a přestavět garáž pro modelaření i výstavní účely.

B-29 1/48
B-29 1/48
B-29 1/48
B-29 1/48
26 fotografií

Tento typ letounu snad nenechá žádného fanouška letectví chladným. Mně se navíc v devadesátých letech podařilo osobně prozkoumat jeho sovětskou kopii, Tupolev Tu-4. Ta je vystavena v China Aviation Museum na bývalé letecké základně Datangshan severně od Pekingu. Toto muzeum jsem během služebních cest navštívil dvakrát a rozhodně stojí za návštěvu.

Nechtěl, ale musel. Jak Tupolev kopíroval americký super bombardér B-29

Několik kusů Tu-4 věnovali Sověti Mao Ce-tungovi. V expozici jsou vystaveni i jejich následovníci s turbovrtulovými motory Wujiang WJ-6 (licenční verze sovětských Ivčenko AI-20) a pod označením KJ-1 (Kong Jing-1) dokonce s anténou systému včasné výstrahy. Pokud vím, byl tento projekt kvůli technickým problémům zrušen, ale i tak jde o impozantní kus techniky.

Právě jeho vzor jsem se rozhodl pořídit. Nejprve v dětství v měřítku 1/72 a později, už v dospělosti, také v měřítku 1/48.

9. března 2015

Model jsem sehnal z druhé ruky. Dlouho ležel ve skříni a až nabídka nových typů barev mě popohnala ke stavbě. Mám slabost pro povrchovou úpravu leštěného kovu, takže to byla jasná volba a zároveň velká výzva.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Model je postaven, jak se říká, „z krabičky“, bez použití jakýchkoli doplňkových dílů. Kvalita stavebnice už zdaleka neodpovídá dnešním standardům a rok jejího vzniku je opravdu znát. Také obtiskový aršík byl vlivem stáří nepoužitelný. O to větší důraz bylo potřeba klást na lakování a improvizaci.

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Práci s barvami, na které jsem dosud nebyl zvyklý, bylo potřeba nejprve vyzkoušet. Obětoval jsem tomu jeden levný model českého výrobce, na kterém byla každá plocha nastříkána jiným základem a jiným postupem nanášení, než jsem našel kombinaci, se kterou jsem byl spokojen.

Model B-29 je proveden ve stavu, který by mohl představovat buď zcela nový stroj po výrobě a přidělení k jednotce někde na atolu Tinian, nebo letoun po současné renovaci, pečlivě udržovaný některou z nadací leteckých nadšenců. Právě těch několik dosud provozovaných strojů je udržováno ve vysokém lesku kovových panelů.

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Má nerozhodnost při výběru konkrétní předlohy a velké množství stejných modelů, které lze vidět na internetu, mě nakonec dovedly k rozhodnutí pojmout stavbu trochu volněji. Bez soutěžních ambicí, bez skutečné imatrikulace a konkrétního označení – jednoduše podle hesla „kdesi v Pacifiku“. Model tak nepředstavuje žádný konkrétní letoun, ale symbolicky zastupuje tichomořské bojiště na sklonku války s Japonskem.

Můj Superfortress je tedy postaven jako pocta tehdejšímu vrcholu letecké techniky, z čisté radosti z modelařiny a zároveň jako cvičení v lakování leštěného kovu.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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