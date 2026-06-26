Ohodnoťte procenty tento model:Model motocyklu BMW R75 se sajdkárou promlouvá skrze detaily a patinu
Můj vztah k modelářství začal už v dětství. Jsem ročník 1967 a jako mnoho kluků mé generace jsem vyrůstal na papírových modelech z časopisu ABC. Kolem třináctého roku jsem začal stavět první plastikové modely značky Směr. Tehdy se zrodil koníček, který mě provází prakticky celý život. Později přišla dlouhá přestávka. Rodina, děti, práce a budování kariéry odsunuly modelářství na vedlejší kolej.
Přesto mě nikdy neopustil zájem o historii druhé světové války. Po celou dobu jsem četl odbornou literaturu, studoval dobové fotografie a zajímal se o vojenskou techniku i osudy lidí, kteří tehdejší události prožili. K modelářství jsem se vrátil přibližně před deseti lety. Tentokrát už s většími zkušenostmi, lepším vybavením a především s trpělivostí, kterou člověk získá až časem.
Začal jsem se více zaměřovat na historickou věrohodnost a snažil se, aby každý model vyprávěl vlastní příběh. Model BMW R75 se sajdkárou v měřítku 1:9 od firmy Italeri vznikal právě s tímto záměrem. Nechtěl jsem postavit pouze stavebnici podle návodu. Mým cílem bylo vytvořit motocykl, který bude působit jako skutečný stroj používaný v náročných podmínkách války.
Inspirací mi byly motocykly opravárenské čety těžkého tankového oddílu 508, působícího v Itálii. Přestože přesné místo nasazení konkrétního stroje není známé, snažil jsem se zachytit vzhled pracovního motocyklu, který byl denně využíván při podpoře a údržbě bojové techniky. Při stavbě jsem průběžně porovnával model s dobovými fotografiemi a odbornou literaturou.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Mnoho detailů bylo upraveno nebo nově vyrobeno. Dřevěné nášlapy v sajdkáře jsou ze skutečného dřeva, vyrobil jsem nové uchycení kulometu, doplnil kabeláž motoru a řadu dalších drobných detailů. Na držadlo spolujezdce jsem přidal identifikační štítek inspirovaný skutečnými stroji. Velkou pozornost jsem věnoval patině. Nechtěl jsem vytvořit nový motocykl právě vyjetý z továrny, ale stroj, který má za sebou dlouhou službu. Proto jsem pracoval s prachem, oděrkami a stopami běžného používání.
Můj zájem o historii nezůstává pouze u modelů. Měl jsem možnost navštívit oblast Moskvy a Orlu v Rusku i italskou Cisternu, místa spojená s významnými událostmi druhé světové války. Právě osobní kontakt s prostředím, kde se historie odehrávala, mi pomáhá lépe chápat dobu, kterou se snažím ve svých modelech zachytit. Výsledkem je model BMW R 75 se sajdkárou od firmy Italeri v měřítku 1:9, který pro mě nepředstavuje pouze modelářský projekt. Je spojením celoživotního zájmu o historii, studia dobových materiálů a mnoha hodin trpělivé práce. Je také připomínkou toho, že ke koníčkům, které nás provázely v mládí, se někdy vyplatí se vrátit.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: