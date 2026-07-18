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Olétaný bombardér B-17G ze skupiny, která bojovala nad Krušnohořím

Soutěž
hotový model

hotový model | foto: Archiv soutěže

B-17G Boeing Belle
B-17G Boeing Belle
chipping
B-17G Boeing Belle
37 fotografií
Model bombardéru B-17G vznikl podle historické fotografie a nese výmluvnou patinu bojů i zajímavý příběh. Obojí nám v naší soutěži představí modelář Jaroslav Král:

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Olétaný bombardér B-17G ze skupiny, která bojovala nad Krušnohořím
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Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 28. 7. 2026

Zdravím Vás všechny. V letošní soutěži bych se s vámi podělil o jeden, řekl bych, velice zajímavý model. Nejvíce mě zaujala fotografie, kterou zde uvádím. Její příběh až na závěr.

Model jsem zvolil 1/48 od Hong Kong Models B-17G. Jejich zpracování je velmi dobré a díky možnosti volby varianty můžete zvolit i odpovídající variantu přední část. Moje varianta byla tak poloviční, protože například pravé lícní střeliště je nainstalováno. Levé ještě chybí. A znaky na odtokové hraně křídla a náběžné hraně výškovek. Čeho si ještě všimnete? Volil jsem doplňky firmy Eduard, a to doplňky do přední části, kokpitu a radioroomu. Dále pak kovové hlavně od firmy Master.

B-17G Boeing Belle
hotový model
B-17G Boeing Belle
chipping
37 fotografií

Stavbu jsem zahájil vnitřními částmi a lepením jednotlivých částí. Poté první barvení všech dílů. Jejich sestavením jsem měl vše potřebné pro zavření trupu. Motory jsem použil ze stavebnice, ale doplnil je o okruhy zapalování. Když jsem měl vše sestavené, připravoval jsem si masky na označení, sériové číslo, a identifikační znaky jednotky. Samozřejmě hvězdy na trup a křídla. S nose artem mi pomohl pan Ing. Zdiarský z Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím a za to mu děkuji.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Po důkladné přípravě jsem započal s barvením. Nejprve kontrolní základní nástřik surfaceru, který odhalil drobné nedodělky, které jsem opravil. Poté již můj oblíbený černý základ a duralaluminium pro následné opotřebení jako kovový potah letadla. Následoval první nástřik laku na vlasy, protože se mi nejlépe osvědčil na následné znázornění opotřebení, odřenin a loupající se barvy. A nyní můžeme pokračovat neutral gray na spodní části. Poté hodně vyšisovaná olive drab. Ale již podle fotografie jsem pokračoval světlejšími místy.

2. prosince 2025

Na fotce je patrné, že některé části byly vyměněny. Levý koncový oblouk, pravá polovina křídla. A tady jsem právě vrstvil lak na vlasy pod každý odstín, a to včetně bílé a černé na znaku jednotky. Po dokončení finálního nástřiku jsem se pustil právě do onoho oloupání pravé vnější poloviny křídla. Voda, různé štětečky zastřižené na velmi krátko. Poté už jen stačilo se proťukat opatrně k laku a postupně oloupávat daná místa podle předlohy.

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Dále jsem doplnil odřeniny na krytech motorů a na některých částech náběžných hran křídla a kolem servisních otvorů. Po dokončení jsem tuto část přestříkal lesklým lakem, aby nedošlo k dalšímu narušování povrchu při aplikaci obtisků. Respektive jen popisek. Označení vždy stříkám přes masky. Je to realističtější a můžete i lépe patinovat. Po dokončení dostal model lesklý lak. Obtisk nose artu a popisky následovaly hned poté. Opět zalakováno lesklým lakem. Následovala závěrečná patina ochození, zašpinění a celkové „olétání“. Teď již jen dolepit zbývající díly a model je dokončen.

Osud sestřeleného bombardéru byl desítky let nejasný. Pátrání začalo u piva

A příběh? Fotografie je z 5. června 1944, tedy den před vyloděním v Normandii. Boeing Belle podle písmene D v bílém čtverci na pravém křídle patří k 100. bombardovací skupině, 3 bombardovací divize 8. letecké armády působící v Anglii. O tři měsíce později tatáž jednotka ztratila nad Krušnohořím 14 letadel. Byla to jedna z největších leteckých bitev nad tehdejším Protektorátem. Model najde čestné místo právě v muzeu letecké bitvy, do kterého si Vás srdečně dovolím pozvat. Pokud chcete vědět ještě více, doporučuji seriál Vládcové nebes (Masters of the Air).

Kusy křídel ležely jen tak na mechu. Třicet let hledal trosky letadel

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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