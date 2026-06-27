Ohodnoťte tento model v %:Zákeřná žlutá barva. Londýnský taxík Austin FX4 měl být pokusným králíkem
Příběh jednoho znovuzrození. Každý modelář to zná. Ten moment, kdy si domů přinesete krabičku a nemůžete se dočkat, až začnete. Já se takto těšil na ikonický londýnský taxík Austin FX4. Model Revell (07093). Jenže jak se říká, plán nikdy nepřežije kontakt s realitou. Během lepení a barvení se začalo ukazovat, že forma této stavebnice už má nejlepší léta za sebou. Detaily nejsou nic moc – spíš nic.
Moje zklamání se asi podepsalo i na mé vlastní pečlivosti, takže když jsem se podíval na hotový výsledek, nebyl jsem s ním spokojený. A zbaběle mě napadlo model prostě vyhodit do koše. Pak mi to ale přišlo líto. Rozhodl jsem se, že Austin dostane druhou šanci aspoň jako „pokusný králík“ na testování modelářských postupů.
Například jsem chtěl zkusit změnit barvu a přestříkat ho na žlutou. Tím ale skutečně začala ta pravá modelářská škola. Žlutá barva je mezi modeláři pověstná svou vzpurností a mizernou kryvostí. Nanést ji na původní tmavý podklad byl tedy docela oříšek. A taky mě toto barvení vyškolilo ve vnímaní barvy. Žlutá byla velmi rozdílná pod světlem žárovek a na „normálním“ denním světle.
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Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Nicméně, když se mi v tomhle boji začalo dařit, tak mě to začalo i znova bavit. Skoro vyhozený model ožíval a já dostal nápad na dioráma. Odstavený, zrezivělý taxík v londýnské uličce. Reklamní austiny se vyráběly i žluté, tak proč ne. Pro dioráma jsem chtěl staré kočičí hlavy s kalužemi a rašící trávou. K tomu nějaký kanál, chodník a špinavé zátiší s popelnicemi. Čím víc detailů přibývalo, tím víc atmosféry jsem z modelu cítil.
Z původního zklamání se stala zase radost z tvoření. Každá vrstva rzi, kterou jsem na model nanášel, nejen skrývala chyby původního modelu, ale jako by přemazávala i tu mou počáteční frustraci.
Někdy v životě – stejně jako nyní v modelařině – narazíme na věci nebo situace, které se zdají být pokažené, unavené, nedokonalé nebo zralé na odpis. Máme chuť nad nimi zlomit hůl a prostě je „vyhodit“. Ale může být fajn změnit úhel pohledu. Nebát se experimentovat, přijmout ty nedokonalosti a začít znovu. Z modelu, který měl skončit v popelnici, možná podobném těm, které teď stojí v diorámatu, nakonec vzniklo dílo, které mi přineslo radost. Tak jen doufám, že se rezavý austin a příběh o druhé šanci bude líbit i vám.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: