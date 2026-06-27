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Zákeřná žlutá barva. Londýnský taxík Austin FX4 měl být pokusným králíkem

Soutěž
Dioráma zrezivělého klasického londýnského taxíku Austin FX4, ve žluté reklamní...

Dioráma zrezivělého klasického londýnského taxíku Austin FX4, ve žluté reklamní barvě. | foto: Archiv soutěže

Celkový pohled: kostky vozovky jsou vytlačené do styrodoru, dosypané mletou...
Zadní pohled – průduch v chodníku je z krbové větrací mřížky z hobbymarketu.
Přední kapota. U rzi jsem se snažil docílit „rašení“ těch nejhorších míst....
Přední kapota a binec kolem popelnic – tiskoviny, plechovky, rozbité sklo…...
9 fotografií
Tomáš Kolařík nám prostřednictvím příběhu svého modelu londýnského taxíku Austin přináší zajímavý pohled nejen na modelářskou práci, ale i na život. Z modelu, který měl skončit v popelnici, se stala radost. Ale víc už poví další příběh modelu.

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Zákeřná žlutá barva. Londýnský taxík Austin FX4 měl být pokusným králíkem
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Příběh jednoho znovuzrození. Každý modelář to zná. Ten moment, kdy si domů přinesete krabičku a nemůžete se dočkat, až začnete. Já se takto těšil na ikonický londýnský taxík Austin FX4. Model Revell (07093). Jenže jak se říká, plán nikdy nepřežije kontakt s realitou. Během lepení a barvení se začalo ukazovat, že forma této stavebnice už má nejlepší léta za sebou. Detaily nejsou nic moc – spíš nic.

Moje zklamání se asi podepsalo i na mé vlastní pečlivosti, takže když jsem se podíval na hotový výsledek, nebyl jsem s ním spokojený. A zbaběle mě napadlo model prostě vyhodit do koše. Pak mi to ale přišlo líto. Rozhodl jsem se, že Austin dostane druhou šanci aspoň jako „pokusný králík“ na testování modelářských postupů.

Dioráma zrezivělého klasického londýnského taxíku Austin FX4, ve žluté reklamní barvě.
Celkový pohled: kostky vozovky jsou vytlačené do styrodoru, dosypané mletou kávou.
Zadní pohled – průduch v chodníku je z krbové větrací mřížky z hobbymarketu.
Přední kapota. U rzi jsem se snažil docílit „rašení“ těch nejhorších míst. Někde i s nadzvednutím původní barvy. Rez má několik odstínů pro větší realističnost. Ta nejrezavější místa už začala stékat „během deště“.
9 fotografií

Například jsem chtěl zkusit změnit barvu a přestříkat ho na žlutou. Tím ale skutečně začala ta pravá modelářská škola. Žlutá barva je mezi modeláři pověstná svou vzpurností a mizernou kryvostí. Nanést ji na původní tmavý podklad byl tedy docela oříšek. A taky mě toto barvení vyškolilo ve vnímaní barvy. Žlutá byla velmi rozdílná pod světlem žárovek a na „normálním“ denním světle.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Nicméně, když se mi v tomhle boji začalo dařit, tak mě to začalo i znova bavit. Skoro vyhozený model ožíval a já dostal nápad na dioráma. Odstavený, zrezivělý taxík v londýnské uličce. Reklamní austiny se vyráběly i žluté, tak proč ne. Pro dioráma jsem chtěl staré kočičí hlavy s kalužemi a rašící trávou. K tomu nějaký kanál, chodník a špinavé zátiší s popelnicemi. Čím víc detailů přibývalo, tím víc atmosféry jsem z modelu cítil.

Z původního zklamání se stala zase radost z tvoření. Každá vrstva rzi, kterou jsem na model nanášel, nejen skrývala chyby původního modelu, ale jako by přemazávala i tu mou počáteční frustraci.

Někdy v životě – stejně jako nyní v modelařině – narazíme na věci nebo situace, které se zdají být pokažené, unavené, nedokonalé nebo zralé na odpis. Máme chuť nad nimi zlomit hůl a prostě je „vyhodit“. Ale může být fajn změnit úhel pohledu. Nebát se experimentovat, přijmout ty nedokonalosti a začít znovu. Z modelu, který měl skončit v popelnici, možná podobném těm, které teď stojí v diorámatu, nakonec vzniklo dílo, které mi přineslo radost. Tak jen doufám, že se rezavý austin a příběh o druhé šanci bude líbit i vám.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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