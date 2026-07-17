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Na výplet letounu by se hodil cvičený pavouk. Terapeutický Albatros D.V

Soutěž
Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings

Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings | foto: Archiv soutěže

Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
12 fotografií
V letošním ročníků naší letní modelářské soutěže představujeme první model letounu z první světové války – známého Albatrosu D.V. Pokud vás od stavby podobných letounů také odrazuje práce s výpletem, je následující příběh od modeláře Jaroslava Háječka přímo pro vás.

Příběh Albatrosu D.V – tedy respektive mého konkrétního modelu – se začal psát již před mnoha lety. Mám dobrého kamaráda, libanonského modeláře Karima Bibiho, a jednou z jeho mnoha specialit jsou letadla z období první světové války. Během jednoho z našich setkání jsem od něj dostal model právě letounu Albatros D.V v měřítku 1/32 od nyní již zaniklé firmy Wingnut Wings.

Samotný osud firmy Wingnut Wings ve vlastnictví Sira Petera Jacksona, režiséra trilogie Pán prstenů a mnoha dalších snímků, by vydal na samostatný článek. Nicméně je dobré zmínit, že Peter Jackson je velkým fanouškem letecké historie, zejména období první světové války.

Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
12 fotografií

Z této vášně vznikaly velmi propracované a detailní modely letounů z tohoto období. Pro mne, jako fanouška spíše moderních letounů představovala letadla z tohoto období nejen relativní okraj zájmu, ale zároveň výzvu v podobě nutných výpletů, bez kterých tato letadla ve většině případů, minimálně dvouplošníků a povětšinou příhradové konstrukce, nedržela pohromadě. Systém napínacích lan konstrukci zpevňoval a zajišťoval stabilitu a funkčnost celku. Na druhou stranu, letouny z tohoto období, byť vojenské, velmi často zdobily velmi pestré nátěry. Což v kontrastu s mnoha odstíny šedé u soudobých strojů působí i v modelářově vitríně osvěžujícím dojmem.

19. července 2018

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Rozhodl jsem se tedy překonat panickou hrůzu z výpletů a do modelu se pustil. Albatros D.V je pravděpodobně po slavném Fokkeru Dr.I v celočerveném zbarvení barona von Richthoffena nejznámějším strojem ve službách Německa. Albatros D.V a jeho další verze D.Va nebyly nejvýkonnější, nejrychlejší či nejobratnější letouny, ale byly jedny z nejpočetnějších a také nabízejí nepřeberné množství pestrých zbarvení.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Fritz Rumey

  • Na počátku války sloužil jako infanterista u 45. pěšího regimentu, později u 3. regimentu granátníků.
  • Jako účastníku bojů na ruské frontě mu byl udělen Železný kříž 2. třídy.
  • V roce 1915 se dostal do kurzu pro piloty ve Francii, po jeho absolvování sloužil nejprve jako pozorovatel.
  • Od května 1917 byl přidělen k Jastě 2 jako pilot. Zakrátko byl převelen k Jagdstaffel 5.
  • Prvního úspěchu dosáhl sestřelením britského pozorovacího balónu 6. července 1917.
  • Do konce roku dosáhl pěti vítězství.
  • Slavného vítězství dosáhl v souboji s kanadským esem Edwardem Eatonem, když 25. června sestřelil jeho Sopwith Camel.
  • 10. července 1918 byl vyznamenán řádem Pour le Mérite za 29 sestřelů.
  • Po leteckém souboji a srážce s jihoafrickým pilotem George Lawsonem se jeho Fokker D.VII řítil k zemi. Rumey vyskočil z padajícího letounu, ale jeho padák se neotevřel.
  • Celkem sestřelil 45 letadel protivníka.

zdroj: Wikipedie

Já si vybral stroj od jednotky Jasta 5, který pilotoval Fritz Rumey. Model sám o sobě je z modelářského hlediska velmi příjemný, detailní a bez větších záludností. V modelu jsou vyvedeny všechny důležité detaily, jen zástavba motoru je modelem sama o sobě. Je třeba dávat pozor a vyznačit si v návodu kterou verzi motoru a chladiče na křídle použít. Návod je detailní včetně historických fotografií daných detailů.

Návody od firmy Wingnut Wings jsou velmi kvalitní minipublikace a obsahují kromě nezbytných informací ke stavbě modelu také historické pozadí jednotlivých strojů, medailonky pilotů a kde je to možné i fotografie daných strojů a klíčových detailů. Kde není k dispozici fotografie, je vyveden alespoň detailní nákres. Samozřejmé je i schéma výpletů.

Myšlenku že bych si na tuto práci vycvičil pavouka jsem zavrhl už v počátku, výsledek by byl značně nejistý a navíc mám arachnofobii a tedy nemám nejvřelejší vztah k osminohým kamarádům. Vybaven radami od přítele Karima, mini očky z drátků, 3D tištěnými napínáky a elastickou nití EZ Line jsem se do vyplétání pustil.

Mohu říci že jsem si to nakonec užil a bylo to vcelku terapeutické. Model jsem barvil akrylovými barvami Ammo by Mig Jimenez a Vallejo. Patina byla provedena s pomocí produktů Flory Models a Ammo by Mig Jimenez. Z doplňků jsem použil pouze upínací pásy od firmy HGW, již zmíněné napínáky od firmy Firma 49 specializované na výrobu 3D tištěných doplňků.

Z rytířů řezníky. Jak se měnily vzdušné souboje během I. světové války

Model mi pomohl se zbavit obav z výpletů letounů z tohoto období, a tak zajisté nezůstane jen u jednoho „hadráku“, i když u mne stále převládá zájem o moderní stroje. Přesto je tento model pro mne důkazem, že postavit model s výplety lze i bez cvičeného pavouka. Pro ty čtenáře, kteří by rádi obohatili sbírku o model letounu z období první světové války, jsou modely od Wingnut Wings příjemnou zkušeností. Naneštěstí momentálně nejsou tyto modely běžně dostupné a na aukčních portálech se jejich ceny posunují do kategorie finančně velmi nákladných, protože zejména u některých modelů dosahují cen až absurdních.

Soucit, nebo zaseknuté kulomety? Souboj leteckých es skončil remízou

Přeji všem čtenářům – jak modelářům tak těm, které toto hobby naprosto míjí – nádherné léto a pokud se mi podařilo ve vás zažehnout byť jen malinký zájem o tento koníček, neváhejte se obrátit na kohokoli z našeho modelářského klubu 310. PMC Praha .

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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