Na výplet letounu by se hodil cvičený pavouk. Terapeutický Albatros D.V

Příběh Albatrosu D.V – tedy respektive mého konkrétního modelu – se začal psát již před mnoha lety. Mám dobrého kamaráda, libanonského modeláře Karima Bibiho, a jednou z jeho mnoha specialit jsou letadla z období první světové války. Během jednoho z našich setkání jsem od něj dostal model právě letounu Albatros D.V v měřítku 1/32 od nyní již zaniklé firmy Wingnut Wings.
Samotný osud firmy Wingnut Wings ve vlastnictví Sira Petera Jacksona, režiséra trilogie Pán prstenů a mnoha dalších snímků, by vydal na samostatný článek. Nicméně je dobré zmínit, že Peter Jackson je velkým fanouškem letecké historie, zejména období první světové války.
Z této vášně vznikaly velmi propracované a detailní modely letounů z tohoto období. Pro mne, jako fanouška spíše moderních letounů představovala letadla z tohoto období nejen relativní okraj zájmu, ale zároveň výzvu v podobě nutných výpletů, bez kterých tato letadla ve většině případů, minimálně dvouplošníků a povětšinou příhradové konstrukce, nedržela pohromadě. Systém napínacích lan konstrukci zpevňoval a zajišťoval stabilitu a funkčnost celku. Na druhou stranu, letouny z tohoto období, byť vojenské, velmi často zdobily velmi pestré nátěry. Což v kontrastu s mnoha odstíny šedé u soudobých strojů působí i v modelářově vitríně osvěžujícím dojmem.
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19. července 2018
Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Rozhodl jsem se tedy překonat panickou hrůzu z výpletů a do modelu se pustil. Albatros D.V je pravděpodobně po slavném Fokkeru Dr.I v celočerveném zbarvení barona von Richthoffena nejznámějším strojem ve službách Německa. Albatros D.V a jeho další verze D.Va nebyly nejvýkonnější, nejrychlejší či nejobratnější letouny, ale byly jedny z nejpočetnějších a také nabízejí nepřeberné množství pestrých zbarvení.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Fritz Rumey
zdroj: Wikipedie
Já si vybral stroj od jednotky Jasta 5, který pilotoval Fritz Rumey. Model sám o sobě je z modelářského hlediska velmi příjemný, detailní a bez větších záludností. V modelu jsou vyvedeny všechny důležité detaily, jen zástavba motoru je modelem sama o sobě. Je třeba dávat pozor a vyznačit si v návodu kterou verzi motoru a chladiče na křídle použít. Návod je detailní včetně historických fotografií daných detailů.
Návody od firmy Wingnut Wings jsou velmi kvalitní minipublikace a obsahují kromě nezbytných informací ke stavbě modelu také historické pozadí jednotlivých strojů, medailonky pilotů a kde je to možné i fotografie daných strojů a klíčových detailů. Kde není k dispozici fotografie, je vyveden alespoň detailní nákres. Samozřejmé je i schéma výpletů.
Myšlenku že bych si na tuto práci vycvičil pavouka jsem zavrhl už v počátku, výsledek by byl značně nejistý a navíc mám arachnofobii a tedy nemám nejvřelejší vztah k osminohým kamarádům. Vybaven radami od přítele Karima, mini očky z drátků, 3D tištěnými napínáky a elastickou nití EZ Line jsem se do vyplétání pustil.
Mohu říci že jsem si to nakonec užil a bylo to vcelku terapeutické. Model jsem barvil akrylovými barvami Ammo by Mig Jimenez a Vallejo. Patina byla provedena s pomocí produktů Flory Models a Ammo by Mig Jimenez. Z doplňků jsem použil pouze upínací pásy od firmy HGW, již zmíněné napínáky od firmy Firma 49 specializované na výrobu 3D tištěných doplňků.
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Z rytířů řezníky. Jak se měnily vzdušné souboje během I. světové války
Model mi pomohl se zbavit obav z výpletů letounů z tohoto období, a tak zajisté nezůstane jen u jednoho „hadráku“, i když u mne stále převládá zájem o moderní stroje. Přesto je tento model pro mne důkazem, že postavit model s výplety lze i bez cvičeného pavouka. Pro ty čtenáře, kteří by rádi obohatili sbírku o model letounu z období první světové války, jsou modely od Wingnut Wings příjemnou zkušeností. Naneštěstí momentálně nejsou tyto modely běžně dostupné a na aukčních portálech se jejich ceny posunují do kategorie finančně velmi nákladných, protože zejména u některých modelů dosahují cen až absurdních.
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Soucit, nebo zaseknuté kulomety? Souboj leteckých es skončil remízou
Přeji všem čtenářům – jak modelářům tak těm, které toto hobby naprosto míjí – nádherné léto a pokud se mi podařilo ve vás zažehnout byť jen malinký zájem o tento koníček, neváhejte se obrátit na kohokoli z našeho modelářského klubu 310. PMC Praha .
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: