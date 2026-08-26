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Modelářská soutěž na čas: tento Humber Scout Car vznikl za 48 hodin

Soutěž   13:00
Ano, má otevřený motor jelikož se přehřívaly

Ano, má otevřený motor jelikož se přehřívaly | foto: Archiv soutěže

Asi nej fotka jelikož neumím fotit
Kluci měli jít po polňačce a vyšli na předměstí
Foceno na koberci na dvou papírech A4
čím dál od centra, tím líp to vypadá
10 fotografií
Pokud jste doposud měli pocit, že modelařina je klidný koníček, vězte, že existují i vskutku adrenalinové mutace. Závod ve stavbě modelu na čas nám poutavě popal Ján Šrofaňák:

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Modelářská soutěž na čas: tento Humber Scout Car vznikl za 48 hodin
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Dal jsem se do křížku s dalším soutěžním modelem. Jelikož byly moje předchozí trochu nedodělky a já stavím šnečím tempem, výzva byla jasná: udělat Humber Scout Car za 48 hodin jako výzvu na YTB pro jeden kanál, kde nás bylo víc.

Řekl jsem si, že to bude v pohodě. Vím, jak se staví tak malý tank, tohle nebude problém. Ano, v pohodě, dokud nepřijede model a nekouknu se do krabičky. Model v měřítku 1/72 je trochu větší než padesátikoruna. A to má i doplňky, co jsou pár milimetrů na milimetr.

Barvy? Ano, mám tohle a tohle, ale nemám lak a je čtvrtek večer. Takže to bude jen v polomatu.

Asi nej fotka jelikož neumím fotit
Kluci měli jít po polňačce a vyšli na předměstí
Foceno na koberci na dvou papírech A4
čím dál od centra, tím líp to vypadá
10 fotografií

Pátek večer. Představení a začátek stavby něco po 20:00 hodině. Není problém. Návod je občas nesrozumitelný, ale podle fotek se to trochu osvětluje. Takže vyřezání všech dílků a broušení do půlnoci. Pak jsem si lehnul a šel spát. Víc udělám odpočatý než se trápit se spánkovým deficitem na finiši. Nejdu si pro trofej. Chci si jen dokázat, že stihnu něco do 48 hodin.

Sobota ráno a tiskárna se rozjíždí. Chci to zasadit do dioramatu. Nikdy jsem nedělal diorama, jen zašpinění modelu. Aha, na kvalitu si musí člověk počkat víc než těch 48 hodin. Tak se to muselo obejít bez kvality na podložce. Tak během tisku si hraju s autem a uvažuju, co s figurkami. Jak je nabarvit a jak budou kolem auta. Co a jak s nákladem a jak to poskládat.

Sobota večer a moje myšlenky jsou pryč. Už se začalo objevovat jenom, jestli to stihnu. Moc jsem si hrál na interiéru, jelikož nemám čas a nejsem neomezený časem jako jinde. Barvy mají taky čas na uschnutí. A další otázka. Proč to barvit, když to nikdo pak neuvidí přes poklopy, co mají pár milimetrů. Takže v sobotu večer mi napadlo to nelepit. Proč to lepit k sobě? Vršek zůstane oddělitelný, aby bylo vidět i interiér, a figurky jen položím pro detail. Tak o půlnoci to jelo do surfu.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Neděle ráno. Pocit, že surf uschnul a já můžu barvit dál. To je pravda. Ale kde jsou figurky? Ano, nevybarvené a nevycvakané. Začaly prostě ty flashbacky z minulosti těch výzev. V neděli ráno si prostě říkám, že to nedám do večera. Musel jsem se vzchopit a nějak se přesvědčit o tom, že to dám. Profackoval jsem se a jdu na to. Když už jsem to jakž takž dal předtím třikrát, nevzdám to teď po tom, co jsem rozdělal. Nebudu za lempla, co neumí dodělat model pro všechny, co na to koukají. Honem barvy a kompresor na maximální tlak a jedem.

A nastalo místo pro přehazování barev. Tady světlejší, tady tmavší a tak dál. A jéjé. Já zapomněl na auto. Znovu čistit pistole a házet auto. A pak ten pocit, že něco nemám. Jasně. Figurky jsou v rohu a koukám na ně. Rychle, ať to stihnu do nedělního večera. Projet barvou a vybereme barvy na detaily. Ale počkat, barvím figurky a na něco jsem asi zapomněl. Aha, na auto mají jít obtisky. Já už na to nasekal přidanou bagáž. Takže odhadem nasekat obtisky, ať dodělám figurky a domeček.

Neděle 17:00, už jenom zalakuju a mám hotovo. Ano, asi mám ADHD, jelikož je auto bez zesvětlení, ale má vše ostatní. No už co s tím. Nechám to tak a raději neuvažuju, co by se dalo dalšího stihnout.

Neděle 20:00. No co už, budu se stydět za to, co jsem upatlal, a ať se mi vysmívá každý, kdo to nezkusil. Každý dává v komentech klobouk dolů za to, co všichni spolubojovníci stihli za 48 hodin. Ale já se stejně stydím jen za svoje. Každý měl určitě v hlavě, jak to stihnout a jak to nedotáhnout do konce. Ale na polici mám další kousek, který jsem dokázal upatlat za 48 hodin. To je pro mě víc než něco, co udělám za půl roku bez limitu.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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