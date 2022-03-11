Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců minulého roku. Můžeme prozradit, že ani letos nezůstanou modely stranou našeho zájmu. Zatím se však ohlédněme za skutečně úctyhodným umem našich čtenářů. Začneme diorámatem ukrajinského minometného postavení od Václava Veselého.
Autor: Václav Veselý
„Fascinuje mě, jak dokážou i drobné detaily vyprávět příběh. Poškozené prkno, rozházené věci na zemi, výraz soustředění na tváři vojáka. To všechno jsem se snažil zachytit v měřítku,“ píše autor diorámatu Václav Veselý.
Autor: Václav Veselý
Měřítko je věc ošemetná. Takové auto v měřítku 1:35 je něco úplně jiného, než třeba ponorka. Své o tom ví Pavel Kryska. Jeho model ponorky U-2540, typu XXI v měřítku 1:72 měří na délku 220 cm.
Autor: Pavel Kryska
Detaily modelu ponorky U-2540, typu XXI v měřítku 1:72
Autor: Pavel Kryska
Díky Petru Šilhanovi nechyběl ve výčtu modelů naší soutěže ani letoun, jehož příběh se díky stříbrnému plátnu dostal pod kůži minimálně celé jedné generaci. Připomeňme si Memphiskou krásku.
Autor: Petr Šilhan
„Jelikož Memphiská kráska je velmi dobře zdokumentovaná, nešlo jinak a došlo ještě na doplnění různých antének a další detailů povrchu,“ píše ve svém popisu stavby modelář Petr Šilhan.
Autor: Petr Šilhan
Jestli tento model skutečně patří do kategorie „z pěti metrů dobrý“, jak snad v nadsázce píše Radoslav Špalek o svém modelu letounu L-29,i to jsme měli možnost posoudit v příběhu, který oživuje vzpomínku z dětství.
Autor: Dr. Radoslav Špalek, MBA
Pohled do kabiny modelu Aero L-29 Delfin
Autor: Dr. Radoslav Špalek, MBA
Za vznikem tohoto válečného diorámatu stojí pozoruhodný koktejl americké inspirace, německé techniky a sovětského jeviště. Tomáš Kadlec v soutěži Příběh mého modelu představil vrtulník Flettner Fi 282.
Autor: Tomáš Kadlec
„Impulsem k vytvoření modelové scény se stal dobrodružný válečný film Kam orli nelétají z roku 1968, v němž Clint Eastwood ztvárnil amerického agenta infiltrujícího německou alpskou pevnost, jinak rakouský hrad Hohenwerfen,“ píše modelář Tomáš Kadlec.
Autor: Tomáš Kadlec
Působivý „hon na ponorku“ nám ve svém příběhu vylíčil Zbyněk Škopán, který se věnuje stavbám právě těchto plavidel. HMS Sea Rover v podobě, v jaké působila v roce 1944, se rozhodl postavit ze stavebnice malé firmy se severního Walesu.
Autor: Zbyněk Škopán
Detail přídě HMS Sea Rover
Autor: Zbyněk Škopán
Ne vždy se modeláři poštěstí, že svůj model může porovnat s originálem a navíc se do originálu i posadit. Lukáš Mucha vytvořil model letounu P-51D Mustang, který není českému publiku neznámý. Jde o stroj s přezdívkou „Little Rebel“.
Autor: Lukáš Mucha
Lze se pokochat i detailem motoru.
Autor: Lukáš Mucha
Jak vytvořit diorama, které ztvárňuje dobu před desetitisíci lety tak, aby neohýbalo historickou skutečnost? Kde sehnat modely zvířat a lidí z této éry? Cesta do dětství stála Richarda Topalova hodně vynalézavosti a práce.
Autor: Richard Topalov
Dioráma s názvem Lovci mamutů
Autor: Richard Topalov
Práce na tomto modelu trvala víc než pět let a zahrnovala spolupráci s odborníky doslova z druhé strany planety. Vladimír Karen se rozhodl ztvárnit vlajkovou loď HMAS Australia v jednom zásadním historickém okamžiku. Dát dohromady model znamenalo nejen bádání, ale i různé zdroje stavebních celků.
Autor: Vladimír Karen
HMAS Australia – detail hlavního můstku
Autor: Vladimír Karen
Příběh skupiny Flying Tigers – dobrovolníků, kteří během druhé světové války bojovali za kniply strojů Curtiss Hawk na straně Číny proti Japoncům – oživil svým modelem v soutěži Příběh mého modelu Matěj Černý.
Autor: Matěj Černý
Letoun má vyměnitelný motor a mnoho detailů. Nechybí ani kresba tygra z dílny Walta Disneyho.
Autor: Matěj Černý
Od „čtvrťových“ měřítek letadel si „odskočil“ k pozemní vojenské technice, kterou měl možnost prozkoumat i v měřítku 1/1. Modelář Jiří Polívka vstoupil do naší soutěže modelem tahače ZIL a odpalovacího kompletu SA-2 Guideline.
Autor: Jiří Polívka
Detail odpalovacího kompletu SA-2 Guideline
Autor: Jiří Polívka
Nejen na zajímavé řešení senzorů vrtulníku, umístěných nad rotorem tak, aby se stroj mohl ukrýt třeba za stromy, upozorňuje model stroje OH-58D modeláře Jaroslava Háječka.
Autor: Jaroslav Háječek
Vrtulník se proslavil kupříkladu v operaci Pouštní bouře.
Autor: Jaroslav Háječek
Tento model nákladního letounu Airbus A400M je zajímavý minimálně díky dvěma věcem: je to model, který svítí a točí se mu vrtule, ale zajímavé je i jeho neobvyklé provedení finální úpravy. Jde o vzhled letounu z výroby před lakováním.
Autor: Jaroslav Král
„Airbus má spoustu dodavatelů. Každý opatří hotový výrobek specifickým nátěrem. A když se to vše dá dohromady, vznikne pěkně barevné letadlo. Takže vybrat konkrétní nebyl problém, postahoval jsem z internetu podklady a mohl začít,“ píše autor Jaroslav Král.
Autor: Jaroslav Král
Když se řekne vrtulník, mnoho lidí si představí právě tento stroj. Bell UH-1 se proslavil především během války ve Vietnamu a do tohoto období jej ztvárnil i modelář Jaroslav Háječek, pro něhož jsou vrtulníky nejen modelářské téma.
Autor: Jaroslav Háječek
Celkový boční pohled na vrtulník Bell UH-1C
Autor: Jaroslav Háječek
Mechem porostlá rez, zapomenutý automobil, postupně podléhající času a vegetaci. Matyáš Holiš přinesl pohled na model vozu Opel Kadett z roku 1936, který díky různým technikám a nápadům dotáhl do velmi zajímavé podoby.
Autor: Matyáš Holiš
Tento model získal ve 2. kole soutěže Cenu čtenářů.
Autor: Matyáš Holiš
V soutěži Příběh mého modelu se nám sešly letouny F-14, F-16 i F-4. Modelář Adam Zylberait představil pohled na stavbu svého modelu stroje F-15E, kde si vyhrál s výzbrojí a dalšími detaily.
Autor: Adam Zylberait
Pohled na výzbroj modelu stroje F-15E
Autor: Adam Zylberait
Rozsvícená světla či kabina, točící se vrtule, zvukové efekty. Kam až lze zajít v tvorbě plastikových modelů, nám ukázal Jaroslav Král na svém modelu letounu Avro Lancaster v legendárním speciálu tzv. Dambuster, tedy letounu, který měl za úkol prorazit hráz přehrady.
Autor: Jaroslav Král
Detail osvětleného interiéru
Autor: Jaroslav Král
Kam až může vést hledání modelu se složitější kamufláží, vypráví příběh modeláře Tomáše Coňka, který do soutěže poslal dioráma italského polního letiště z období druhé světové války.
Autor: Tomáš Coňk
Dioráma znázorňuje opravu nákladního vozu, který přivezl zásoby před odletem bombardéru Sparviero.
Autor: Tomáš Coňk
Příběh Stanislava Černého zaslaný do soutěže Příběh mého modelu, vypověděl nejen o japonském plovákovém letounu Nakajima A6M2-N Rufe, či o japonských lakýrnických praktikách doby válečné, ale tak trochu i o místě, kde modely vznikají.
Autor: Stanislav Černý
Letoun Nakajima A6M2-N Rufe – jakož i další modely Stanislava Černého – vznikl v upraveném zahradním domku na nářadí.
Autor: Stanislav Černý
V tomto příspěvku do soutěže Příběh mého modelu se vrátíme do roku 2014. Tomáš Kolovrátník se prostřednictvím diorámatu s názvem: „Zeď, která nepotřebuje slova“ ohlédl za svojí první misí v Afghánistánu, kde jako profesionální voják působil na základě v Bagrámu v afghánské provincii Parván.
Autor: Tomáš Kolovrátník
Jeho výtvor je zároveň poctou padlým spolubojovníkům.
Autor: Tomáš Kolovrátník
Jak dokazal tento příběh o stavbě letounu Mitsubishi A6M2b Zero, modelář – v tomto případě Michal Rumpík – musí být připraven na celou řadu neočekávaných překážek a nejrůznějších překvapení.
Autor: Michal Rumpík
Do soutěže totiž jeho model přihlásila Iva Havlíčková, modelářova kolegyně z práce.
Autor: Michal Rumpík
O tom, že modelář má ve své moci i tvorbu trojrozměrných vzpomínek, vás možná přesvědčilo dioráma modeláře Michala Koryčana.
Autor: Michal Koryčan
Jako tzv. scratch model postavil Michal Koryčan stodolu a k ní přidal model Zetoru 15. Celý výjev vložil do konzervy od tuňáka.
Autor: Michal Koryčan
V naší soutěži Příběh mého modelu se objevil i tento námořní kolos druhé světové války a nabídl jeden neznámý pohled. Radek Blaha vytvořil model bitevní lodě Bismarck tak, jak byla (nebo mohla být) zbarvena těsně před potopením.
Autor: Radek Blaha
„Admirál Lütjens, který si je jistý, že loď z obklíčení vyvázne, údajně vydal rozkaz k obnově leteckých poznávacích znaků. Dodnes je tento rozkaz otázkou polemiky, zda byl splněn, nebo se ho splnit nepodařilo – anebo zda vůbec vydán nebyl. Rozkaz měl znít: Obnova leteckých rozpoznávacích znaků pro podporu Luftwaffe z pobřeží Francie; a měl být vydán ráno 26. května. Rozkaz měl zahrnovat obnovu svastiky na přídi i zádi, která byla zamalována šedou barvou, a opatření vrcholů hlavních i sekundárních dělových věží jasně žlutou barvou,“ vysvětluje modelář Radek Blaha.
Autor: Radek Blaha
Modelář Miloš Mohač. U vzniku legendárního buldozeru Stalince experimentoval s řadou technik, které přinesly mnoho zábavných a napínavých chvil.
Autor: Miloš Mohač
Detail povrchu Stalince působí opravdu zajímavě.
Autor: Miloš Mohač
Lukáš Kaufner se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil o dioráma s názvem Montebourg. Ujal se poškozeného modelu protiletadlového děla a pomocí dobové fotky ztvárnil historický okamžik.
Autor: Lukáš Kaufner
Detail figur amerických vojáků. Toto dioráma získalo ve 2. kole soutěže Cenu odborné poroty.
Autor: Lukáš Kaufner
Samohybné dělo Hummel (čmelák) v okamžiku odpočinku před dalším nasazením. Modelář Jiří Mikel využil řadu technik, aby ztvárnil každodenní rutinu a přítomnost posádky v „tichu před bouří“.
Autor: Jiří Mikel
Detail modelu samohybného děla Humell.
Autor: Jiří Mikel
Antonín Linet přinesl do naší soutěže exemplář letounu Su-25, který se rozhodl „pootvírat“ a vylepšit o řadu doplňků.
Autor: Antonín Linet
Detail modelu letounu Su-25 přezdívaného „Hrábě“.
Autor: Antonín Linet
Radim Effenberger se s námi podělil o velmi netradiční letoune B-24 Liberator. Jak sám poznamenal, jde o zbarvení, které skoro nikdo nezná, jež však mělo svůj účel.
Autor: Radim Effenberger
„A k čemu vlastně tyto stroje sloužily? Většinou se jedná o stroje, které již nebyly vhodné pro bombardování a tak plnily účel Jidášovy kozy anglicky se jim říkalo assembly ships. Tyto letouny vzlétly jako první a za ně se řadily ostatní. Jakmile byly všichni ve vzduchu, dolétl s nimi nad kanál La Manche, tam se oddělil a letěl zpátky na letiště, jelikož létaly neozbrojené až na výjimky,“ vysvětluje Radim Effenberger.
Autor: Radim Effenberger
Na první modely se nezapomíná. To, že je dobré je uchovat, dokládá i příběh, který nám poslal Tomáš Frána. Letadélka z jeho začátků pomohla zažehnout modelářský zápal v další generaci. Tato Avia BH-11 určitě neupadne v zapomnění.
Autor: Tomáš Frána
Detail modelu Avia BH-11 „Boska“, jehož příběh získal ve 2. kole soutěže Cenu redakce.
Autor: Tomáš Frána
Je těžší model postavit, nebo se vrátit v čase a opravit svůj někdejší kousek z dob začátků? Odpověď na tuto otázku jsme mohli najít v příspěvku, který nám do soutěže poslal modelář Petr Blahynka. Rozhodl se vrátit k tak trochu zfušovanému modelu tanku T-90.
Autor: Petr Blahynka
Pohled na věž tanku T-90A
Autor: Petr Blahynka
Jeden model za rok, taková je tvůrčí kadence modeláře Honzy Běhounka. I když obvykle staví moderní americké stíhačky a vrtulníky, jeho „odbočka“ k válečnému letounu Spitfire po nouzovém přistání rozhodně stála za zhlédnutí.
Autor: Jan Běhounek
Detaily poškozeného letounu Spitfire
Autor: Jan Běhounek
Příběh modeláře Jakuba Lukeše ukázal, že občas se člověku může do ruky dostat opravdu špatná stavebnice a jen na jeho umu, jak si s tím poradí. Některé detaily krásného, i když méně známe letounu RAF Westland Whirlwind, vytvářel podle dobových fotek.
Autor: Jakub Lukeš
Detailnější pohled na letoun RAF Westland Whirlwind
Autor: Jakub Lukeš
Pro modeláře Jaroslava Háječka byl model ikonického letounu F-14B Tomcat snem z mládí. Stavebnice z roku 1994 vyžadovala mnohá „dotažení“ a model se pyšní řadou detailů.
Autor: Jaroslav Háječek
Pohled do kokpitu letounu F-14B Tomcat
Autor: Jaroslav Háječek
Tento modelem tanku Panther Ausf. G Tomáše Kolaříka byl jediným řezem v naší soutěži.
Autor: Tomáš Kolařík
Provedení modelu naše čtenáře právem zaujalo.
Autor: Tomáš Kolařík
Pavel Sýkora nás zavedl na pouštní bojiště druhé světové války. Výhoda modeláře tkví i v tom, že si podobné zážitky může zhmotnit v modelu. V tomto případě do Chevroletu CWT 30 jednotky Long Range Desert Group. Celé dioráma Pavel Sýkora doplnil o autentický fragment válečné potravinové bedny...
Autor: Pavel Sýkora
...a písek symbolicky z průsmyku Kasserin.
Autor: Pavel Sýkora
Petr Hradecký u stavby modelu zavzpomínal na dobu, kdy se sám zabýval montováním originálu. Šlo o prototyp modernizace a dohledat podklady pro stavbu modelu nebylo vůbec jednoduché. Jde o model zkušební stanice 9V41 na automobilu ZIL-131 s elektrocentrálou, která patřila do kompletu 9K72, nebo také SCUD B.
Autor: Petr Hradecký
V raketových útvarech byla stanice známa pod názvem Majka, který vycházel z ruské zkratky MAI (mašina avtonomnych ispitanij). Používala se ke zkouškám přístrojů z operačně taktické rakety 8K14.
Autor: Petr Hradecký
František Brtinský nám představil svůj model letounu F-16CJ, kde aplikoval řadu zajímavých doplňků a neváhal se podělit o řadu modelářských tipů.
Autor: František Brtinský
Boční pohled na model letounu F-16CJ
Autor: František Brtinský
Důvody, proč modeláře zaujme ten či onen model mohou být různé. Libor Malý postavil bombardér Consolidated B-24 Liberator pro krásný nose art, jenž zdobil originál.
Autor: Libor Malý
Aby Libor Malý zůstal historicky přesný, využil dvě různé stavebnice. Stroj byl ztracen v červenci 1945.
Autor: Libor Malý
O tom, že stavba modelu si nemusí klást za cíl ztvárnění reálného stroje, ale nabízí se i cesta do fantazie, vyprávěl příběh modelu od Jaroslava Háječka. Zajímavou kamufláž přisoudil letounu, na kterém nikdy nebyla použita.
Autor: Jaroslav Háječek
Pohled na výzbroj modelu stroje Suchoj Su-25UBK
Autor: Jaroslav Háječek
O tom, že není jen fantom opery, ale i Phantom letadlové lodi USS Midway, nás přesvědčí příběh modelu slavného stroje F-4 Phantom II modeláře Marka Andrejse
Autor: Marek Andrejs
Sedačkám vévodí pásy HGW z mikrotextilie a leptaných dílů.
Autor: Marek Andrejs
Dárek od kamarádů proměnil modelář Petr Záras v dioráma, ze kterého tak trochu mrazí. Jde totiž o přípravu na sebevražedný let kluzáku Yokosuka MXY-7 Ohka (třešňový květ) a japonského bombardéru Mitsubishi G4M2.
Autor: Petr Záras
Brífink posádky a hlášení mechaniků
Autor: Petr Záras
Jaroslav Háječek se rozhodl dokončit rozdělaný model, který přišel v balíku z Bejrútu. Tento model letounu F-16D řeckého letectva byl výzvou. Jak popisuje jeho autor, otevřel celou škálu možností, jak ztvárnit opotřebení a nelehkou službu pod ostrým řeckým sluncem.
Autor: Jaroslav Háječek
Detail výzbroje stroje F-16D řeckého letectva
Autor: Jaroslav Háječek
V tomto příspěvku do soutěže jsme mohli prozkoumat model letounu z dílny Dassault Aviation, a to konkrétně Mirage IIIe, který nám poslal Vlastimil Lukeš. Jak modelář sám uvádí, modelem chtěl vzdát malou poctu konstruktérům slavného stroje.
Autor: Vlastimil Lukeš
„Letoun Mirage III byl ve Francii vyvíjen v éře vysokého národního povědomí (vlaky TGV, letoun Concorde, jaderné technologie, atd...). Konstruktérům se podařilo sestavit stroj, který byl ve své době nejrychlejší na evropském kontinentu, svou obratností se mohl měřit se sovětskými MiGy a díky přídavným raketovým motorům byl schopen stoupat do výšek, pro většinu tehdejších letadel nedostupných...,“ píše Vlastimil Lukeš.
Autor: Vlastimil Lukeš
V příspěvku modeláře Karla Havlíčka zazářila tato dvojice modelů slavného stíhacího letounu P-51D Mustang, a to konkrétně stojů „Excalibur“ a „Little Rebel“. Tyto dva letouny společně předvedly nezapomenutelnou sestavu na Historical Air Show 2024 v Mladé Boleslavi.
Autor: Karel Havlíček
P-51D Mustang „Little Rebel"
Autor: Karel Havlíček
Některé z vás zastihla naše soutěž na dovolené. Stanislav Šnek nám poslal příběh, prošpikovaný smajlíky a odborným modelářským žargonem. Svůj model letounu Mirage 2000C vybavil tygří livrejí, protože tygry má jednoduše rád.
Autor: Stanislav Šnek
Detail tygří livreje modelu stroje Mirage 2000C
Autor: Stanislav Šnek
Jsou to stroje, kterých si příliš nevšímáme a přesto je potkáváme celé roky. Modelář Jiří Poch se rozhodl ztvárnit nakladač Weimar T174, který vídal cestou do práce. A nebál se jít to naprostých detailů, např. odpadků nebo oblíbené fotky řidiče.
Autor: Jiří Poch
Tento model v prvním kole soutěže zaslouženě získal Cenu čtenářů.
Autor: Jiří Poch
Příběh, který zaslal modelář Jiří Macháček vzdává hold konkrétnímu stroji. Tím je B-24J Liberator – účastník velké letecké bitvy, jež se odehrála v prosinci 1944 nad Hanou.
Autor: Jiří Macháček
V 1. kole soutěže získal tento model a jeho příběh Cenu redakce.
Autor: Jiří Macháček
Příběh modeláře Lukáše Hrubeše je krásným příkladem toho, jak v modelu mohou přežívat silné zážitky. Lukáš Hrubeš nám představil svůj model CH-53. Reálný stroj jednou naváděl během své směny na letišti na stojánku, což jej inspirovalo ke stavbě modelu.
Autor: Lukáš Hrubeš
Detail rotoru vrtulníku CH-53
Autor: Lukáš Hrubeš
Aleš Kulich postavil model legendárního stroje F-4 Phanton, protože tento letoun patří mezi jeho nejoblíbenější. Základní stavebnici vylepšil o doplňky z 3D tisku a neváhal se s námi podělit o detaily z tvorby nátěrů a patiny. Zejména pro laiky mohl tento popis vykreslit náročnost stavby plastikového modelu.
Autor: Aleš Kulich
Detailu modelu stroje F-4J Phantom modeláře Aleše Kulicha
Autor: Aleš Kulich
V tomto příspěvku jsme si ukázali, jak lze díky modelu zastavit čas. Modelář Josef Vinš nám představil svoji historickou konstrukci. Dokončil loď, která nikdy dokončena nebyla. Prozkoumali jsme Hitlerovu letadlovou loď Graf Zeppelin, připravenou vyplout do vřavy druhé světové války.
Autor: Josef Vinš
Střemhlavé bombardéry JU-87 na palubě letadlové lodi Graf Zeppelin
Autor: Josef Vinš
Modelář Dominik Šťástka nás ve svém příspěvku přenesl k Balatonu v březnu 1945. Jeho příběh není ani tak příběhem stavby modelu nejtěžšího sériově vyráběného obrněného vozidla druhé světové války, jakož vylíčením situace, do které svoji stavbu stroje Panzerjäger „Ocelový stín“ – Jagdtiger 331 stylizoval.
Autor: Dominik Šťástka
Voják vyhazující prázdné nábojnice
Autor: Dominik Šťástka
Povedené dioráma modeláře Jiřího Pocha zastavilo v čase skutečný historický okamžik. Nákladní vůz Tatra převáží skruž na vodní dílo Orlík v měřítku 1/35.
Autor: Jiří Poch
Toto dioráma získalo v 1. kole soutěže Cenu odborné poroty.
Autor: Jiří Poch
Než něco vyhodíte, dobře si to rozmyslete. To platí i v modelařině. Tento příběh odloženého a znovu nalezeného modelu nám poslal Lukáš Ondák. Po 26 letech se vrátil ke stavbě modelu stroje Let L-410 Turbolet.
Autor: Lukáš Ondák
Model letounu L410 - 0926 SFOR
Autor: Lukáš Ondák
Modelář Aleš Růženec se s námi podělil o okolnosti vzniku svého modelu letounu MiG-21: „Mám kamaráda, co létal na MiGu 21 a 29 v Žatci. Když mi vyprávěl o MiGu 21, zmínil verzi PFM, kterážto neměla kanón a byla tudíž lehká a dobře ovladatelná. Úplně mu při tom svítily oči. Já jsem zrovna tuhle konkrétní verzi měl doma na skladě, tak jsem ji postavil tak, aby odpovídala přesně té, na které létal.“
Autor: Aleš Růženec
„Cílem bylo připomenout kamarádovi krásné chvíle za kniplem. Moc mě potěšila jeho reakce při předání. Neměl tušení, že dostane takový model, a já byl rád, že se mu líbí. Zase mu svítily oči, stejně jako když mi o ní vypravoval, a já si ověřil pořekadlo, že dávat je víc než dostávat,“ uzavírá svůj příběh i toto naše ohlédnutí modelář Aleš Růženec.
Autor: Aleš Růženec