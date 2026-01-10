Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Autor:
Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit, že ani letos nezůstanou modely stranou našeho zájmu. Zatím se však ohlédněme za skutečně úctyhodným umem našich čtenářů.
B-17F Memphis Belle 1/48 Revell B-17F Memphis Belle 1/48 Revell Diorama ukrajinského minometného postavení Diorama ukrajinského minometného postavení Soutěž v Prostějově Detaily modelu ponorky U-2540, typu XXI v měřítku 1:72 Model Aero L-29 Delfin Pohled do kabiny modelu Aero L-29 Delfin Diorama vrtulniku Flettner 1/72 Diorama vrtulniku Flettner 1/72 Od zádě Detail přídě HMS Sea Rover

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Počítač v klávesnici? HP z notebooku sebralo displej, mnozí jej nepotřebují

HP Eliteboard G1

Počítač v klávesnici. Na první pohled úlet, na ten druhý to však dává dobrý smysl. Novinku pod názvem EliteBoard G1a představila na veletrhu CES společnost HP.

Vyčistí zuby za 30 sekund, nové tamagotchi a další novinky z veletrhu CES

Plně automatický zubní kartáček Y-Brush, který má vyčistit všechny zuby...

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES 2026 ukazuje novinky ze všech oblastí. Někdy jsou to podivnosti, jindy se snaží vystavovatelé zaujmout nějakou show. Podívejte se, co zaujalo...

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů

Ztroskotaná loď Costa Concordia na snímku pořízeném z vrtulníku italského...

Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...

Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...

Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský

Chytré brýle značky Lucyd jsou vybaveny jen integrovanými reproduktory a...

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...

14. ledna 2026  15:42

I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi

Odmrazování letadel na zemi

Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...

14. ledna 2026

Muskova síť X byla chvíli nedostupná. Problémy s ní měli lidé po celém světě

Hlášení výpadků sítě X v USA

V úterý odpoledne středoevropského času lidé z různých koutů světa, především Spojených států, řešili problémy se sítí x.com, známou dříve jako Twitter. Po několika desítkách minut se však postupně...

13. ledna 2026  17:08

Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů

Ztroskotaná loď Costa Concordia na snímku pořízeném z vrtulníku italského...

Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...

13. ledna 2026

Technologie, před kterou varoval režisér Terminátora, pohltila veletrh v USA

Roboti s AI řeší dilema: pomáhat lidem, nebo lidstvo zničit?

Svět technologií prochází zemětřesením, jaké již dlouho nepamatuje. Z veletrhu CES jsme vybrali pět nejzajímavějších novinek, které dávají ochutnat, na co se v blízkých měsících a letech můžeme od...

13. ledna 2026

Genetická šifra mistra Leonarda. Z hledání da Vinciho DNA je detektivka

Premium
Malůvky do něj totiž zaznamenával Leonardo da Vinci, což jeho hodnotu zvýšilo...

Získali vědci z renesanční kresby dědičnou informaci Leonarda da Vinci? A pokud ano, co z ní mohou o slavném umělci a učenci vyčíst? Pátrání na několika frontách zatím přináší pozoruhodné výsledky.

13. ledna 2026

Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...

12. ledna 2026

GLOSA: Tak trochu moc AI. CES ukázal zbytečné a někdy i nebezpečné nasazení

Lidé sledují, jak robot Sharpa North rozdává karty v pokeru na stánku...

Veletrh CES 2026 je každoročně svátkem spotřební elektroniky a stále víc i dalších elektrických spotřebičů a zařízení. Letošní ročník největšího veletrhu na světě v této oblasti by možná spíš snesl...

11. ledna 2026

Triumf trpělivosti a zkušeností. Ohlédněme se za loňským kláním modelářů

Detail boku tatry

Pozoruhodné detaily a skvělé zpracování modelů i celých diorámat přinesla soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu, kterou jsme se na Technetu kochali během letních měsíců. Můžeme prozradit,...

10. ledna 2026

Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město

Zimní Praha před 100 lety čelila smogu

Zimu 1926 si obyvatelé Prahy nepamatovali jen kvůli mrazům. Hlavní město Československa opět zahalila deka zdraví škodlivého kouře. Smog tehdy nebyl výjimečný jev, ale běžná součást zimního života. A...

10. ledna 2026

Záhadná loď obsahovala výzbroj pro osmdesát bojovníků. Vytáhli ji z bažiny

Hjortspringská loď

Vědci se vrátili k tzv. Hjortspringské lodi. Plavidlo objevené už v roce 1921 je pýcha dánského Národního muzea. Jeho moderní výzkum však komplikují meziválečné konzervační metody.

9. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

CES 2026 je v plném proudu. Co přinesl největší technologický veletrh

Televizor s 9mm obrazovkou LG Wallpaper OLED evo W6 TV

Další ročník největšího světového veletrhu spotřební elektroniky je za rohem. CES otevřel své brány už 6. ledna 2026. Loňský rok se nesl ve znamení AI a letos tomu není jinak. Na CES se již několik...

9. ledna 2026  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.