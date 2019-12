Neplatíte za předplatné, co nevyužíváte? Kontrola na konci roku se vyplatí

Ať využíváte kancelářský balík Office 365, grafický editor Photoshop, ukládáte data na 100GB Google Drive, posloucháte muziku na Spotify či Apple Music nebo koukáte na seriály na Netflixu či HBO GO, platíte za ně nějakou měsíční částku. Každou chvíli však přicházejí nové služby, a když ptáčka lapají, hezkou nabídku mu dávají. První měsíc (dva, tři...) zdarma, ale musíte zadat funkční platební metodu. No jasně, vždyť to jen vyzkouším a pak zruším, na to přece nezapomenu.



Pokud nejste s kontrolou domácích financí úplně důslední, snadno se stane, že za službu, kterou jste chtěl jen vyzkoušet, nakonec platíte, aniž byste ji třeba dále využívali. Rušit totiž zkušební „supervýhodné“ předplatné se nikomu nechce, protože za ty peníze to nemá smysl rušit. Jenže sejde z očí, sejde z mysli. A navíc, protože možností, jak za službu nebo software platit, je na výběr mnoho, samotná kontrola bankovního účtu nemusí stačit.

Sami jsme v redakci zjistili, že některé služby, které jsme chtěli jen vyzkoušet – ať už pro článek, nebo ze zvědavosti – se najednou objevily ve vyúčtování, aniž bychom si toho hned všimli. A tak jsme nedávno rušili YouTube Music nebo Amazon Music Unlimited, kde jsme si sice mnoho týdnů nic nepustili, ale platba nepozorovaně odcházela. Ne že by to byly špatné služby nebo špatná nabídka, ale prostě využíváme jiné.



Jak na to?

Prvním krokem je samozřejmě kontrola výpisu z účtu, zejména platební karty, kterou pro platby na internetu používáte. Další krok by mohl vést na PayPal, kde je třeba vstoupit do menu Nastavení > Platby > Automatické platby > Správa automatických plateb. Zde nechtěné platby můžete nejen nalézt, ale i zrušit. Obdobně to funguje i u jiných moderních platebních metod.

Dalším způsobem je projít instalované aplikace a ty, které nepoužívám, zkontrolovat, zda nejsou v režimu předplatného – zpravidla jej lze v aplikaci rovnou zrušit. Aplikace, které nepoužíváte, je dobré i smazat – jednak zbytečně zabírají místo a jednak mohou představovat zbytečné bezpečnostní riziko.

