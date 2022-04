Předplatné inkoustu? Tisk bez starostí a s úsporou času i peněz

Při správném nastavení ušetří HP Instant Ink nejen čas, ale také peníze. Navíc si ji zájemci mohou vyzkoušet bez poplatku i bez závazku na celé dva měsíce.

„Službu předplaceného tisku jsem si objednala na zkoušku na doporučení kolegyně, která ji využívá především k tisku úkolů a pracovních listů pro děti. Vyplatila se i nám hlavně v době covidu, kdy byly zavřené školy a školky. Dětem jsme doma tiskli úlohy ze školy, ale i omalovánky pro zábavu. Osvědčilo se to a dnes využíváme předplatné za necelých dvě stě korun, kdy můžeme vytisknout až sto stránek za měsíc,“ říká paní Gabriela z Prahy, maminka dvou školáků.

Ať vám sto stránek připadá moc, nebo málo, služba HP Instant Ink má řešení i pro vás. Vybrat si můžete z několika „inkoustových plánů“, podle toho, kolik toho běžně měsíčně vytisknete. Stačí vám deset stran měsíčně? To pokryje tarif za 29 korun. Vidíte to spíše na sto stran jako paní Gabriela z Prahy? Měsíčně pošlete 179 korun. Mimochodem, tento tarif je v domácnostech nejoblíbenější. Spíše pro malé firmy je připraven tarif 700 stran měsíčně za 769 korun. Předplacené stránky, které nestihnete vytisknout, se převedou do dalšího měsíce. Naopak když vytisknete tři drafty bakalářské práce, ty přeslimitní snadno doplatíte.

Bez starostí

Na službě HP Instant Ink si paní Gabriela chválí především její jednoduchost. Systém si totiž všechno sám ohlídá, takže nemusíte sledovat stav náplní v tiskárně a nehrozí ani nepříjemné překvapení, že inkoust dojde ve chvíli, kdy se to hodí nejméně. Tiskárna totiž přes internet komunikuje se střediskem služeb HP a speciální algoritmus průběžně vyhodnocuje spotřebu náplní. Jakmile se stav náplně blíží ke svému konci, ze skladů vám kurýrní službou rovnou zamíří nová. „Vyhovuje mi, že se nemusím o nic starat, vlastně jen o papír. Nemusím si pamatovat kód cartridgí, ani pro ně někam chodit, je to pro mě skutečně pohodlné,“ popisuje službu paní Gabriela.

V létě netisknete? Nevadí

Jen málokdo tiskne v průběhu roku stále stejně, objem tisku určitě kopíruje průběh školního roku a prázdnin, v případě domácích kanceláří se pak vymykají měsíce letních nebo zimních dovolených. I na tyto předpokládané změny ve využití HP Instant Ink pamatuje.

Ja služba HP Instant Ink funguje? Vyberte si tiskový plán – Tisknete málo, nebo hodně? HP Instant Ink má předplatné pro rekreační i náruživé tiskaře. Vyberte si podle svých potřeb. Tiskněte bez starostí – Nemáte tušení, kolik jste toho za poslední měsíc vytiskli a kolik máte inkoustu? Nevadí. Služba HP Instant Ink to ví, a jakmile je třeba, vysílá k vám domů kurýra se zásobou dalších tiskových kazet. A co životní prostředí? – Nemějte obavy. Součástí předplatného je totiž recyklace starých kazet. Společnost HP využívá recyklované materiály při výrobě 100 % originálních tonerových kazet HP a 80 % originálních inkoustových kazet HP. Díky předplacené službě snížíte produkci obalů.

„Přes léto hodně cestujeme, trávíme spoustu času na chalupě, a proto využíváme možnost si plán tisku pozměnit. Děti mají prázdniny, a v podstatě tak nemáme potřebu cokoli tisknout. Sem tam jen nějaké drobnosti, třeba dokumenty k dovolené nebo plány pokladu k bojovkám. Dočasně proto snížím objem tisku na deset stránek a neutrácím za stránky, co bych stejně nevytiskla. Jakmile začne školní rok, zase se vracíme ke sto stránkám,“ popisuje svou zkušenost maminka dvou dětí ve školním věku.

Stejně tak si zákazník může dle potřeby službu navýšit (blíží se tisk diplomky), nebo dokonce pozastavit (dva měsíce v Indii), když ji nepotřebuje vůbec.

HP Instant Ink potěší i ekologicky myslící uživatele. „Samotné náplně jsou z 80 procent vyrobené z recyklovaných materiálů. Ze skladu vám navíc zamíří trasou optimalizovanou na minimalizaci CO2 během přepravy. Staré náplně nám mohou zákazníci poslat zdarma poštou k recyklaci, stačí vložit do obálky, kterou od nás obdrží a zanést na poštu. Za předpokladu, že uživatel vytiskne 700 stran měsíčně, se službou Instant Ink v porovnání s nákupem v prodejně či online ušetří zhruba 70 % nákladů,“ vysvětluje Marek Sojak, zástupce HP Inc pro Českou republiku a Slovensko.

S předplaceným tiskem lze tisknout nejen dokumenty, ale třeba i fotografie. Cena za stránku přitom zůstane stejná, což dostává do jiného světla i základní balíčky.

Aktivace není žádná věda

Pokud chcete službu vyzkoušet, jednoduše se zaregistruje zde a do 10 dnů od potvrzení registrace přijde na uvedenou adresu uvítací balíček. Důležité je, aby byla domácí či firemní tiskárna kompatibilní se službou HP Instant Ink. To lze ověřit zde.