Na vnitrostátní let 452 z tehdejšího istanbulského letiště Yeşilköy (později Atatürkovo letiště) na letiště Antalya se 19. září 1976 vydal letoun Boeing 727 společnosti Turkish Airlines. Z hlavního tureckého města do oblíbené dovolenkové destinace mířilo 146 cestujících. Na palubě je doprovázelo také osm členů posádky.
Data o havárii
Datum: 19. září 1976
Odlet z Istanbulu se o necelou hodinu zdržel kvůli přesedání cestujících z jiného letadla. Dopravce Turkish Airlines spojil dva poloprázdné lety a boeing se tak na cestu vydal téměř plně obsazený.
Na krátký vnitrostátní let se necelé dva roky starý letoun začal chystat až za tmy. Letiště Yeşilköy opustil přesně přesně ve 22:45 a vydal se jižním směrem. Na letiště na pobřeží Středozemního moře musel urazit jen necelých pět set kilometrů.
Věřit vlastním očím
Vzhledem ke krátké vzdálenosti měl celý let trvat jen pár desítek minut. O povolení ke klesání piloti požádali po průletu kolem radiomajáku Afyon, zhruba 210 kilometrů severně od destinace. Stroj začal sestupovat už krátce po jedenácté hodině.
Přesně po půl hodině letu pak kopilot ohlásil dispečerům, že v dálce vidí světla města Antalya i s jasně rozpoznatelným letištěm. V návaznosti na to také požádal o navedení na dráhu a oznámil, že zahajuje další klesání z výšky zhruba 4 400 metrů.
Řídící pracovník jej upozornil, že letoun nevidí na radaru, kopilot si však byl jistý, že se pomalu blíží k osvětlené ranveji letiště. „Mám věřit vám, nebo vlastním očím?“ oponoval dispečerovi.