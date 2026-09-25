Na pravidelný let 182 se v ranních hodinách 25. září 1978 vydal letoun Boeing 727 společnosti Pacific Southwest Airlines (PSA). Vnitrostátní linka po Kalifornii vedla z Metropolitního letiště v Sacramentu na Mezinárodní letiště v San Diegu na jihu státu.
Stroj po cestě rovněž absolvoval mezipřistání v Los Angeles. Na jeho palubě poté cestovalo 128 pasažérů, včetně 29 zaměstnanců aerolinky PSA. O jejich pohodlí se starala sedmičlenná posádka.
Data o havárii
Datum: 25. září 1978
Letoun: Boeing 727-214
Letoun: Cessna 172M
Celkem lidí na palubě / raněných / mrtvých: 137 / 9 (na zemi) / 135+2+7
Deset let starý stroj se od ranveje letiště v Los Angeles odlepil v 8:34 hodin místního času. Na druhé části necelých osm set kilometrů dlouhé trasy musel urazit ještě 175 kilometrů. Takřka plně obsazený letoun měl zbývající úsek urazit za slabou půlhodinu.
Cestu nijak nekomplikovalo počasí – bezmračná obloha zaručovala dohlednost přes patnáct kilometrů. Piloti se během letu k Mezinárodnímu letišti v San Diegu, které leží na pobřeží zálivu na západě města, řídili pomocí výhledu z oken. Celá cesta až k městu, označovanému jako „rodiště Kalifornie“, proběhla bez sebemenších problémů.
Poloha San Diega na mapě Spojených států amerických – město leží jižně od Los Angeles, nedaleko hranic a mexické Tijuany.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Po přiblížení k letišti dispečeři – nejprve přibližovací a následně i přímo z věže letiště – dvojici pilotů předali hlášení o čtyřmístném letounu Cessna 172M, pohybujícím se ve stejné oblasti. Vrtulové letadlo neměli spouštět ze zřetele – udržovat bezpečný rozestup s ním měli pomocí výhledu z oken.
Chaos nad San Diegem
Bíle lakovaná Cessna 172M s hořčičným pruhem a dvoučlennou posádkou v kokpitu nad San Diegem prolétala kvůli zácviku nového pilota. Letoun na cvičný let odstartoval šestnáct minut po osmé ráno z nedaleké dráhy Montgomery (dnes letiště Montgomery-Gibbs) na severu města.
Posádka Cessny na Mezinárodním letišti v San Diegu – jež bylo i cílovým letištěm letu 182 – dvakrát vyzkoušela přiblížení k ranveji. V 8:57 pak v souladu s pokyny dispečera prostor vzdušného přístavu opustila.
Letoun Boeing 727-200
Výrobce: Boeing Commercial Airplanes
Varianta 200 je prodlouženou verzí úzkotrupého letounu Boeing 727-100, vyráběného od první poloviny 60. let. Jediný třímotorový model amerického výrobce vznikl jako kompromis mezi snahou o ekonomičtější provoz a tehdejšími regulacemi omezující provoz letadel se dvěma motory.
Roli ve vývoji řady hrály i požadavky aerolinek, které chtěly stroj středního doletu se schopností startovat a přistávat na kratších ranvejích. V počátcích proudového létání situaci, kdy dva motory nestačily a čtyři byly moc, řešilo hned několik výrobců. Výsledkem byla nezvyklá třímotorová konfigurace.
Konstruktéři Boeingu vycházeli ze staršího čtyřmotorového modelu 707. Nový model využíval stejnou kabinu a měl i podobný trup. Dvojice motorů se však přesunula na záď, kde je doplnil i třetí přímo v ocasní části. Přívod vzduchu zajišťoval nasávací otvor na střeše a potrubí ve tvaru S.
Uvolněním prostoru na křídlech a v kombinaci s použitím vyspělých prvků se inženýrům rovněž podařilo dosáhnout vyššího vztlaku. Na provoz na malých a málo vybavených letištích byl letoun připraven i vyklápěcím schodištěm v ocasní části. S prodloužením však přišlo i zvýšení hmotnosti a tedy i snížení doletu, a to větším nádržím navzdory.
Modernizovaná verze s přídomkem Advanced, již Boeing představil sedm let po zahájení výroby řady, disponovala výkonnějšími motory, vyšší maximální hmotností i objemem palivových nádrží, díky čemuž se také prodloužil dolet.
Celá modelová řada byla díky své univerzálnosti velmi populární u aerolinek po celém světě – mnohdy šlo o základ letky. Z flotil velkých dopravců letouny postupně mizely po začátku století. Poslední osobní stroj však dolétal až počátkem roku 2019. Dodnes však létají nákladní verze.
Boeing 727 byl prvním masově prodávaným proudovým strojem a dlouhé roky držel rekord počtu vyrobených kusů dopravních letounů. Celkem vzniklo 1 832 kusů všech verzí. Překonal ho až Boeing 737 v roce 1990.
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K vrtulovému letadlu mířícímu severovýchodním směrem se mezitím blížil přistávající kolos, jehož posádka neměla tušení, že letí na kolizním kurzu. Boeing v té chvíli prolétal severně od letiště, za kterým se měl stočit zpátky a přistát.
Posádky obou strojů dispečeři průběžně upozorňovali, že v oblasti je i další letoun (tedy ten druhý). Zároveň hlásili jejich vzájemnou polohu a připomínali, že obě posádky musí bezpečný rozestup dodržet podle výhledu z kabiny.
Zmizení a náraz
Pozdější rozbory záznamníku zvuku z kabiny však ukázaly, že piloti Boeingu menší letadlo rychle ztratili ze zřetele. Došli proto k závěru, že malé letadlo už pravděpodobně minuli, a pokračovali v přípravách na přistání.
V 9:01 se nicméně na displeji radaru dispečera rozblikalo varování upozorňující na hrozící střet. Jen pár sekund potřeboval na zpracování hlášení a vzápětí se pokusil posádku Cessny varovat. Odpověď už ale nedostal, neboť obě letadla se ve stejnou chvíli srazila.
Klesající Boeing ve výšce 792 metrů nad mořem (a přibližně 680 metrů nad úrovní terénu) pravým křídlem doslova rozřízl stoupající Cessnu. Náraz mnohem většího stroje malé vrtulové letadlo úplně rozdrtil. Srážku provázel i výbuch palivové nádrže.
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Zbytek kabiny Cessny s pahýly křídel se zřítil přímo k zemi a dopadl doprostřed Polkova bulváru v obytné čtvrti North Park. Padající vrak se nicméně vyhnul okolním domům a o život tak přišla „jen“ dvojice pilotů.
Poškození se však nevyhnulo ani většímu Boeingu, který kvůli srážce přišel o část pravého křídla. Sice se zatím držel ve vzduchu, z nádrží v pochroumaném křídle však začalo unikat palivo, které se vzápětí vznítilo.
Trosky vzdálené několik bloků
Posádka letounu, který se vlivem poškození naklonil doprava a začal padat k zemi, zároveň okamžitě přišla o kontrolu nad strojem. O pouhých patnáct sekund později hořící letoun dopadl několik bloků od zničené Cessny. Trosky zůstaly ležet necelých pět kilometrů severně od centra města a zhruba šest kilometrů východně od letiště.
Náraz rozdrtil trup letounu po celé délce. Totální destrukci završil požár, který se na trosky rozšířil z poškozených nádrží. Síla nárazu z trupu vytrhla všechny tři motory, které zůstaly ležet nedaleko zbytků Boeingu, obklopené dřevěnými úlomky a sutí z celkem 22 pobořených domů.
Mezinárodní letiště v San Diegu (červený bod) a místa dopadu trosek Cessny 172 (šedý bod) a Boeingu 727 ve čtvrti North Park.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Závěrečná zpráva amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (National Transportation Safety Board – NTSB) jen suše konstatuje, že náraz nebylo ani v jednom případě možné přežít. Ke 135 obětem z paluby Boeingu pak smutná statistika přidává ještě dvojici z vrtulové Cessny a dalších sedm lidí na zemi.
Fragmenty letounu a trosky domů způsobily lehká zranění devíti dalším lidem na zemi – ať už v zasažených domech nebo přímo na ulici. Nehoda byla do té doby tou nejtragičtější na území USA, jen o půl roku později ji však překonal pád letu American Airlines 191. Dodnes je nejhorší nehodou v Kalifornii.
Souběh chyb i nepozornost
NTSB vydal závěrečnou zprávu po několikaměsíčním vyšetřování v dubnu 1979. Experti se vzhledem k povaze nehody zaměřili – vyjma zkoumání dat z černé skříňky, výpovědí svědků a jimi pořízených fotografií – na analýzu výhledu z kokpitu Boeingu 727.
Rychle došli k závěru, že oba piloti měli malé vrtulové letadlo v přímém výhledu v rozmezí od 170 do 90 vteřin před nehodou. Z analýzy záznamů rovněž vyplynulo, že posádka se na let dostatečně nesoustředila.
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V kokpitu tehdy seděli hned čtyři lidé – kapitán, druhý pilot, letový inženýr a další pilot mimo službu – kteří navzdory pokynům dispečerů ztratili Cessnu z dohledu. Kapitán nejistou situaci okomentoval domněnkou, že vrtulové letadlo už pravděpodobně minuli. V té chvíli se však nacházelo přímo před Boeingem a do okamžiku srážky už zbývalo jen několik chvil.
Vyšetřovatelé ve zprávě nicméně jmenovali i řadu dalších okolností, které k nehodě i tragickým důsledkům pravděpodobně přispěly – odchylku od nařízeného kurzu, čehož se dopustila posádka Cessny, dispečera, jenž o poloze a směřování vrtulového letadla nezpravil posádku Boeingu, nebo chybu pilotů proudového letounu, když neoznámili, že Cessnu už nevidí.
Letoun Cessna 172M
Výrobce: Cessna
Varianta „M“ je jednou z desítek generací čtyřmístného jednomotorového vrtulového letounu Cessna 172 vyráběného od poloviny 50. let minulého století. Ten je nejpopulárnějším modelem značky a zároveň nejprodávanějším letadlem na světě, jehož produkce dosud neskončila.
Stejně jako předchozí (i následující) přinesla varianta „M“ řadu vylepšení: upravená křídla, ergonomičtější přístrojovou desku nebo třeba komfortnější cestování díky posílené izolaci.
Výrobce také v této generaci letounů sjednotil celou řadu konstrukčních vylepšení, díky čemuž se stala jedním z nejrozšířenějších modelů, o čemž vypovídají i vysoká výrobní čísla.
Vyšetřování vyneslo na světlo skutečnost – takřka identická nehoda už se jednou stala. Jiný Boeing 727 aerolinek PSA 15. ledna 1969 během stoupání z letiště v San Franciscu narazil do prolétající Cessny 182 (podobný model, taktéž jednomotorový vrtulový letoun pro čtyři lidi).
Nehoda však měla o poznání méně tragické následky. Boeing pokračoval v cestě na nedaleké cílové letiště v kalifornském Ontariu, zatímco Cessna i s poškozeným křídlem bezpečně přistála na letišti v San Franciscu.
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