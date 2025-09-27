Před 28 lety se u Medanu zřítil Airbus s 234 lidmi. Tragédie otřásla Indonésií

Před 28 lety do lesnatých kopců na severu Sumatry narazil patnáct let starý Airbus. Za nehodou, jež si vyžádala životy všech 234 lidí na palubě, stála série nedorozumění. Dodnes jde o nejtragičtější leteckou nehodu v historii Indonésie.
Trosky letounu Airbus A300 letu 152 na svahu poblíž obce Sembahe na severu...

Trosky letounu Airbus A300 letu 152 na svahu poblíž obce Sembahe na severu Sumatry. | foto: Bureau of Aircraft Accidents Archives

Záběr místa nehody. Uprostřed snímku je centrální část trupu, vpravo záď....
Ocasní plocha letounu PK-GAI uprostřed trosek
Jeden z motorů letounu zabořený nasávacím otvorem do země.
Trosky letounu Airbus A300 letu 152 na svahu poblíž obce Sembahe na severu...
Trasa vnitrostátního letu 152 vedla z letiště Soekarno-Hatta v Tangerangu poblíž indonéského hlavní města Jakarty na ostrově Jáva na tehdejší mezinárodní letiště Polonia v Medanu na severu Sumatry. V letounu Airbus A300B4-220 společnosti Garuda Indonesia 26. září 1997 cestovalo 222 cestujících. O jejich pohodlí během cesty se starala dvanáctičlenná posádka.

Data o havárii

Datum: 26. září 1997
Mimořádná událost: Chyba pilotů i dispečera a řízený let do terénu
Letoun: Airbus A300B4-220
Registrace: PK-GAI
Operátor: Garuda Indonesia
Číslo letu: GA 152
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 234 / 0 / 234

Patnáct let starý téměř plně obsazený stroj z letiště u Jakarty odstartoval v 11:41 místního času. Na necelých 1400 kilometrů vzdáleném letišti Medan měl přistát přesně po dvou hodinách ve vzduchu.

Airbus cestou neprovázely žádné problémy. Samotné přistání však měly zkomplikovat lesní požáry v oblasti, které místy snížily viditelnost jen na šest set metrů. Piloti se tak museli spolehnout jen na přístroje.

Přiletět ze správné strany

Přistávací dráha v Medanu nesla označení 5-23, vedla tedy téměř přesně z jihozápadu na severovýchod. Jelikož letiště nedisponovalo pojezdovou dráhou a terminál se nacházel na západním konci ranveje, směrovali dispečeři letoun na přistání od jihovýchodu. Stroj letící severovýchodním směrem tedy museli správně navést kolem města a nasměrovat jej k dráze.

Situace se začala komplikovat až při přípravách na přistání. Třináct minut po jedné odpoledne požádali piloti o povolení klesat do výšky 15 000 stop (zhruba čtyři a půl kilometru). Po dosažení letové hladiny je řídící středisko informovalo, že letoun vidí na radaru ve vzdálenosti necelých osmdesáti kilometrů od letiště Polonia.

Záběr místa nehody. Uprostřed snímku je centrální část trupu, vpravo záď. Stromy v pozadí jsou potřísněné leteckým palivem. | foto: Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Jen o chvíli později dostali piloti povolení k dalšímu klesání do výšky tří tisíc stop (zhruba 914 metrů) a pokyn k udržování kurzu směrem na maják v Medanu. Ten dispečer zopakoval i ve 13:27 místního času spolu s pokynem o udržování stanovené výšky.

První instrukce ke změně kurzu piloti dostali jen o několik vteřin později, posádka letounu na ně však nereagovala. V následujících minutách přišlo pět dalších volání s instrukcemi o úpravách kurzu, kterými se piloti již řídili a jimiž dispečer korigoval dráhu Airbusu.

Náraz do stromů a ztráta kontroly

Komunikace však byla zmatená. Její součástí byl také příkaz k sestoupení do výšky dvou tisíc stop, tedy zhruba 610 metrů. Poslední instrukce ke změně kurzu do kokpitu doputovala ve 13:31. Jen pár vteřin poté si dispečer na radaru všiml, že letoun dále klesá pod stanovenou hranici, ale piloty už upozornit nestihl.

Ocasní plocha letounu PK-GAI uprostřed trosek | foto: Bureau of Aircraft Accidents Archives

Přílišného klesání si však podle záznamu z černé skříňky vzápětí všiml kopilot a pokusil se letoun zvednout. Jen o pět vteřin později však spodek letounu ve výšce okolo 472 metrů nad mořem začal drhnout o koruny stromů. Piloti nad letounem okamžitě ztratili kontrolu.

Do zalesněného svahu narazil zhruba o šest set metrů dále. Místo nehody nedaleko obce Sembahe bylo vzdálené 27 kilometrů od letiště. Letoun se po nárazu v plné rychlosti ihned zcela rozpadl a jeho trosky zachvátil požár. Síla nárazu okamžitě usmrtila všech 234 lidí na palubě.

Jeden z motorů letounu zabořený nasávacím otvorem do země. | foto: Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Zranění části obětí byla tak rozsáhlá, že se je nikdy nepodařilo identifikovat a 48 těl bylo pohřbeno ve společném hrobě v Medanu. Dodnes jde o nejtragičtější leteckou nehodu na území Indonésie a čtvrtou nejvážnější nehodu Airbusu A300.

Série nedorozumění

Vyšetřování nehody se ujal indonéský Národní výbor pro bezpečnost dopravy (KNKT) – šlo o první nehodu v kompetenci nově založeného úřadu. Prošetřování nehody trvalo několik let, výbor závěrečnou zprávu vydal až v roce 2004.

Trosky letounu Airbus A300 letu 152 na svahu poblíž obce Sembahe na severu Sumatry. | foto: Bureau of Aircraft Accidents Archives

Prvotní příčinou nehody byla dle závěru komise série nedorozumění mezi dispečerem a piloty letounu a s tím spojené navigační chyby na obou stranách. Během vyšetřování vyšlo najevo, že piloti první instrukci ke změně kurzu neignorovali záměrně.

Dispečer použil chybnou volací značku, kterou si spletl s jiným letem stejného čísla, jež navigoval o několik hodin dříve. V momentě, kdy pokyny opakoval, jich už však část vypustil, a posádka tak o části plánované trajektorie nevěděla.

Zmatené příkazy a popletené strany

K tomu se přidaly nesprávné změny kurzu. Ač piloti dispečerem nařízené trajektorie potvrzovali, několikrát pokračovali v mírně odlišném směru. Zásadním momentem však byl čtvrtý pokyn ke změně kurzu, který piloti dostali ve 13:30 místního času.

Pravým obloukem měli letoun otočit o 180 stupňů, čímž by jej srovnali s přistávací dráhou. Navzdory potvrzení však kapitán začal letoun stáčet doleva, na což ho upozornil kopilot. Jen o chvíli později se pro potvrzení ozval také dispečer.

Letoun se zcela rozpadl. Na snímku je detail zbytků středové konzole mezi troskami pilotní kabiny | foto: Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Navzdory očekávání pilotů přikázal pokračovat v levotočivém oblouku, vzápětí si však uvědomil svou chybu a potvrdil, že letoun má zatáčet vpravo. Sérií komplikovaných a zmatečných pokynů se odchýlil od původní dráhy a přiblížil se k pozdějšímu místu katastrofy.

Právě nejasnosti v navigaci byly dle KNKT původcem, ale ne samotnou příčinou katastrofy. Výbor došel k závěru, že posádka se tolik soustředila na komunikaci s dispečerem a změny kurzu, že zcela přestala sledovat výšku letounu. Ten proto i po dosažení stanovené výšky klesal, až se dostal na úroveň vrcholků stromů. Důvody se však nikdy nepodařilo věrohodně objasnit.

Letoun Airbus A300B4 (100/200)

Výrobce: Airbus
Výroba: 1974-1984 (všechny podvarianty)
Počet vyrobených kusů: 184 (z celkem 561 kusů A300)
První zkušební let: 26. prosince 1974
První let s cestujícími: prosinec 1975

Letoun imatrikulace PK-GAI na mezinárodním letišti Denpasar 17. listopadu 1988, devět let před nehodou. | foto: Steve Knight, CC BY 2.0

Model A300 byl v mnoha ohledech průkopnický – je prvním letounem vyráběným společností Airbus a zároveň prvním širokotrupým evropským strojem. Prototypy se do vzduchu poprvé dostaly v říjnu 1972. Projekt moderního stroje vznikl díky německo-francouzské spolupráci na sklonku šedesátých let minulého století a vedl právě ke vzniku výrobce.

Novější podmodel B4-100 se do výroby dostal v roce 1975, čímž navázal na o rok dříve zahájenou produkci základní varianty modelu B2. Od ní se lišil hlavně o více než dva tisíce kilometrů delším doletem. Díky přidané nádrži uvnitř trupu letadla mohl nést až 56 600 litrů paliva.

Délka letounu necelých 54 metrů se nezměnila, stejná zůstala i dvojice motorů. Odlišná však byla křídla, která zajišťovala vyšší vztlak. Kombinací úprav se také zvětšila maximální vzletová hmotnost. Přípona 220 značila použití výkonnějších motorů a také opět o něco vyšší maximální hmotnost a o více než 600 kilometrů delší dolet. V této specifikaci vzniklo jen čtrnáct kusů, devět z nich pro společnost Garuda Indonesia.

Aerolinka zároveň jako první používala částečně modernizované letouny, jež měly přispět k vyšší bezpečnosti i snížení nákladů na provoz. Pod zkratkou FFCC se skrývala upravená pilotní kabina, která přišla o místo palubního inženýra. Přístroje, které měl během letu na starosti, doznaly zjednodušení a přesunuly se k pilotům. Většina letových ukazatelů však na rozdíl od novějších strojů zůstala v nezměněné analogové podobě.

Část letounů z rodiny A300 dosud zůstává v provozu, zejména však v nákladních variantách, které vznikly buď přímo na objednávku, nebo přestavbou z vyřazených dopravních letounů. Všech třináct zbývajících letounů 300B4-220 však skončilo ve šrotu.

V západní Evropě jsou vystavená dvě celá letadla – první z nich v leteckém muzeu v obci Blagnac nedaleko továrny Airbus. Stroj, jež dříve patřil také indonéským aerolinkám Sempati, se dnes honosí livrejí a imatrikulací F-WUAB prvního prototypu.

Část trupu skutečného prototypu i s křídlem a motorem je součástí expozice Německého muzea v Mnichově. Na letišti v Bonnu je pak vystaven letoun imatrikulace F-BUAD, který v minulosti používala Evropská kosmická agentura k výcviku astronautů pro stav beztíže.

Až pozdější vyšetřování a přehrávání záznamů z černých skříněk ukázalo, že k nehodě mohla přispět porucha systému GPWS (Ground Proximity Warning System), jež má piloty varovat před nebezpečím nárazu do země.

Systém se dle závěrečné zprávy sice spustil šest vteřin před prvním nárazem do vrcholů stromů, alarm se však kabinou rozezněl až vteřinu před ním.

