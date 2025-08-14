Před 20 lety se u Atén zřítil let duchů. Helios Airways měl pokračovat do Prahy

Matouš Waller
Běžný dovolenkový let se změnil v nekontrolované zmrzlé bloudění a skončil katastrofou. Pád letounu severně od Atén si vyžádal životy všech 121 lidí palubě. Od největšího leteckého neštěstí v řecké historii dnes uplynulo dvacet let.
Záchranáři u vraku kyperského dopravního letadla společnosti Helios Airways se 115 cestujícími a 6 členy posádky, které se 14. srpna 2005 zřítilo do hor poblíž města Grammatiko v Řecku. Nebyli nalezeni žádní přeživší. | foto: Getty Images

Zdánlivě nepochopitelná ztráta tlaku v kabině a následné spotřebování veškerého paliva vedly k nárazu letadla do hor poblíž řeckého Marathónu. Ještě předtím však nikým nepilotované letadlo přes dvě hodiny brázdilo oblohu jen pod dohledem autopilota.

Na let číslo 522 z Larnaky na Kypru do Prahy s mezipřistáním v Řecku se 14. srpna 2005 vydal Boeing 737-300 kyperské společnosti Helios Airways. Na palubě se tehdy nacházelo 115 cestujících, z toho 22 dětí, které se svými rodiči mířily na dovolenou do Česka. O jejich pohodlí se staralo 6 členů posádky.

Data o havárii

Datum: 14. srpna 2005
Mimořádná událost: dekomprese, vyčerpání paliva a zřícení letadla
Letoun: Boeing 737-300
Registrace: 5B-DBY
Operátor: Helios Airways
Číslo letu: HCY 522
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 121 / 0 / 121

Z kyperského přístavního města odstartoval necelých osm let starý letoun přesně sedm minut po deváté ráno místního času. Počáteční fáze letu probíhaly bez komplikací, první problémy se však objevily záhy.

Už po necelých deseti minutách od startu se rozezněl alarm a piloti ohlásili problémy s chlazením avioniky. O šest minut později se s nimi dispečeři spojili naposledy. Letadlo dále stoupalo do letové hladiny okolo deseti tisíc kilometrů. Zatím o blížící se hrozbě nikdo nevěděl.

Let 522 – letoun duchů

Stroj doposud pokračoval ve správné dráze, ale když se s ním po vstupu do řeckého vzdušného prostoru nedokázali tamní dispečeři spojit, kontaktovali úřady. Absence kontaktu vyvolala obavy, zda se boeing někdo nepokusil unést.

Boeing na letu 522 a stíhačka F-16 zachycená druhým strojem během sledování nekomunikujícího letounu. | foto: Federal Aviation Administration

K mlčícímu stroji se tedy podle běžného postupu vydaly dvě stíhačky F-16 řecké armády. Jejich piloti měli zkontrolovat dění na palubě a případně se pokusit o vizuální komunikaci se strojem. Obavám nahrávalo podivné chování stroje – letadlo bez jakékoli logiky začalo kroužit kolem Atén, poté se napojilo na vyčkávací dráhu a začalo v elipsách kroužit okolo majáku na ostrově Kea.

Piloti obou stíhaček však mohli jen bezmocně přihlížet. Na palubě nezaznamenali žádné známky teroristického útoku. Naopak potvrdili, že okny pilotní kabiny viděli zhroucené tělo pilota a prázdné kapitánské křeslo. O chvilku později zaznamenali v prostoru pro cestující volně se houpající uvolněné kyslíkové masky.

Zasahující hasiči u utržené ocasní části letounu Helios Airways na svazích nedaleko Marathónu.

Spotřebované palivo a pád

Letadlo pokračovalo v kroužení a po víc než dvou a půl hodinách od vzletu si piloti stíhaček všimli, že se kontrolu nad letadlem snaží získat jeden ze stevardů. Ten sice měl pilotní licenci, ale s tímto strojem neměl žádné zkušenosti.

V důsledku neplánovaně dlouhé doby ve vzduchu navíc začínalo docházet palivo. Levý motor zhasl jen necelou minutu poté, co se stevard dostal do kokpitu, a letoun se v důsledku toho začal stáčet doleva a ztrácet výšku. Po necelých deseti minutách zhasl i pravý motor.

Nyní zcela neovladatelný letoun začal padat a jen čtyři minuty od vyhasnutí pravého motoru narazil do hornatého terénu poblíž Marathónu severně od Atén. Podle svědků narazil nejdřív zádí a spodek letadla se poté propadl do stráně.

Na hašení požáru letounu se podílely tři helikoptéry a osm speciálních letadel.

Letadlo se rozpadlo a jeho trosky okamžitě zachvátil požár. Nehodu nikdo nepřežil. Téměř zázrakem se však letoun vyhnul hustě obydleným oblastem blíž k pobřeží. Nikdo nechápal, co se stalo.

Panika a špatná angličtina

Podle zprávy řecké vyšetřovací komise (AAIASB) začaly problémy letounu skutečně už s rozezněním prvního alarmu. Ze záznamů černé skříňky vyplývá, že ho piloti chybně interpretovali jako varování, že letadlo není připraveno ke startu, které se však může ozvat jen na zemi.

Po pádu letounu se rozjely masivní záchranné práce.

Výstraha, která se rozezněla ve výšce 3 000 metrů, měla sice stejný zvuk, ale v této situaci upozorňovala na klesající tlak v kabině. Během několika minut, po dalším stoupání, se v prostoru cestujících automaticky spustily kyslíkové masky a kabinou se rozlehl další alarm.

Pokud by piloti postupovali podle předpisů, už po rozeznění prvního alarmu by stoupání přerušili. Ale tady hrála roli ještě přitěžující okolnost – oba piloti, ač byli za běžných podmínek schopni spolu bez problémů komunikovat, se ve vypjaté situaci nedokázali domluvit.

Trosky stroje bylo rozeseté na dvou protilehlých svazích.

Kapitán se proto zvedl ze sedadla, aby alarm, který považoval za chybu, vypnul. Dostihl ho však nedostatek kyslíku a upadl do bezvědomí. Krátce po něm ztratil vědomí i druhý pilot – což později viděli piloti stíhaček. Ještě předtím stihli přepnout na autopilota – vyšetřování ukázalo, že stroj letěl jen pod jeho kontrolou víc než dvě hodiny před nárazem.

Za pádem stál test tlaku

Nehoda i její průběh dlouho mátly odborníky – dekomprese kabiny je velmi neobvyklá a ještě vzácnější je bezvědomí pilotů. Náhlá ztráta tlaku vzduchu v kabině však byla jednou z vyšetřovacích verzí už od počátku.

Původ nehody se nakonec podařilo vysledovat až k událostem předchozího letu, kdy jiná posádka pověřila techniky kontrolou přetlakového systému – pro simulaci letových podmínek na zemi bylo potřeba přepnout ovladač přetlakového panelu z automatiky na manuál.

Trosky letadla na záběrech řecké televize Alpha.

Jenže technici po dokončení zkoušky už nevrátili přepínač do původní polohy. Špatného nastavení si nevšimli ani piloti během tří separátních předletových kontrol. Letadlo tedy jednoduše nevyrovnávalo klesající tlak.

Během vyšetřování dokonce vyšlo najevo, že podezření na nesprávné nastavení přepínače pojal technik společnosti Helios Airways, se kterým se po rozeznění alarmu piloti spojili. Jeho dotaz však kapitán ignoroval.

Letoun Boeing 737-300

Výrobce: Boeing
Výroba: 1984–1999
Počet vyrobených kusů: 1 113
První zkušební let: 24. února 1984
První let s cestujícími: prosinec 1984

Letoun Boeing 737-300 registrace 5B-DBY společnosti Helios Airways na letišti Ruzyně v březnu 2005 | foto: Alan Lebeda

Model patří do rodiny dvoumotorových úzkotrupých letounů 737 druhé generace, někdy přezdívané také jako „classic“, vycházející z původních verzí ze 60. let. Nová generace přinesla větší kapacitu a zároveň nižší provozní náklady díky úspornějším motorům.

Řada 300 byla v polovině 80. let prvním zástupcem nové generace a stala se velmi populární – ve své době šlo o jedny z nejrozšířenějších letounů. Určeny byly zejména pro krátké a střední tratě. V závislosti na konfiguraci dokázaly převézt 128-149 cestujících. Dnes už je většina vyřazených, v provozu zůstávají u některých nízkonákladových společností.

S vypnutým přetlakovým systémem a nedostatkem kyslíku se pojí ještě další jev – ve výšce několika kilometrů je teplota hluboko pod bodem mrazu. Během vyšetřování se tedy objevily domněnky, že cestující i členové posádky už během letu umrzli.

Příbuzní obětí leteckého neštěstí během vzpomínkového obřadu.

Letoun si tehdy od médií vysloužil nelichotivou přezdívku „vzdušný Bludný Holanďan.“ Podle pitev byly všechny oběti při pádu naživu, až tedy samotný náraz stál život všech 121 lidí na palubě. Útěchou pozůstalých může být, že téměř celé osazenstvo bylo v bezvědomí.

