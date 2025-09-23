Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Radek Folprecht
Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu jejího vzniku, ale již předtím se v Praze objevily omnibusy, tedy nekolejové vozy tažené koňmi. Shrňme si významné historické milníky pražské MHD, týkající se omnibusů, koněspřežných a elektrických tramvají, lanovek, autobusů, trolejbusů a metra.
Poslední vůz koněspřežné tramvaje svezl Pražany 12. května 1905.
Vůz číslo 90. Letní otevřený vůz koněspřežné tramvaje v průvodu tramvajových vozidel k 50. výročí založení městského dopravního podniku dne 18. 9. 1947
Provoz první celoročně využívané elektrické dráhy byl zahájen 19. března 1896. Tou dobou už sice Křižíkovy tramvaje jezdily i na Letné, ale jen v letní sezoně a sloužily spíše k propagaci.
Balabenka
V roce 1933 se Braník dočkal tramvajové trati, zde souprava linky 21 na křižovatce Jezerka v místě někdejší železniční zastávky Braník-přístaviště. Za sloupem vpravo je vidět kolej vlečky do podolské cementárny. GPS: 50.0401181N, 14.4098969E
100 fotografií

Pražská MHD v roce 2025 slaví významné kulaté výročí 150 let své existence. V tom „pravěku“, ve století páry, kdy v řadě měst ve světě vznikala veřejná doprava lidí, se samozřejmě ještě pojem MHD nepoužíval. Ale to na funkci nemá vliv.

V Praze se počátek městské dopravy dává do souvislosti se zahájením provozu koňky, tj. koněspřežné tramvaje, k čemuž došlo 23. září 1875. Ale s městskou veřejnou dopravou se tam začínalo již dříve, a to prostřednictvím omnibusů s koňským potahem. A tak ještě než se podíváme na významné milníky pražské MHD, shrňme si i to, co se tam v daném oboru dělo v době předchozí.

Prvním „omnibusovým“ průkopníkem v Praze byl jakýsi Jakub Chocenský. Již v roce 1829 získal koncesi na provozování omnibusové dopravy. Vytyčil si dvě linky, byť zrealizovat se podařilo pravděpodobně pouze jednu. Vedla od Staroměstské radnice k Zemskému domu (zvaný také Zemský dvůr, dnes budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí), a jezdila tedy i přes Karlův most. Ale jak rychle pan Chocenský začal, tak stejně rychle skončil, když si všiml, že mu tam skoro nikdo nenastupuje. Na takový podnikatelský nápad bylo zkrátka na Prahu ještě moc brzy. V rodinné tradici potom úspěšně pokračoval Chocenského zeť, Prokop Wurm, kdy jeho neúspěšný pokus o zavedení pravidelné omnibusové dopravy proběhl v sezoně 1842/43.

Brzy však měly přijít z pohledu rozvoje veřejné dopravy v Praze lepší časy, zpočátku především co se týče jednoho jejího specifického druhu. Přispělo k tomu přivedení první parostrojní železnice, a to od Olomouce, a současného zprovoznění první pražské železniční stanice, která později dostalo jméno Masarykovo nádraží. Potom byly do Prahy přivedeny další železniční dráhy a vznikala další pražská nádraží. A s tím právě souvisel velký rozmach lehkých jednonápravových fiakrů, kterými se to za několik let v Praze jenom hemžilo. Ovšem jak asi správně tušíte, takové fiakry byly spíše obdobou pozdějších taxíků.

Ale postupně se objevovaly i tzv. hotelové omnibusy, určené pro dopravu cestujících mezi železničními stanicemi a příslušnými hotely, což opět nemůžeme přímo řadit do plnohodnotná veřejné městské dopravy. V každém případě rozvoj města, který byl podpořen rozvojem železniční dopravy (platilo i naopak), nastavil vhodné podmínky i pro provozování klasické městské omnibusové dopravy. Její úspěšné začátky jsou datovány minimálně do roku 1860. Postupně s tím začínali další podnikatelé a například v roce 1870 byla založena dopravní společnost Karlínské podniknutí omnibusův, nebo v roce 1872 První pražská společnost pro omnibusy, která evidentně nebyla první.

Postupný zánik omnibusové dopravy v Praze měla přímo na svědomí koněspřežná tramvaj. Samozřejmě i bez tramvají, ať už koněspřežných nebo elektrických, by omnibusy skončily, byť o trochu déle, protože obecně přímým nástupce omnibusů byly autobusy, které se ovšem v Praze uchytily až trochu později.

A nyní se již můžeme podívat na významné milníky pražské MHD, jejichž výčet je podpořen bohatým obrazovým materiálem.



Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

