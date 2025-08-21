První vždy využívám princip dvou faktorů
Takzvané dvoufaktorové ověření by dnes měl být bezpečnostní standard u všech služeb. Využít jeho principů lze ovšem elegantně využít i jako ochranu před mnoha podvody – stačí na ni pamatovat.
Pro méně technicky znalé: dvoufázové ověření je systém, kdy se do služby přihlásíte heslem nebo biometricky, ale pro vstup se musíte ověřit ještě jiným způsobem – například postaru opsáním SMS kódu, nebo moderněji potvrzením na jiném vlastním zařízení (příklad: přihlášení na iPadu je třeba potvrdit na iPhonu nebo Macu), nebo s využitím zabezpečené autorizační služby (příklad: po přihlášen do e-mailu musíte potvrdit vstup ještě v Microsoft Authenticatoru, nebo Google Authenticatoru).
Dvoufázové ověření je klíčové zejména v případě, že vaše heslo unikne do světa, nebo když použijete heslo, které někdo jiný dokáže odhadnout, nebo ví, kam se má podívat. Jen si pamatujte – nikdy nikomu na dálku ověřovací informace neposílejte, nebo vámi vyvolanou notifikaci nepotvrzujte. Protože pokud někomu pošlete například kód ověření pro vstup do bankovnictví, nebo pro potvrzení transakce, je celé zabezpečení „na pytel“.
Princip dvou faktorů ale můžete využít i v tradičních podvodech přes SMS nebo messengery. Na „Ahoj babi, rozbil se mi telefon, pošli mi na tento účet 2000, zítra vrátím…“ má následovat zavolání zpět a kontrola vnuka po hlase. Případně může položit otázku, na kterou bude znát odpověď jen on – ale i to je trochu risk.