Zažila i zrušení pro nezájem. Poslední tramvaj na Staromáku byla jednička

Seriál
Městská hromadná doprava je propracovaný systém, který žije a roste společně s městem. V předvečer oslav 150 let pražské MHD máte možnost projet se s námi Prahou tramvají a dozvědět se něco o jednotlivých linkách. Ukončete výstup a nástup, náš miniseriál Praha z tramvaje začínáme linkou č. 1.

Linka 1 dnes spojuje Sídliště Petřiny a Výstaviště. Od svého zavedení v roce 1908 až do roku 1978, tedy celých 70 let, zprostředkovávala přímé spojení cestujícím z Vršovic k hlavnímu a dnešnímu Masarykovu nádraží. Po dvou letech, 31. října 1910, došlo k prodloužení linky od Vršovic a Prašné brány přes Můstek, Národní divadlo a dál po nábřeží na Výtoň a do Podolí. V letech 1914–1978 byla, byť s různými obměnami trasování v centru, přímým spojením oblasti Vršovic s oblastí Hradčan, případně Dejvic a Břevnova.

Ke dni 15. prosince 1944 byla linka v období přepravní špičky obsazena 30 dvouvozovými soupravami a k 17. prosinci 1945, to už spojila Zahradní Město a Vypich na Břevnově, byl na lince zaveden celonoční provoz, který zde vydržel až do roku 1974.

Konec tramvají na Staromáku

Dne 1. ledna 1960 byl zrušen provoz tramvají v ulicích Celetná, Pařížská a na Staroměstském náměstí. Důvodem tohoto opatření byla ohrožená statika přilehlých budov. Zajímavé je, že od roku 1914 až do 31. prosince 1959 byl tento traťový úsek využíván právě pouze touto linkou.

V období let 1914–1978 se třikrát stala linkou, která ukončila provoz na některém z traťových úseků: v letech 1933, respektive 1938 byla poslední linkou, která vedla Loretánskou, dne 31. prosince 1959 projely její poslední vlaky Celetnou, Pařížskou a Staroměstským náměstím, a konečně 25. března 1978 byla linka 1 společně s linkou 10 a odkloněnými linkami 11, 19 a 29 jednou z posledních, která projížděla úsekem Muzeum – Hlavní nádraží.

Experiment s cestujícími

Linka 1 byla ještě dost zvláštní v letech 1960–1961. Během jednoho provozního dne totiž vedla ve třech trasách: jiná trasa byla v ranní špičce, jiná byla od dopoledních hodin do půlnoci a konečně jiná trasa byla v nočním provozu. Tři trasy pro jednu linku během jediného provozního dne! Za tento experiment s cestujícími by se nemusel stydět mnohý tvůrce projektu MHD.

Dne 3. dubna 1967 byla výměna vozového parku na lince 1 dokončena a linka byla od toho data obsazována v denním provozu (včetně nedělí) pouze vlaky 2×T3. Po zahájení provozu metra byl 9. května 1974 na lince zrušen noční provoz.

Zrušena pro nezájem

Po 13. srpnu 1978, tedy s otevřením prvního úseku trasy metra A z Dejvic na Vinohrady, se počítalo se zrušením tramvajové trati na Chotkově silnici a Mánesově mostě. Trať v ulici Mariánské hradby měla zůstat jako manipulační, tedy pravidelně linkově nepojížděná. Na poslední chvíli však došlo ke změně.

Na četné požadavky zaměstnanců Pražského hradu zůstala zachována „klasická trasa“ linky 22 a linka 1 získala trasu jinou: Holešovice, PKOJF – Dělnická – Bubenské nábřeží – nábř. Kpt. Jaroše – Čechův most – Malostranská – Mánesův most – Právnická fakulta – a zpět do Holešovic. Dne 29. srpna 1978, tedy po 16 dnech provozu, byla linka 1 pro nezájem cestujících zrušena.

Návrat

Číslo 1 se v tramvajovém provozu znovu objevilo 19. února 1979. Ani tento návrat moc úspěšný nebyl, po roce a půl byla linka opět pro slabé využití zrušena. Nově zavedená jednička tedy jezdila v trase Vršovice, Minská – Otakarova – Spořilov.

Od 1. září 1980 číslo 1 z pražské tramvajové sítě opět zmizelo, aby 3. listopadu 1985 nastal „velký návrat“, kdy byla číslem 1 označena původní linka 31 jezdící v trase Černý Most (Lehovec) – Harfa – Palmovka – Libeňský most – Vltavská – Sparta – Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny. Pozměněnou trasu získala linka 23. listopadu 1990. Z Petřin až na Palmovku jede po stejné trase, ale dál pokračuje po nové trati přes Krejcárek, Ohradu a pak pokračuje na Spojovací.

Záběry byly pořízeny v roce 2020, čemuž může odpovídat i trasa. Text čerpá z webu prazsketramvaje.cz a byl zkrácen a redakčně upraven.

