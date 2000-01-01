Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší absenci omítky a přítomnost propagandistických hesel. Obrazový materiál podává mimo jiné i důkaz, jak postupně houstla doprava v pražských ulicích.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0005-0004
Fotografie z dostupných zdrojů samozřejmě neukazují všechna zákoutí Prahy, ale musíme se spokojit s tím, na co se fotografující zaměřili. Není divu, že to je často Pražský hrad, Václavské náměstí a podobně, ale to souboru pohledů na zajímavosti příliš neubírá.
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Fotografie v galerii jsou řazeny víceméně chronologicky (s výjimkou předchozích dvou), ne podle lokalit. Začínáme tedy léty padesátými, poznamenané stalinismem, a přes nadějná léta šedesátá, kdy tedy naděje (byť slabá) skončila v roce 1968 okupací vedenou z Moskvy, se prokoušeme dvěma dekádami normalizace až k posledním komunistickým obuškům.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Škoda zvaná Tudor na novém Štefánikově mostě v Praze, tehdy zvaném Švermově. Vzadu vidíme jižní portál Letenského tunelu otevřeného v roce 1953.
Autor: Fortepan / Fortepan
Užitkový automobil Praga N v provedení pro komunální služby vyfotografovaný v ulici Na Příkopě v polovině padesátých let. Typ Praga N se vyráběl do roku 1937. Vpravo je Tatra 600 Tatraplan, tedy typ poválečný. Vlevo vzadu je částečně vidět Dům U Hybernů.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Pohled Jugoslávskou ulicí na baziliku svaté Ludmily na náměstí Míru, polovina 50. let
Autor: Fortepan / Gara család
Pohled z exteriérů Filmového studia Barrandov z roku 1955. Stavba vzadu představuje pražský Týnský chrám (bez věží) a jeho okolí. Kolem poloviny 50. let se natáčela husitská trilogie, tedy postupně filmy Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Vzhledem k vozovému parku (vyloučíme první díl) a dataci (vyloučíme i třetí díl) by měl snímek s největší pravděpodobností spadat do doby natáčení filmu Jan Žižka.
Autor: Fortepan / Kotnyek Antal / Hires Tibor
Praga RND jako standardní valník s plachtou a Škoda zvaná Sedan jako taxík, pohled na Václavské náměstí
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Prototyp miniauta Avia 350 v prvomájovém průvodu v roce 1956. Vozítko, na jehož sériovou výrobu nedošlo, bylo třímístné, kdy vpředu uprostřed seděl řidič a za ním dva stateční spolucestující. K pohonu sloužil motocyklový dvoudobý dvouválec Jawa 350.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
A toto je hodně zajímavá fotka. Podle textové indicie se jedná o detašované pracoviště automatu Koruna, k jehož nasazení pravděpodobně docházelo při oslavách 1. máje.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Park Lannova v roce 1956. Při pohledu na reklamu národního podniku Tesla si můžeme připomenout, jak jsou komunisté „úchylní“. Jméno podniku pojmenovaném po srbském vynálezci se jim přestalo líbit, když jugoslávský vůdce Tito, samozřejmě také žádný svatoušek, nechtěl skákat podle kremelských not. A tak začali název podniku Tesla vysvětlovat jako akronym z telefony a slaboproudá elektrotechnika.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
U obchodního domu Bílá labuť, rok 1956
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Restaurace Pod Florou u křížení Přemyslovské a Orlické ulice na Vinohradech. Díváme se na jihovýchodní roh paláce Flora. Dnes už tam tu restauraci nenajdete, snímek je z roku 1956.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
A zde palác Flora ze své lepší stránky, fotografovaný z ulice Vinohradská. Tatrovka, či co to je za vůz, jede ulicí Orlickou.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Pohled na hlavní nádrží v polovině 50. let, vpředu Škoda zvaná Sedan v roli taxi
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Ještě jednou pohled směr hlavní nádraží, ale z větší dálky. Budova se sochařskou výzdobou je tehdejší Smetanovo divadlo, dnes Státní opera Praha.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Hlavní nádraží, kolejiště
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Pohled na autobusové nádraží Florenc z poloviny 50. let
Autor: Fortepan / Faragó György
Ještě jednou Florenc ze stejné doby. Tehdy byl u nás standardním autobusem typ Škoda 706 RO.
Autor: Fortepan / Faragó György
Trolejbusy Tatra 400 pražské MHD na Jungmanově ulici (blížící se vůz vpravo) a Jungmanově náměstí (vůz na zastávce vlevo). Nejblíže objektivu je Škoda Tudor v sanitní verzi.
Autor: Fortepan / Faragó György
A nyní jsou na řadě tři snímky z dostihového závodiště Velká Chuchle z poloviny 50. let
Autor: Fortepan / Faragó György
Cílová věž na dostihovém závodišti Velká Chuchle
Autor: Fortepan / Faragó György
Nedělní výlety na koníky byly velice oblíbené.
Autor: Fortepan / Faragó György
Reklamní fotografie Škody 445 zvané lidově Spartak
Autor: Archiv společnosti ŠKODA AUTO
Před Pražským hradem koncem 50. let. Jediné vozidlo na fotografii je Tatra 87.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Letohrádek královny Anny
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Pohled z terasy jízdárny na stěžejní sakrální stavební objekt Pražského hradu, katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Vlevo vyčuhující světlá věž kruhového průřezu ve vodorovné rovině je Mihulka.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Svatebčané před Staroměstskou radnicí. Vypadá to na dva nezávislé oddíly, kdy před tím vlevo vidíme automobily Wartburg 311 a Fiat 600.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Staroměstské náměstí a kostel sv. Mikuláše, vlevo modrá Tatra 600 Tatraplan
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Pohled přes Staroměstské náměstí na Týnský chrám, rok 1958. Tehdy ještě jezdily na Staroměstské náměstí autobusy.
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Dětský Dům v ulici Na Příkopě
Autor: Fortepan / Kurutz Márton
Zlatá ulička na konci padesátých let, všimněte si zdroje vody pro pocestné.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Pohled z Malostranského náměstí, kde vidíme sloup Nejsvětější Trojice. Vlevo od sloupu jsou dva Tatraplány a dále za nimi na rohu náměstí Tatra 87.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Werner Lüdi / Dia_282-8845
Opět Malostranské náměstí, kde mám vedle sebe hezky stojí větší Šternberský palác a menší Šternberský dům, zvaný také Velikovský.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Werner Lüdi / Dia_282-8846
Trčkovský palác, pohled z Loretánského náměstí. Vpravo je roh Černínského paláce.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Werner Lüdi / Dia_282-8848
Salmovský palác a objekt za ním s psaníčkovým sgrafitem je Schwarzenberský palác. Foceno z prvního nádvoří Pražského hradu.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Werner Lüdi / Dia_282-8850
Nerudova ulice, za ní je Schwarzenberský palác.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Prodejna se školními potřebami v Nerudově ulice
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Nerudova ulice (vpravo) a ulice Ke Hradu (vlevo), pohled z Radnických schodů
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Pohled od Malostranských mosteckých věží
Autor: Fortepan / Fortepan
Palác Kinských
Autor: Fortepan / Kotnyek Antal
Trolejbus Tatra 400 pražské MHD jede ulicí Žitnou směrem na Karlovo náměstí, pohled je veden ulicí Štěpánskou směrem k Václavskému náměstí, rok 1959.
Autor: Fortepan / Kotnyek Antal
Bývalý plynojem v Libni, zde už slouží jako vzduchojem Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Železniční trať mezi Husitskou ulicí (domy vpravo) a Řehořovou (domy vlevo) plus Příběnickou ulicí (domy vlevo vzadu). Tato železniční trať je už zrušena.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Železniční trať před nádražím Praha-Libeň
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Hotel International v Dejvicích, který se chvíli po své výstavbě jmenoval Družba. Ale brzy se zjistilo, že Družba nic kloudného nepřinese, tak mu dali lukrativnější jméno.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Ulice Na Příkopě v roce 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Pohled z věže katedrály sv. Víta
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Václavské náměstí, fotografováno u Automatu Koruna, což byl samoobslužný bufet v paláci Koruna. Budova byla postavena v roce 1912 a legendární bufet v ní byl otevřen v roce 1931.
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Detailní pohled na malování reklamy obchodu na paláci Koruna, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Fronta na maso se posměšně říkalo megalomanskému Stalinovu pomníku v Letenských sadech, kdy samotný zločinec stojí v čele fronty. Postaven byl v roce 1955 a zacláněl tam až do roku 1962, kdy byl po zásluze odstřelen. Několikadílná výbušná exekuce, kterou bylo zakázáno fotit, se rozléhala po celé Praze.
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Autobus Škoda 706 RTO Československých aerolinií
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Pohled z věže Staroměstské radnice směrem na Hrad, rok 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Pohled do jedné školní třídy v Praze v roce 1960
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Stánek s rychlým občerstvením
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Benzínová pumpa na Klárově. Paní obslužná se vrhá na Tatru 600 Tatraplan.
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Čertovka
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Neonové reklamy na Václavském náměstí svítí do noci, rok 1960
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Tank číslo 23 na památníku sovětských tankistů na Smíchově. Tento tank samozřejmě neměl nic společného s žádným tankem Rudé armády, které přijely 9. května 1945 do prakticky svobodné Prahy. Byl navíc i jiného typu a jiné kategorie.
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Václavské náměstí v roce 1961. Vidíme i nákladní automobil Tatra 805, který do provozu na kulturnějších površích příliš nepasuje. Vozidlo má barvu, ve které se vyrábělo pro armádu, později ale řada z nich putovala do civilu.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Václavské náměstí, rok 1961
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Václavské náměstí, rok 1961
Autor: Fortepan / UWM Libraries
Na Vrtbovské zahradě
Autor: Fortepan / Faragó György
Na Vrtbovské zahradě
Autor: Fortepan / Faragó György
U Fleků, rok 1961
Autor: Fortepan / Faragó György
U Fleků, rok 1961
Autor: Fortepan / Faragó György
U Fleků, rok 1961
Autor: Fortepan / Faragó György
Malostranské náměstí, rok 1961
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Míšeňská ulice
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Ústí Čertovky do Vltavy
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Ulice Na Zástřelu
Autor: Fortepan / Wein Sarolta
Pravděpodobně kdesi ve vysočanském „poloostrovu“ mezi Libní a Žižkovem. Automobily jsou Opel Rekord P2 maďarských návštěvníků, Škoda 1201 Veřejné Bezpečnosti a embéčko šťastlivců.
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Železniční přejezd u vlakového nádraží Praha-Libeň
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Pohled z hotelu Astoria směrem k náměstí Republiky
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Pohled z Hradu na část Malé Strany a Petřína, zcela vpravo vidíme Petřínskou rozhlednu, píše se rok 1965.
Autor: Fortepan / Fortepan
Tři trolejbusy Tatra 400 a jeden mezi ně vklíněný autobus Škoda 706 RTO stoupají na Strahov během Spartakiády 1965.
Autor: archiv DPP
A zde Tatra 400 tamtéž jako na předchozí fotografii, ale jede opačným směrem ze Strahova dolů. Jsme v zatáčce, kde je rozhraní ulic Na Hřebenkách a Švédské.
Autor: archiv DPP
Trolejbus Tatra 400 vyjel z Vyšehradského tunelu. Fotografie byla pořízena počátkem roku 1967, nedlouho před ukončením provozu této trolejbusové tratě.
Autor: archiv DPP
Malé náměstí na Starém Městě
Autor: Fortepan / LHM
Staroměstské náměstí, rok 1967
Autor: Fortepan / LHM
Pohled z věže Staroměstské radnice, mimo jiné vidíme Týnský chrám a Prašnou bránu.
Autor: Fortepan / Szomolányi József
Rybáři na Vltavě u Barrandova. Světlý šedý vůz je tahač těžkých přívěsů Tatra 141.
Autor: Fortepan / Gwen Jones
Při výstavbě podchodu jezdily tramvaje přes Václavské náměstí z Vodičkovy do Jindřišské v roce 1967 po provizorním mostě.
Autor: Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy
Nové letiště v Ruzyni, otevřené v létě 1968
Autor: Letiště Praha, a. s.
Tzv. pražské jaro 1968, kdy si lidé začali vesele zpívat, nekompromisně ukončili bolševici z Moskvy, kteří k nám poslali invazní vojska, Zde je fotografie z Vinohrad
Autor: František Váca
Srpnová invaze, Vinohrady
Autor: František Váca
Srpnová invaze, Vinohradská třída
Autor: František Váca
Na první výročí invaze došlo k demonstracím proti ruské zvůli.
Autor: František Váca
Václavské náměstí, 21. srpna 1961. Občané Československa byli razancí zásahu proti demonstrantům zaskočeni. Historici tvrdí, že brutální zásah zastrašil lidi tak, že k dalšímu masovému protestu na našem území došlo až o dvacet let později, v roce 1989.
Autor: František Váca
Když už jsme u té mocenské síly, tak v roce 1970 (a potom ještě párkrát po pětiletých intervalech) se v Praze konala velká vojenská přehlídka ČSLA. Tanky T-55 byly v té době nejmodernějšími v ČSLA. Necelé dva roky předtím však mimo jiných i stroje stejného typu přijely obsadit Československo.
Autor: František Váca
Z vojenské přehlídky v roce 1970
Autor: František Váca
Protiletadlové střely S-75 na vojenské přehlídce v roce 1970
Autor: František Váca
Tatry 813 na vojenské přehlídce v roce 1970
Autor: František Váca
Ale zpět k věcem civilním. Stavba stanice metra Muzeum v roce 1970
Autor: Archiv DPP
Stavba stanice metra I. P. Pavlova v roce 1971, vidíme Tatru 138 v provedení třístranný sklápěč.
Autor: Archiv DPP
Stavba stanice metra Budějovická, rok 1971
Autor: Archiv DPP
U metra uděláme výjimku a dáme všechny fotky z tohoto oboru za sebou, ať se stále nenoříme do hlíny. Zde se staví stanice Pražského povstání.
Autor: Archiv DPP
Stavba metra před hlavním nádražím
Autor: František Zahradníček, archiv DPP
Výstavba metra v Praze
Autor: Archiv DPP
Stavba stanice Gottwaldova, později naštěstí Vyšehrad
Autor: Archiv DPP
Zahájení provozu na Kačerově v roce 1978
Autor: Archiv DPP
Pražské metro, turnikety
Autor: Archiv DPP
Na náměstí Republiky se při otevření metra konalo shromáždění pracujících a budovatelů.
Autor: Archiv DPP
Slavnostního otevření přestupní stanice Sokolovská (dnes Florenc)
Autor: Archiv DPP
Metro během Spartakiády v roce 1985
Autor: Archiv DPP
Pražské metro
Autor: Archiv DPP
Autobusy na Hradčanském náměstí, rok 1972
Autor: Fortepan / Jakab Antal
Autobusy na Hradčanském náměstí, rok 1972
Autor: Fortepan / Jakab Antal
Petrská věž
Autor: Fortepan / Jakab Antal
Otevření pavilonu velkých savců v pražské zoo, rok 1973
Autor: Archiv Zoo Praha
Tramvaj Tatra T1 pražské MHD jede Vodičkovou ulicí v listopadu 1973. Vzadu vykukuje věž Novoměstské radnice tehdy ještě osazena hodinami, která tam už ale dnes nejsou, i když v budoucnu by tam třeba zase mohly být. Ostatně již mnohem dříve, úplně v jiném století, zmizel z věže i orloj, který byl na jižní straně (byť se i uvažovalo, že by se vrátil v podobě repliky, tak to moc pravděpodobné není). Na domě vlevo je reklama na léky východoněmeckého farmaceutického kombinátu Germed.
Autor: wilford peloquin, CC BY 2.0
Dynamické zkoušky Nuselského mostu z dubna 1974. Most rozkmitaly impulsní raketové motory. Ve druhé části zkoušky rozkmitaly most mechanické budiče na principu nevyvážené hmoty. Při třetí zkoušce vedle sebe pojížděly až čtyři naložené Tatry T 148.
Autor: Archiv DPP
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-001
Oslavy 1. máje, svátku páce, byly pod taktovkou komunistů megalomanské. A to je vlastně takový paradox, protože produktivita práce byla v socialistických zemích v porovnání s těmi rozvinutými kapitalistickými dost bídná. V Československu se prvomájové průvody konaly od Aše až po Sobrance. V Praze, odkud je detailní pohled na hrstku účastníků z roku 1974, byly olbřímí.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-003-001
V prvomájových průvodech se provětrali i rudí zločinci.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-003-004
Komunistický režim byl krvavý, obecně se tím nechlubil, ale občas mu něco uteklo.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-003-006
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-005
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-002
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-013
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-003
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-004
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-006
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-007
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-011
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-012
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-014
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-014
Kino Sevastopol, rok 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-017
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-019
Podezřelá důchodkyně prodávající křen a kořenovou petržel
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-021
Pultík podezřelé důchodkyně má kolečka a stojí v silnici, to jí dopravák s bílou čepičkou nedaruje.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-025
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-024
Václavské náměstí a dvouvozové soupravy tramvají Tatra T3
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-030
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_C-CS00-001-001-031
Václavské náměstí v době výstavby metra
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0002-0002
Prodejna Supraphonu
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0004-0002
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0005-0002
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0006-0001
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0002-0004
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0002-0003
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0002-0007
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0010-0002
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0010-0005
Praga V3S
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0010-0006
A její mladší sestřička Praga S5T
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0010-0007
Praha, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Walter Schmid / Com_L23-0298-0002-0006
Slavnostní průvod ke 100 letům pražských tramvají v roce 1975. Musíme si ale uvědomit, že sto let předtím, tedy v roce 1875, začaly v Praze jezdit samozřejmě tramvaje koněspřežné, ne tramvaje elektrické, které tam přicházely až od roku 1896. Ale zpět ke slávě v roce 1975, vpředu jede tramvaj T1 a hned za ní souprava spřažených tramvají T3. Tramvaje přejely po Švermově mostě, dnes se jmenuje Štefánikův.
Autor: Muzeum MHD Praha
Tatra 400 na Karlově náměstí v roce 1972. V polovině října toho roku byl tehdejší trolejbusový provoz v Praze ukončen.
Autor: archiv DPP
Jedním ze směrů, kudy jezdily tramvaje na a z Václavského náměstí byla trasa od Prašné brány ulicí Na Příkopě.
Autor: Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy
Tramvaj T1 na Palackého náměstí
Autor: archiv DPP
Křižovatka Anděl v podobě ještě než se jí dotkla výstavba metra. Tramvaj zcela vlevo jedoucí proti nám je Tatra T1, proti ní jede T3. Další tramvaj T3 vidíme z boku před cukrárnou.
Autor: Archiv DPP
Původní podoba křižovatky Anděl z jiného pohledu. Jednopatrový dům byl zbořen, zbývající budovy na snímku stojí dodnes.
Autor: Archiv DPP
Sídliště Červený Vrch
Autor: Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy
Tramvaje na Václavském náměstí
Autor: archiv DPP
Poprvé vyjely „harmoniky“ Ikarus na lince 190 z Budějovické na Jižní Město. Na fotografii je autobus v zastávce Budějovická v ulici Olbrachtova, v pozadí je vidět budova základní školy v krčské Poláčkově ulici.
Autor: Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy
Úvoz
Autor: Fortepan / Mezey András
Ústí Melantrichovy ulice na Staroměstské náměstí
Autor: Fortepan / Mészöly Leonóra
Sídliště Prosek, rok 1974
Autor: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Vzadu zařízení staveniště stavby souboru Stodůlky sever, rok 1979
Autor: Ivo Oberstein
Montáž panelových domů v zimě 1979. Stodůlky, Jihozápadní město
Autor: Ivo Oberstein
Strahovské koleje a Stadion Strahov v roce 1980
Autor: Fortepan / Fortepan
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034271
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034231
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034233
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034270
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034272
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034287
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034288
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034289
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034290
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034291
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034292
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034293
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034294
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034295
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034296
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034298
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034302
Praha, 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034304
Zde vyroste budoucí obchodní centrum Paprsek. Snímek je z roku 1980. Stodůlky, Jihozápadní město, Praha
Autor: Ivo Oberstein
Exkurze architektů a projektantů na rozestavěné sídliště Lužiny, Praha, 1983
Autor: Ivo Oberstein
Třetí petřínská lanovka začala jezdit v roce 1985.
Autor: Archiv DPP
Praha, 1985. Dům U Minuty
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01653
Praha, 1985
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01661
Praha, 1985
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01663
Praha, 1985
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01648
Praha, 1986
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Praha, 1986
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Praha, 1986
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Zimní radovánky ve vnitřním prostoru „rondelu“ na Lužinách, Praha, 1988
Autor: Ivo Oberstein
Bytová stavba Voda po dokončení na pražském sídlišti Jižní Město II
Autor: Archiv Vítězslavy Rothbauerové
Galerii věnovanou Praze za diktatury komunistů ukončuje fotka pořízená krátce před brutálním potlačení pokojné demonstrace za svobodu, ke kterému došlo večer 17. listopadu 1989 na Národní třídě.
Autor: Antonín Nový