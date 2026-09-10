|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč
Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.
KVÍZ: Jednoduchý železniční test „pade na pade“. Vyhrajte vouchery ČD
V tomto kvízu je úkolem poznat lokomotivy podle jejich známých přezdívek. Aby byl kvíz jednoduchý pro každého, je u každé otázky na výběr pouze ze dvou odpovědí.A tak i ten, kdo určitou lokomotivu...
KVÍZ: Od záhadných zmizení po neuvěřitelná přistání: Jak dobře znáte letectví?
Historie letectví není jen o strojích a technice, ale také o neuvěřitelných lidských příbězích, dramatických okamžicích a událostech, které se zapsaly do dějin. Otestujte si, jak dobře se v nich...
Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky
Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...
Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...
Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...
Apple překvapil, jedna z novinek má výrazně nižší cenu než předchůdce
Bylo to trochu, jako když se těšíte na nový film, ale předtím ještě musíte zhlédnout dva trailery. Napjaté čekání na iPhone Duo během tiskové konference oddalovalo představení nových hodinek Apple...
Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...
Srážka dvou letadel nad Záhřebem. Co před 50 lety způsobilo tragédii
Před 50 lety se nad Záhřebem odehrála tragická srážka dvou dopravních letadel, která má dodnes své místo v historii letectví s důležitým přesahem do současnosti. Rozsáhlý článek, který pro Technet...
Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky
Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...
Stále záhadný Jupiter. Kolik toho ještě nevíme o největší planetě naší sluneční soustavy?
Dr. Steve Levin, odborník podílející se na projektu Juno, na sondě k Jupiteru vyslané NASA roku 2011, prohlásil, že jeho snahou je „přinutit teoretiky, aby všechno vyhodili oknem a začali nanovo“. Na...
„Mysleli si, že to vzdám.“ Jak se připravuje let ultralightem na severní pól
Než český pilot Jiří Pruša – jako první člověk na světě – odstartoval a doletěl bez mezipřistání ze Špicberských ostrovů k severnímu pólu v ultralehkém letadle, musel rok a půl řešit něco, k čemu...
OLED displeje z tiskárny zlevní monitory i televize. Viděli jsme první kusy
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) O tom, že se OLED displeje budou vyrábět metodou tisku, se hovoří roky, ale z různých technologických důvodů k tomu nikdy nedošlo. Až nyní s tím přichází výrobce panelů CSOT, patřící pod společnost...
Adamec chtěl být českým Gorbačovem. Nakonec pohřbil sám sebe
Nový seriál Normalizátoři představí komunistické vůdce, kteří v 70. a 80. letech řídili Československo. První díl patří poslednímu normalizačnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi, který se narodil...
Tyto modely bojují o výhru v druhém kole soutěže. Ohodnoťte je a vyhrajte
Skončila naše letní soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu 2026. Nyní dáváme prostor našim čtenářům, aby sami svým procentuálním hodnocením ohodnotili přihlášené výtvory. Hodnotit můžete...
Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...
Stavební pozemek. 625m2
Březí, okres Břeclav
2 200 000 Kč
KVÍZ: Jednoduchý železniční test „pade na pade“. Vyhrajte vouchery ČD
V tomto kvízu je úkolem poznat lokomotivy podle jejich známých přezdívek. Aby byl kvíz jednoduchý pro každého, je u každé otázky na výběr pouze ze dvou odpovědí.A tak i ten, kdo určitou lokomotivu...
I šéfové AI firem se bojí svých výtvorů, jen to nepřiznají, varuje Bill Gates
Veřejnost se stále častěji dozvídá, jak některé velké jazykové modely překonaly při testech ochranu a napadly různé služby. Zároveň se objevují varování před hrozbami plynoucími z umělé inteligence....