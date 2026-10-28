POZOR VLAK: Natočili jsme utajené velitelství železnic

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Aby se veřejnost o stavbě tajného podzemního velitelství ČSD nedozvěděla, budovalo se současně s tělocvičnou. Tehdejší komunistický režim se obával, že studená válka mezi Východem a Západem přeroste ve třetí světovou válku. Železnice představovala strategickou infrastrukturu a její provoz bylo nutné řídit i v případě zničení nádraží a řídicích systémů. Právě k tomu měla sloužit utajená záložní pracoviště, jako bylo to v Šumperku.
„Pod bývalým šumperským železničním učilištěm se nachází důmyslně vybudovaný podzemní systém s unikátním velínem, drážní telefonní ústřednou, ubytovacími prostory, vzduchotechnikou s možností ručního pohonu, automatickou elektrocentrálou a řadou dalších zařízení. Role průvodce se pro náš magazín ujal ředitel městské policie Šumperk Martin Pelnář. Náš štáb provedl celým podzemím a přiblížil i dobové souvislosti včetně toho, že velitelství bylo v provozu ještě v roce 1992,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
Ve druhé reportáži se štáb videomagazínu POZOR VLAK vydal do zákulisí Království železnic. Zajímalo nás, jak celý modelový svět v měřítku 1:87 funguje a co zůstává očím běžných návštěvníků skryto. Diváci tak nahlédnou do velína, odkud se řídí všechny vlaky, i pod samotné kolejiště, kde spolehlivý provoz zajišťují kilometry vodičů a množství elektroniky. „Zajímala nás také intenzivní výstavba dalších dvou krajů. Království železnic se totiž postupně rozroste o Královéhradecký a Pardubický kraj a my jsme viděli nejen vznikající terén, ale i první dominanty, které tento malý svět obohatí,“ říká Dlabaja.
Ani ve 164. vydání videomagazínu POZOR VLAK nechybějí pravidelné a divácky oblíbené rubriky. V Legendách se tvůrci zaměřili na Čmeláky, tedy motorové lokomotivy řady 770 (ex T 669.0), které vynikaly skvělými adhezními vlastnostmi a vysokou tažnou silou. V Úžasných návratech se diváci prostřednictvím filmu Měření trakčního vedení vrátí do 70. let minulého století a prohlédnou si tehdejší měřicí metody.