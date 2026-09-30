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POZOR VLAK: Objevili jsme autora slavné MUVky. Jeho stroj dodnes pomáhá

Více než tisíc kusů legendárního motorového univerzálního vozíku MUV 69, osm set přívěsných vozíků PK a PVK, osmdesát sněhových fréz KSF 70, šedesát pluhů na úpravu štěrkového lože PUŠL 71 a mnoho dalších strojů a zařízení dobře známých mezi železničáři má na kontě dnes už 92letý konstruktér Bedřich Pospíšil z Mnichovic u Prahy. Jeho úchvatný příběh otevírá 163. vydání videomagazínu POZOR VLAK.

POZOR VLAK

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Na počátku stálo štěstí, které Bedřicha Pospíšila v roce 1959 zaválo přímo ze strojní fakulty Vysoké školy železniční v Praze do podniku Mechanizace traťového hospodářství Praha (MTH Praha), kde začal pracovat jako konstruktér. První samostatný úkol dostal v roce 1962, kdy navrhl kolejovou sněhovou frézu KSF 63. Vyrobily se tři kusy a podle slov samotného konstruktéra fréza dokonce odstraňovala sníh, byla však velmi slabá.

Drezína MUV 69.4.330 AŽD Praha na trati 063
Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, MUV 69
Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, Bedřich Pospíšil, tvůrce MUV 69
Úzkorozchodná drezína MUV 69U
Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, Bedřich Pospíšil, tvůrce MUV 69
17 fotografií

Získané zkušenosti se ale přetavily v ohromný úspěch v roce 1969. Dostal zadání navrhnout motorový univerzální vozík MUV 69. Vsadil na jednoduchost a efektivitu – a vyplatilo se. Vznikl legendární výrobek MTH Praha, který je dodnes k vidění při stavbě, obnově i údržbě tratí. Vyrobilo se přes tisíc kusů v různých provedeních a s různými pracovními mechanismy.

„MUV 69 bylo kolejové vozidlo bez nárazníků, aby mělo plošinu co nejníže a dalo se na ni nakládat nebo z ní skládat cokoliv ručně. Základním motorem byl Praga S5T, který měl výkon asi 80 kilowatů. Rychlost sice byla vykonstruována na 60 kilometrů za hodinu, ale došlo k úřednímu snížení na 40 kilometrů za hodinu. Vozík utáhl zátěž až 45 tun do stoupání 30 promile,“ říká v reportáži Bedřich Pospíšil. Hrdý je i na to, že si jeho MUV 69 zahrála ve filmu Svatební cesta do Jiljí s Libuší Šafránkovou a Josefem Abrhámem.

Drezína MUV 69 si zahrála i ve filmu Svatební cesta do Jiljí.
Drezína MUV 69 si zahrála i ve filmu Svatební cesta do Jiljí.

Drezína MUV 69 si zahrála i ve filmu Svatební cesta do Jiljí

Následovala celá řada dalších strojů a zařízení, pod jejichž konstrukcí je Bedřich Pospíšil podepsán. Jak už to ale v životě bývá, ne vždy šlo všechno hladce. I o tom v reportáži otevřeně vypráví dnes 92letý konstruktér, který zanechal výraznou stopu nejen na české železnici.

V Expresu, tedy v krátkém přehledu událostí na železnici, tvůrci videomagazínu POZOR VLAK a zvláště pak jeho fanoušci mapovali vzácnou návštěvu východoněmeckého Delfína vyrobeného v roce 1968. Jde o motorovou jednotku řady VT 18.16, která v době své největší slávy zajišťovala spojení Berlína, Prahy a Vídně na expresu Vindobona. „Do Česka se Delfín vrátil po více než 23 letech a byla to nádherná podívaná. Nezisková společnost SVT Görlitz ho opravila za sedm milionů eur,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Delfín – východoněmecká motorová jednotka DR řady VT 18.16, která obsluhovala exprexy Vindobona a Karlex.

V další reportáži vyrazil štáb POZOR VLAK do Berlína na největší světový veletrh dopravní techniky InnoTrans 2026. Během dvou natáčecích dnů zmapoval 200 000 metrů čtverečních výstavní plochy. Největší pozornost přitom věnoval venkovní expozici, kde bylo na 3 500 metrech kolejí vystaveno 113 kolejových vozidel ze 17 zemí světa.

Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, veletrh InnoTrans 2026

„Jak už se stává tradicí, návštěvníky nejvíce zaujala a možná i provokovala asijská vozidla, například autonomní metro od největšího světového výrobce kolejových vozidel, čínské společnosti CRRC. Její přístup k vnějšímu designu i interiéru je zcela odlišný od přístupu evropských výrobců. Čelu vozidla například dominuje obrovské kulaté okno. O tom, že by se evropští výrobci měli inspirovat u asijských firem, ostatně na veletrhu hovořil také český ministr dopravy Ivan Bednárik, který přijel podpořit české vystavovatele,“ říká Dlabaja.

Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, veletrh InnoTrans 2026
Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, veletrh InnoTrans 2026

Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, veletrh InnoTrans 2026

Vedle mnoha evropských kolejových vozidel vzbudil na veletrhu velkou pozornost také německý projekt Monocab, který nabízí nové využití lokálních železničních tratí určených k likvidaci. Jde o malé přepravní kabiny, které jezdí po jedné kolejnici běžné železniční tratě, přičemž jejich rovnováhu udržuje gyroskopický systém.

Součástí 163. vydání videomagazínu POZOR VLAK je pravidelná rubrika Legendy, ve které tentokrát dostala prostor úzkorozchodná parní lokomotiva BS 80 z Kolínské řepařské drážky. V další pravidelné rubrice Úžasné návraty se diváci prostřednictvím filmu Měření trakčního vedení vrátí do 70. let minulého století.

Z natáčení 163. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy

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