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Matouš začal s kreslením během pobytu v nemocnici, kde hledal způsob, jak si zkrátit dlouhé chvíle. Své výtvory pak posílal kamarádům a známým, kteří byli nadšení z toho, co objevovali ve svých poštovních schránkách. „Nezaměřuji se jen na železniční dopravu. Kromě vlaků jsem už kreslil také tramvaje, trolejbusy, autobusy, letadla nebo lodě. Zvláštní kapitolou jsou hudební pohledy. Mám rád vážnou hudbu, a tak jsem začal kombinovat železniční a hudební motivy tak, aby společně vytvářely smysluplný celek,“ říká Matouš Horák.
Dnes by nejeden příznivec železnice, který zná Matoušovu tvorbu, rád našel ve své poštovní schránce jeho originální ručně kreslený pohled s osobním pozdravem na druhé straně. Takové štěstí však nemá každý. Matouš své pohledy nekreslí na objednávku a nejčastěji je posílá kamarádům, známým nebo lidem, které chce svými kresbami potěšit. „Matouš je neskutečně zajímavý člověk. Kromě kreslení pohlednic se aktivně věnuje železnici v rámci spolku Kroměřížská dráha a navíc staví úchvatné papírové modely železničních vozidel. Jsou propracované do posledního detailu. V kabině strojvedoucího sedí strojvedoucí, nárazníky pruží, dveře se otevírají a zavírají. Když je člověk vidí na vlastní oči, jen těžko uvěří, že jsou vyrobené z papíru,“ říká autor a moderátor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
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POZOR VLAK: ESA mýtů zbavená, jak fungují česká stavědla
Další reportáž je určena všem, kteří rádi fotografují nebo natáčejí železnici. Redakce magazínu POZOR VLAK v ní vyzývá diváky, aby zaznamenávali nejen zajímavé situace, ale i zdánlivě obyčejný každodenní provoz ve stanicích, na tratích nebo v depech. Právě takové záběry totiž mohou mít za několik let nevyčíslitelnou dokumentační hodnotu. „Nikdo z autorů nemůže vědět, kdy se jeho záběry mohou objevit v projektu, jakým je například magazín POZOR VLAK. Za čtrnáct let existence našeho pořadu jsme využili unikátní materiály od desítek lidí, za což jsme jim nesmírně vděční, protože by bez nich řada reportáží nikdy nevznikla,“ vysvětluje autor a moderátor pořadu Jiří Dlabaja.
Jedním z těch, kteří železnici dlouhodobě dokumentují, je také spolupracovník magazínu POZOR VLAK Jakub Sýkora z Ostravy, o němž je právě druhá reportáž 160. vydání oblíbeného železničního magazínu. Jeho záběry pořízené kolem roku 2000 se v našem pořadu objevily již několikrát a dnes představují cenné svědectví o podobě železnice na přelomu tisíciletí. Reportáž však připomene i další autory, kteří tehdy jednoduše vzali kameru a natáčeli to, co se kolem nich dělo. Diváci tak uvidí unikátní filmové záběry geniálního vynálezce a elektrotechnika Josefa Sousedíka se Slovenskou strelou, konec parního provozu zachycený osmimilimetrovou kamerou Luboše Kálala nebo pětadvacet let práce Milana Bíby s analogovými i digitálními kamerami. Nikdo z nich v době natáčení netušil, že jejich záběry budou jednou součástí televizního magazínu a pomohou zachovat vzpomínky na železnici, která dnes už často neexistuje.
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POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express
Ani ve 160. vydání magazínu POZOR VLAK nebudou chybět pravidelné oblíbené rubriky. V Legendách se autoři zaměří na parní lokomotivu Matyldu, tedy stroj 313.432 z roku 1904, který se nesmazatelně zapsal do historie našich železnic.
Z natáčení 160. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Úžasné návraty
V rámci Úžasných návratů se diváci vrátí do roku 1970, kdy vznikl zajímavý náborový film na pozici traťového strojníka. Exceluje v něm herec František Kovářík, kterého celý český i slovenský národ zná jako nezapomenutelného profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero! Reportáž nabídne nejen pohled na tehdejší železnici, ale také připomene dobu, kdy se nové zaměstnance dařilo oslovovat prostřednictvím filmového plátna.