POZOR VLAK: ESA mýtů zbavená, jak fungují česká stavědla

aktualizováno  1:10
Když se rozjede vlak, málokdo si uvědomí, kolik počítačů na něj v pozadí dohlíží, aby se na železnici nestalo nic nebezpečného. Moderní technologie kontrolují výhybky, návěstidla i volnost kolejí, přičemž do tohoto procesu postupně vstupuje také umělá inteligence. Ve 159. vydání videomagazínu POZOR VLAK jeho tvůrci představí zákulisí u nás nejrozšířenějšího stavědla typu ESA a technologické sály, kam se běžný člověk jen tak nepodívá.

V reportáži se diváci dozvědí, že původně pouze staniční zabezpečovací zařízení typu ESA s reléovým rozhraním se postupně vyvinulo v plně elektronické stavědlo vhodné pro dálkové řízení středních a velkých železničních stanic i celých traťových úseků. ESA, která je českým produktem společnosti AŽD, je dnes navíc součástí nejmodernějšího jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS.

„Diváci se dozvědí mnoho zajímavého. Například to, že bezpečné jádro každého stavědla typu ESA tvoří čtyři počítače zapojené v režimu dva ze dvou. V praxi to znamená, že bezpečnost provozu neustále kontrolují dva počítače se dvěma různými operačními systémy a dvěma nezávisle vytvořenými softwary. Pokud chce například dopravní zaměstnanec postavit vlakovou cestu, musí se oba systémy shodnout, že je takový krok zcela bezpečný. Teprve poté stavědlo vlakovou cestu skutečně postaví – správně se přestaví výhybky, na návěstidle se rozsvítí znak Volno a tak dále. Další dva počítače slouží jako takzvaná horká záloha. Pokud by první dvojice jakkoliv selhala, okamžitě převezmou celé řízení, aniž by si toho dopravní zaměstnanci vůbec všimli. Ano, celá reportáž je velmi technická, ale zároveň mimořádně zajímavá,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

V další reportáži magazínu POZOR VLAK tvůrci pozvou diváky na úžasnou Výstavu modelových kolejišť v provozu, která se uskutečnila v dubnu v Trutnově. Na tři dny se sál místního městského úřadu proměnil v pulzující svět miniatur, kde své precizní práce představili nejen pořadatelé z klubu Modelová železnice Trutnov, ale také jejich kolegové z různých koutů republiky. Výsledkem byla fascinující podívaná na propracovaná kolejiště v různých měřítkách, která dokazují, že železnice má své kouzlo v každém měřítku.

Z natáčení 159. dílu magazínu POZOR VLAK, výstava modelových kolejišť v Trutnově
Z natáčení 159. dílu magazínu POZOR VLAK, výstava modelových kolejišť v Trutnově

Z natáčení 159. dílu magazínu POZOR VLAK, výstava modelových kolejišť v Trutnově

Součástí 159. vydání magazínu POZOR VLAK jsou také oblíbené pravidelné rubriky. Legendy tentokrát připomínají ruské dvounápravové lokomotivy přezdívané Kaluga, které byly určeny pro průmyslové závody i posun ve stanicích. Vozidla vznikala v Kalužském strojírenském závodě a na československých kolejích nesla původně označení T203.05, později byla přeznačeny na řadu 706.5. V rubrice Úžasné návraty pak ožívá černobílý film z let 1985 až 1988 věnovaný nákladním vagónům s tehdy vysoce moderními podvozky Y 25 Cs.

