POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

Na tajemný vlak upozornili na sociálních sítích urbexeři Lucie a Kira z projektu Opuštěný svět. Příspěvky s exotickou červenou lokomotivou a vozy nesoucími nápisy Nostalgie Istanbul Orient Express vyvolaly mimořádný zájem sledujících a neunikly ani redakci magazínu POZOR VLAK.
„Říkali jsme si, jak je možné, že někde u nás chátrá takový vlak a postupně mizí před očima. Jak to, že nikomu nechybí? Oslovili jsme proto autory projektu Opuštěný svět, kteří nás na místo zavedli, a začali jsme pátrat po jeho historii. Podmínka ale byla jasná – nesmíme prozradit lokalitu, což je jedno ze základních pravidel urbexu. To, co jsme zjistili, přinášíme v reportáži, i když počítáme s tím, že náš úhel pohledu na příběh vlaku s nápisy Orient Express vyvolá mezi fanoušky železnice debaty a mnozí s ním dokonce nebudou souhlasit. Je totiž plný záhad, nejasností i překvapivých zvratů,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
I další reportáž připomíná pohádku o zakletém úzkokolejném království se šťastným koncem. Štáb magazínu POZOR VLAK se 3. dubna zúčastnil slavnostního obnovení provozu Jindřichohradeckých místních drah, nejrozsáhlejší sítě úzkorozchodných tratí u nás. „Zkrachovalé úzkokolejky koupil Albert Fikáček se svou společností Gepard Express a přestože mnozí pochybovali, po více než třech letech chátrání se je podařilo znovu rozjet. Na první turistické jízdy se dokonce přišel podívat i Jára Cimrman. Jak chce nový majitel provoz udržet a dále rozvíjet, to jsme zjišťovali v obsáhlém rozhovoru, který provází celou reportáž,“ říká Jiří Dlabaja.
Z natáčení 158. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy | foto: AŽD
Ani ve 158. vydání magazínu POZOR VLAK nechybí tradiční rubriky. Legendy se tentokrát zaměří na elektrické lokomotivy řady 363 (ex ES 499.1), přezdívané Eso, vyráběné v letech 1980 až 1990 pro stejnosměrnou i střídavou napájecí soustavu. V rubrice Úžasné návraty mohou diváci zhlédnout ukázky z filmu Modrá armáda reprezentuje z roku 1973, který s nadhledem upozorňuje na nevhodné chování zaměstnanců tehdejších Československé státní dráhy.