Strmé svahy Jizerských hor, syrový horský vzduch a práce, která se nezastavila ani na okamžik. Obnova ozubnicové tratě Tanvald–Kořenov patřila k nejodvážnějším projektům posledních let a vyžadovala přesnost i odvahu. Štáb magazínu POZOR VLAK zaznamenal ve 153. dílu rekonstrukci krok za krokem, od úplného rozebrání železničního svršku až po okamžik, kdy se po trati znovu projel první ozubnicový vlak.

Oprava jediné ozubnicové tratě v České republice byla mimořádnou podívanou i technickou zkouškou. Od dubna tohoto roku se do strmých kopců denně dopravoval těžký materiál a v náročném terénu se postupně usazovaly nové ocelové pražce typu Y, kolejnice, tisíce nových ozubnicových pásů i speciální ozubnicové výhybky, které byly z trati demontovány před více než třiceti lety.

Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, obnova jizerskohorské Zubačky
Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, obnova jizerskohorské Zubačky
Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, obnova jizerskohorské Zubačky
Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, obnova jizerskohorské Zubačky
Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, setkání věžových lokomotiv v ČD muzeu
„V hlavní reportáži ukážeme divákům, jak složitá byla oprava ozubnicové dráhy Tanvald – Kořenov, která vznikla v letech 1899 až 1902. Pracovalo se totiž na 235 výškových metrech se stoupáním až 58 promile. Byli jsme nejen u samotných oprav, ale také u výroby nových ozubnicových pásů v Pražské strojírně a u návratu ozubnicových výhybek z prostějovské DT–Výhybkárny a strojírny,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja. Štáb zároveň získal vzácné dobové fotografie z počátků provozu ozubnicové dráhy a některé z nich díky umělé inteligenci rozpohyboval — výsledná animace nabízí divákům fascinující pohled do historie, jaký dosud neměli možnost vidět.

Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, setkání věžových lokomotiv v ČD muzeu

V další reportáži magazín POZOR VLAK navštívil historicky první Setkání věžových lokomotiv v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka. Dorazilo celkem třiadvacet těchto strojů, a to nejen z různých koutů České republiky, ale také ze Slovenska a Německa. Na točně muzea se odehrála velkolepá přehlídka všech lokomotiv, které se postupně představily v plné kráse. Kdo měl zájem, mohl vyrazit také na zvláštní výletní jízdy vlakem taženým jednou z věžových lokomotiv z Lužné do Řevničova, Rakovníka, Krupé či Kolešovic.

Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, setkání věžových lokomotiv v ČD muzeu
Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, setkání věžových lokomotiv v ČD muzeu

Ani ve 153. vydání magazínu POZOR VLAK nechybějí pravidelné a diváky oblíbené rubriky. V Úžasných návratech se tentokrát podíváme do roku 1973, kdy v železniční stanici Borovany vznikal film Mimořádné odbavení odstaveného vlaku v mezilehlé stanici. Hlavní roli si v něm zahrála tehdy zcela nová a dnes už neexistující lokomotiva T 679.1532, známá pod přezdívkou Sergej. Rubrika Legendy pak představí jedny z nejzdařilejších posunovacích lokomotiv československé výroby – řadu 731, přezdívané pro svůj podlouhlý tvar Špagety.

Z natáčení 153. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy

Strmé svahy Jizerských hor, syrový horský vzduch a práce, která se nezastavila ani na okamžik. Obnova ozubnicové tratě Tanvald–Kořenov patřila k nejodvážnějším projektům posledních let a vyžadovala...

