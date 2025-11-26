POZOR VLAKSledovat další díly na iDNES.tv
Oprava jediné ozubnicové tratě v České republice byla mimořádnou podívanou i technickou zkouškou. Od dubna tohoto roku se do strmých kopců denně dopravoval těžký materiál a v náročném terénu se postupně usazovaly nové ocelové pražce typu Y, kolejnice, tisíce nových ozubnicových pásů i speciální ozubnicové výhybky, které byly z trati demontovány před více než třiceti lety.
„V hlavní reportáži ukážeme divákům, jak složitá byla oprava ozubnicové dráhy Tanvald – Kořenov, která vznikla v letech 1899 až 1902. Pracovalo se totiž na 235 výškových metrech se stoupáním až 58 promile. Byli jsme nejen u samotných oprav, ale také u výroby nových ozubnicových pásů v Pražské strojírně a u návratu ozubnicových výhybek z prostějovské DT–Výhybkárny a strojírny,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja. Štáb zároveň získal vzácné dobové fotografie z počátků provozu ozubnicové dráhy a některé z nich díky umělé inteligenci rozpohyboval — výsledná animace nabízí divákům fascinující pohled do historie, jaký dosud neměli možnost vidět.
V další reportáži magazín POZOR VLAK navštívil historicky první Setkání věžových lokomotiv v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka. Dorazilo celkem třiadvacet těchto strojů, a to nejen z různých koutů České republiky, ale také ze Slovenska a Německa. Na točně muzea se odehrála velkolepá přehlídka všech lokomotiv, které se postupně představily v plné kráse. Kdo měl zájem, mohl vyrazit také na zvláštní výletní jízdy vlakem taženým jednou z věžových lokomotiv z Lužné do Řevničova, Rakovníka, Krupé či Kolešovic.
Ani ve 153. vydání magazínu POZOR VLAK nechybějí pravidelné a diváky oblíbené rubriky. V Úžasných návratech se tentokrát podíváme do roku 1973, kdy v železniční stanici Borovany vznikal film Mimořádné odbavení odstaveného vlaku v mezilehlé stanici. Hlavní roli si v něm zahrála tehdy zcela nová a dnes už neexistující lokomotiva T 679.1532, známá pod přezdívkou Sergej. Rubrika Legendy pak představí jedny z nejzdařilejších posunovacích lokomotiv československé výroby – řadu 731, přezdívané pro svůj podlouhlý tvar Špagety.