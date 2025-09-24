POZOR VLAK: Vůle a fantazie. Ochrnutý modelář skládá úchvatné LEGO lokomotivy

Skok do vody převrátil život Jana Vočky naruby. Jako tetraplegik s ochrnutými dolními a částečně i horními končetinami skončil na vozíku, přesto se nevzdal. Pomáhá lidem s podobným postižením a jako terapii staví s obrovskou trpělivostí dechberoucí LEGO modely drážních vozidel, o čemž se můžete přesvědčit v 151. vydání videomagazínu POZOR VLAK.

POZOR VLAK

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jan propadl stavebnici LEGO v roce 2013, kdy zjistil, že stavění je pro něj nejen zábavou, ale i účinnou terapií, která pomáhá udržet ruce v kondici. Často mu asistuje jeho malá dcera Janička, ale zvládne modely stavět i sám, jen to pochopitelně trvá déle.

Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční Lego modely Jana Vočky
Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční Lego modely Jana Vočky
Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční Lego modely Jana Vočky
Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční Lego modely Jana Vočky
Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční Lego modely Jana Vočky
10 fotografií

Při pohledu na jeho díla se nechce věřit, že je vytváří člověk s takovým handicapem. Moderní i historická drážní vozidla jsou detailně propracovaná, mnohá jsou provozuschopná na LEGO kolejištích a některá jsou pro dokonalý efekt dokonce osvětlená.

„Je fascinující sledovat, jak Jan s částečně ochrnutýma rukama, kdy nepohybuje prsty, své modely staví. Často si musí ruce navlhčit olíznutím, aby udržel malé kousky LEGO. Jak totiž z reportáže zjistíte, podobně postižení lidé se nepotí a zcela suché a málo pohyblivé ruce nic neudrží,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční Lego modely Jana Vočky

V další reportáži vás autoři železničního magazínu pozvou na farmu v centru Prahy. Jak už asi tušíte, nejde o farmu s hospodářskými zvířaty a zemědělskými stroji, ale o farmu počítačovou. Společnost AŽD, která vyvíjí, vyrábí a instaluje zabezpečovací zařízení pro železnici, na ní testuje nově nasazovaná staniční zabezpečovací zařízení typu ESA zajišťující bezpečnou jízdu vlaků. „Pro zajímavost, středně velká stanice typu Choceň, která by se ručně pod dohledem člověka na jedné zkušební stanici testovala tři měsíce, zvládne farma za týden. A je třeba zdůraznit, že počítače na farmě nechybují, nejsou nikdy unavené, nemocné ani se nedomlouvají při často monotónní práci,“ říká Jiří Dlabaja.

Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, počítačová farma AŽD

Ve 151. vydání magazínu POZOR VLAK nechybí ani oblíbená rubrika Legendy, která si tentokrát posvítila na Kvatra, motorové vozy řady 842 (ex M273.2). Tyto čtyřnápravové motoráky vznikly na základě původní myšlenky spojením dvou dvounápravových motorových vozů řady 810 (ex M152.0) do jednoho celku. Dnes jsou už vybaveny mobilní částí jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS, takže je čeká ještě dlouhá provozní budoucnost.

Z natáčení 151. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy

Diváci se mohou těšit také na pravidelnou rubriku Úžasné návraty, která tentokrát ukáže, jak se v 60. letech minulého století řešila mechanizace překládky zboží na železnici.

Vstoupit do diskuse

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

Překážkou v osídlení Marsu je cesta. Lidé by zemřeli už během letu, říká odborník

Premium

Za jak dlouho budou lidé bydlet na Marsu a jak budou vypadat naši potomci, kteří se tam narodí? Proč se Měsíc hodí jako testovací laboratoř? Dostanou se do měsíčního kráteru Shackleton jako první...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

Famózní ticho, skvělé pohodlí, výborný zvuk. AirPods Pro 3 se povedly

Apple je aktuálně největším výrobcem sluchátek na světě a s novějšími modely postupně opadá určitý despekt, který k nim mnozí audiofilové mívali. Jak se povedl nejnovější model AirPods Pro 3, který...

POZOR VLAK: Vůle a fantazie. Ochrnutý modelář skládá úchvatné LEGO lokomotivy

Skok do vody převrátil život Jana Vočky naruby. Jako tetraplegik s ochrnutými dolními a částečně i horními končetinami skončil na vozíku, přesto se nevzdal. Pomáhá lidem s podobným postižením a jako...

24. září 2025

Číňané vyrobili DNA kazetu. Vejde se na ni veškerá hudba, která kdy vznikla

Nové zařízení má umožnit ukládání velkého objemu dat. Využívá kombinaci jejich zápisu do deoxyribonukleové kyseliny s tvarem populárního paměťového média z minulého století. Vejde se na něj až 36...

24. září 2025

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

vydáno 24. září 2025

Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

Nejsložitější matematické operace nyní v Ostravě počítá “vlk”, přesněji řečeno kvantový počítač VLQ. Do provozu ho v úterý slavnostně uvedli v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při...

23. září 2025  13:42

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

23. září 2025

Famózní ticho, skvělé pohodlí, výborný zvuk. AirPods Pro 3 se povedly

Apple je aktuálně největším výrobcem sluchátek na světě a s novějšími modely postupně opadá určitý despekt, který k nim mnozí audiofilové mívali. Jak se povedl nejnovější model AirPods Pro 3, který...

23. září 2025

Komunistická diktatura si notovala s nacistickou. Bratříčkování vojáků v Brestu

Při invazi do Polska šly za svými cíli ruku v ruce nacistická a komunistická diktatura. V souvislosti s tím se připomíná i společná přehlídka wehrmachtu a Rudé armády. Připomeňme si fotograficky tuto...

22. září 2025

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...

22. září 2025

Přijde vám houkačka v metru hlučná? Analyzovali jsme její fortissimo

Když se rozezní, v člověku je malá dušička a nakonec, ač nerad, z bezpečnostního pásu ustoupí, ba i tu nohu ze zavřených dveří vytáhne. Na hlasitost houkačky pražského metra si čas od času cestující...

21. září 2025

Vrchol kariéry? Masaryk jmenoval Háchu do čela Nejvyššího správního soudu

V září 1925 přivítali v budově dnešního ministerstva obrany na Mariánských hradbách nového prezidenta Nejvyššího správního soudu Emila Háchu. Třiapadesátiletý právník, dlouholetý člen soudu a...

21. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zažila i zrušení pro nezájem. Poslední tramvaj na Staromáku byla jednička

Městská hromadná doprava je propracovaný systém, který žije a roste společně s městem. V předvečer oslav 150 let pražské MHD máte možnost projet se s námi Prahou tramvají a dozvědět se něco o...

21. září 2025

Raketový letoun X-15 ukázal, co se nehodí pro raketoplán

Experimentální stroje X-15 za dekádu svého působení uskutečnily téměř 200 letů a ustanovily několik neoficiálních světových rekordů v rychlosti a dosažené nadmořské výšky. Informace, které byly...

20. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.