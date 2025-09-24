POZOR VLAKSledovat další díly na iDNES.tv
Jan propadl stavebnici LEGO v roce 2013, kdy zjistil, že stavění je pro něj nejen zábavou, ale i účinnou terapií, která pomáhá udržet ruce v kondici. Často mu asistuje jeho malá dcera Janička, ale zvládne modely stavět i sám, jen to pochopitelně trvá déle.
Při pohledu na jeho díla se nechce věřit, že je vytváří člověk s takovým handicapem. Moderní i historická drážní vozidla jsou detailně propracovaná, mnohá jsou provozuschopná na LEGO kolejištích a některá jsou pro dokonalý efekt dokonce osvětlená.
„Je fascinující sledovat, jak Jan s částečně ochrnutýma rukama, kdy nepohybuje prsty, své modely staví. Často si musí ruce navlhčit olíznutím, aby udržel malé kousky LEGO. Jak totiž z reportáže zjistíte, podobně postižení lidé se nepotí a zcela suché a málo pohyblivé ruce nic neudrží,“ říká autor videomagazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.
V další reportáži vás autoři železničního magazínu pozvou na farmu v centru Prahy. Jak už asi tušíte, nejde o farmu s hospodářskými zvířaty a zemědělskými stroji, ale o farmu počítačovou. Společnost AŽD, která vyvíjí, vyrábí a instaluje zabezpečovací zařízení pro železnici, na ní testuje nově nasazovaná staniční zabezpečovací zařízení typu ESA zajišťující bezpečnou jízdu vlaků. „Pro zajímavost, středně velká stanice typu Choceň, která by se ručně pod dohledem člověka na jedné zkušební stanici testovala tři měsíce, zvládne farma za týden. A je třeba zdůraznit, že počítače na farmě nechybují, nejsou nikdy unavené, nemocné ani se nedomlouvají při často monotónní práci,“ říká Jiří Dlabaja.
Ve 151. vydání magazínu POZOR VLAK nechybí ani oblíbená rubrika Legendy, která si tentokrát posvítila na Kvatra, motorové vozy řady 842 (ex M273.2). Tyto čtyřnápravové motoráky vznikly na základě původní myšlenky spojením dvou dvounápravových motorových vozů řady 810 (ex M152.0) do jednoho celku. Dnes jsou už vybaveny mobilní částí jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS, takže je čeká ještě dlouhá provozní budoucnost.
Diváci se mohou těšit také na pravidelnou rubriku Úžasné návraty, která tentokrát ukáže, jak se v 60. letech minulého století řešila mechanizace překládky zboží na železnici.