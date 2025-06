POZOR VLAK: Ostravské Rail Business Days ve znamení vodíku, elektřiny i páry

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Stejně jako návštěvníci i reportážní štáb magazínu POZOR VLAK věnoval největší pozornost venkovní expozici, kde výrobci a provozovatelé na 750 metrech kolejí prezentovali nejmodernější kolejová vozidla na vodíkový, bateriový, elektrický a dieselový pohon. „Největším tahákem byla vodíková jednotka RS Zero od společnosti Stadler, která se po loňské premiéře na berlínském mezinárodním veletrhu InnoTrans teprve podruhé představila veřejnosti.

Návštěvníky ale zaujala také vzorová moderní jednotka Českých drah ComfortJet z produkce společností Škoda Group a Siemens nebo česká bateriová jednotka RegioPanter od Škodovky. Parní éru železnice v Ostravě zastupovala lokomotiva 475.196 z roku 1950 s přezdívkou Šlechtična, která v čele nostalgického vlaku vozila návštěvníky po vlečkách ostravského regionu,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Další reportáž zavede diváky na nádhernou dvoudenní akci spolku Kroměřížská dráha Pára na Hané. Na přelomu května a června se členové spolku rozhodli oslavit jízdami nostalgického vlaku v čele s Němkou, tedy lokomotivou 555.0153, hned tři výročí: 155 let tratě Olomouc – Nezamyslice, 145 let tratě Kroměříž – Hulín a 130 let tratě Kojetín – Tovačov. Kromě parních jízd mohli návštěvníci navštívit také Železniční muzeum Kroměříž v administrativní budově místního lokomotivního depa, kde Kroměřížská dráha od roku 2014 shromažďuje atraktivní exponáty.

Z natáčení 148. dílu magazínu POZOR VLAK, Pára na Hané

Také pravidelná rubrika Legendy se věnuje páře, konkrétně Pětikolákům, tedy lokomotivám řady 524.1. Šlo o výkonné stroje, ideální pro vedení nákladních vlaků především na kratších tratích, kterých bylo v naší zemi velké množství.

Z natáčení 148. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy

Další pravidelná rubrika Úžasné návraty bude pokračovat druhou částí vzácného filmu z roku 1962 Mechanizace prací při elektrizaci železnic. Dokument představí práci při výstavbě trakčního vedení v Československé socialistické republice, Sovětském svazu a Německé demokratické republice.