Každý kout tohoto unikátního LEGO kolejiště o velikosti 25 metrů čtverečních s 95 metry kolejí, 30 výhybkami, 27 návěstidly, 6 nádražními budovami, 55 dalšími stavbami a 280 postavičkami je promyšlený do posledního detailu. Je to až fascinující podívaná, když sledujete jezdící vlaky, přestavující se výhybky, semafory měnící návěstní znaky a tak dále. A to není vše. „V kolejišti najdete řadu příběhů, jako jsou třeba hasiči zachraňující medvědy z hořícího domu, scéna z filmu Kulový blesk, nebo kupříkladu svářeč při práci. Jde nejen o technicky propracované dílo, ale především o fantastický miniaturní svět,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Další reportáž magazínu POZOR VLAK míří do západočeského Starého Plzence, kde se odehrál třetí ročník Železničního víkendu. Akci navštívilo přes 5 000 návštěvníků, kteří si užili bohatý program plný nostalgie i technických zajímavostí. Areál Plzenecké železnice nabídl svezení na úzkorozchodné dráze, prohlídky modelových a zahradních kolejišť, ukázky bojové RC techniky i výstavu historických automobilů. Na nádraží Starý Plzenec si zájemci vyzkoušeli jízdu na šlapací drezíně, prohlédli si lokomotivy a obdivovali techniku hasičů Správy železnic. Vyvrcholením víkendu pak byla jízda zvláštního vlaku v čele s lokomotivou T 458.1532, přezdívanou Velký Hektor.

Z natáčení 147. dílu magazínu POZOR VLAK, železniční víkend ve Starém Plzenci

V pravidelné rubrice Legendy se tentokrát redakce věnuje ikonickým elektrickým lokomotivám řady 350 (ex ES499.0), přezdívaným jako Krysa či Gorila. Lokomotivy, které brázdily hlavní koridory mezi Českem a Slovenskem, dodnes budí respekt výkonem i elegantní siluetou.

Z natáčení 147. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy

A Úžasné návraty zamíří do roku 1962 díky vzácnému filmu z Národního archivu. Snímek Mechanizace prací při elektrizaci železnic zachycuje nejen technologický pokrok, ale i atmosféru tehdejších ambiciózních investic v rámci elektrizace československých, sovětských a východoněmeckých železnic.