Za první reportáží jsme vyrazili na Kopidlnku, železniční trať Kopidlno – Dolní Bousov, kde společnost AŽD po letech testování začala provozovat ve vybraných víkendových a prázdninových termínech první autonomní železniční linku s cestujícími na širé trati v Evropě. „Je to zvláštní pocit, když na stanovišti strojvedoucího nikdo nesedí, vlak se rozjede, před přejezdy houká a ve stanicích a zastávkách sám zastavuje,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Během natáčení štáb dokonce zažil situaci, kdy řidič osobního automobilu na přejezdu se stopkou porušil pravidla, projel před soupravou bez zastavení a vlak okamžitě začal brzdit. Autonomní vlaky jsou ze světa známé, ale vždy jezdí na izolované trati, v tunelech nebo mezi ploty. „Ovšem vlak, který jede otevřenou krajinou, to je skutečně unikát,“ říká Dlabaja.

Reportáž otevírá řadu bezpečnostních témat s vývojovými pracovníky společnosti AŽD, která jako první v Evropě systémy pro provoz autonomního vlaku na volné trati vyvinula. Dostane se ke slovu i legislativa. V České republice totiž zatím chybí právní rámec pro plně autonomní provoz vlaků. I když by technologie zvládla jízdu bez zásahu člověka, na palubě musí být stále strojvedoucí, který na vlak dohlíží.

Z natáčení 146. dílu magazínu POZOR VLAK, autonomní vlak na Kopidlnce

Další zajímavá reportáž se zaměřuje na unikátní dokumentární projekt zpravodajského portálu iDNES.cz s názvem Zaniklé tratě. Štáb POZOR VLAK se zúčastnil natáčení a střihu jubilejního 90. dílu s jeho autorem Jakubem Vránou. Tentokrát mapoval legendární úzkokolejnou trať, po níž se přepravoval vápenec z Koněprus do Králova Dvora. „Na projektu pracuji už sedm let. Za tu dobu jsme natočili 90 dílů, kde do detailu popisujeme vznik, provoz, důvody zániku jednotlivých tratí, a také ukazujeme artefakty, které se dodnes v krajině dochovaly,“ říká autor projektu Jakub Vrána.

Z natáčení 146. dílu magazínu POZOR VLAK, seriál Zaniklé tratě

Ačkoliv jde primárně o videoprojekt, součástí každého dílu je článek na iDNES.cz, jehož součástí je bohatá obrazová galerie, včetně GPS souřadnic dochovaných stop. V magazínu POZOR VLAK se navíc dozvíte řadu zajímavých informací o seriálu Zaniklé tratě, včetně toho, na který díl je Jakub Vrána nejpyšnější a který díl byl divácky nejúspěšnější.

Z natáčení 146. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy

Ani ve 146. vydání magazínu POZOR VLAK nechybí pravidelné rubriky. V Legendách jsou tentokrát tématem Krokodýli, tedy motorové vozy řady 850 (ex M286.0). Úžasné návraty se pak věnují slovenském filmu Manipulácia s materiálom služby THB z roku 1959, který ukazuje, jak tehdejší moderní stroje nahrazovaly těžkou lidskou práci.