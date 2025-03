POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Abychom mohli divákům ukázat nejen to, co všechno musí strojvedoucí udělat, než vlak vyjede pod plným dohledem ETCS, ale také konkrétní příklady situací, kdy systém dokáže zabránit mimořádné události a zachránit lidské životy, rozhodli jsme se natáčet na jednom ze tří specializovaných simulátorů ČD Cargo v Ostravě. Právě tam totiž bylo možné nasimulovat i extrémní situace, které by se v běžném provozu kvůli bezpečnosti nemohly nikdy odehrát.

ETCS dokáže zabránit většině mimořádných událostí díky nepřetržité kontrole činnosti strojvedoucího. „Divákům ale ukážeme například i projetí návěstidla zakazujícího jízdu bez dohledu ETCS, a to včetně všech následků. Jedna z ukázek tak například skončí čelní srážkou dvou vlakových souprav,“ vysvětluje autor magazínu Jiří Dlabaja.

Štáb se rozhodl představit nový evropský zabezpečovací systém skutečně do detailu, a redakce proto poprvé v historii pořadu věnovala jedné reportáži celých 15 minut. „Původně jsme plánovali standardní sedmiminutovou stopáž, ale převážila naše zvědavost. Chtěli jsme divákům představit ETCS tak, jak to zatím nikdo v reportáži neudělal, tedy krok po kroku, od prvního přihlášení až po krizové situace. Odborníci, kteří naši reportáž lektorovali, ocenili náš detailní přístup. Ukazujeme i to, jak ETCS v případě ohrožení dokáže plně převzít řízení vlaku a bezpečně ho zastavit,“ dodává Dlabaja.

Z natáčení 145. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy

Ani ve 145. vydání magazínu POZOR VLAK nechybí tradiční rubriky, které si diváci oblíbili. V Legendách se tvůrci zaměřili na takzvané kapesní Bobinky, elektrické lokomotivy řady E 422.0, které se nesmazatelně zapsaly do železniční historie. V rubrice Úžasné návraty se prostřednictvím archivního filmu Mechanizace čistění železničních osobních vozů přeneseme do let 1964 až 1967, abychom zjistili, jaké prostředky a technologie se tehdy používaly při mytí osobních vagónů.