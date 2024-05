POZOR VLAK: Nechali jsme se okouzlit krásou Žitavské úzkokolejky

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Žitavská úzkokolejka každý den vypravuje několik vlaků, které jezdí ze Žitavy sousedící s česko-polskou hranicí, do klimatických lázní Oybin a do Jonsdorfu. Parní vlaky projíždějí už od roku 1890 nádhernou krajinou s pískovcovými skalními formacemi, a není tak divu, když nejmenší cestující mnohdy vykřikují, že si připadají jako v pohádce.

Pro fanoušky železnice je ovšem největší pohádkou křižování ve stanici Bertsdorf. Sjedou se tam dva parní vlaky, doberou vodu a následně se oba současně rozjedou, každý do svého cíle. „A to je chvíle pro fotografy a kameramany, kteří u stavědla čekají na ikonickou scénu, kdy se celý prostor po odjezdu vlaků halí do charakteristického štiplavého dýmu. Co ale většina fanoušků nemá šanci vidět, je práce obsluhy přímo na stavědle, kterou jsme pro diváky natočili,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

V další reportáži magazín POZOR VLAK vyrazil za studenty Střední odborné školy v Novém Městě na Moravě. „Napsali nám e-mail, že vlastními silami dobudovali modelové kolejiště, které nejenže prezentují veřejnosti, ale dokonce ho využívají k výuce. Přesně takové příběhy nás zajímají, a proto jsme na Vysočinu s kamerou vyrazili. Kromě hezkého kolejiště jsme natočili i to, jak probíhá výuka učebního oboru železničář/ka a maturitního oboru Železniční provoz,“ říká Dlabaja.

Z natáčení 135. dílu magazínu POZOR VLAK, rubrika Legendy, motorový vůz M 296.1

Ani tentokrát nechybí pravidelné rubriky. V Legendách se tvůrci zaměřili na Hydry, tedy na motorové vozy řady původního označení M 296.1 a M 296.2 a také na jejich modernizovanou verzi řady 854. V Úžasných návratech uvidíte film z neznámého roku a neznámého názvu s písničkami Karla Hály, jehož účelem bylo přilákat k dráze nové zaměstnance.